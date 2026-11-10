Medicina personalizada a partir del ADN, una propuesta rosarina que crece

La medicina personalizada basada en la información genética permite adelantarse a futuros riesgos, llegar a diagnósticos más precisos y encontrar el mejor tratamiento para cada caso. En Rosario, el Sanatorio Británico cuenta con Britgen , un área de Medicina Genómica que es mucho más que un laboratorio de análisis clínicos. El objetivo de este espacio es brindar a los pacientes estudios de última generación para brindar mayor precisión en torno a enfermedades neurológicas, oncológicas, cardiovasculares . Incluso, estos equipos cumplen funciones antes del embarazo y también antes del nacimiento , aportando información valiosa que puede cambiar el destino de una familia.

Rodrigo Sánchez Almeyra, presidente del Británico, se refirió a la importancia de este sector del sanatorio que se amplía y actualiza en forma permanente.

Es un área que se dedica al estudio de los genes, es decir, de la genética. Hace tiempo, afortunadamente, desarrollamos una idea con la colaboración de profesionales de primer nivel del sanatorio para comenzar a realizar estudios genéticos. Las personas tenemos una "marca" de nacimiento, y lo que sabemos ahora es que hay cosas que si bien hay cosas que no se pueden modificar, muchas otra sí. Por eso fundamos un departamento de estudios genéticos que se dedica a las enfermedades familiares, a analizar enfermedades familiares oncológicas, neurológicas. Hemos ahondado también en lo que se llama la nutrigenética, que permite saber cómo alimentarse de acuerdo a los genes para evitar, por ejemplo, las intolerancias alimenticias. También estamos en este momento trabajando con la genética del bienestar físico: cuáles serían los mejores ejercicios para esa persona de acuerdo a su perfil genético. Y estamos empezando a estudiar lo que se llama la cardiogenética, que permite responder, por ejemplo, por qué una persona que se cuida mucho hace un infarto y alguien que nunca se cuida nunca lo hace...y tomar medidas preventivas para evitar problemas.

¿Entonces cambiar hábitos puede mejorar nuestras chances?

Sin dudas, y ya se ha empezado a ahondar en esos temas porque la prevención, en el futuro, no va a ser solamente de las medidas ambientales, de la nutrición, de evitar vicios como el cigarrillo, va a apuntar a modificar los genes que nos han marcado para ciertas enfermedades. Hoy estamos en un camino que pueden transformar enfermedades que por nuestra genética hereditaria podríamos tener. Aunque estamos en un largo camino experimental en todo esto, ya se han logrado modificaciones genéticas, sobre todo en gente que pensamos que por su herencia van a hacer cierto tipo de enfermedades. Las terapias génica son lo que se viene, cada vez para más enfermedades e incluso antes del nacimiento. Se abre un abanico impresionante de acá a los próximos 20 o 25 años, vamos a ver cómo cambia el curso de muchísimas enfermedades. En todo el campo de la oncología o de las enfermedades poco frecuentes, ya los avances no son de ciencia ficción, algunos ocurriendo en este momento.

Y desde Britgen, en la práctica, ¿cómo funciona este departamento en el Sanatorio Británico?

Una persona puede sacar un turno con un genetista, pero generalmente sucede por derivación. En su mayoría hoy se abordan patologías oncológicas. Cuando hay una historia de patología familiar nosotros sugerimos que todo ese grupo se estudie. ¿Para qué? porque hay medidas que pueden accionarse para que una persona "corte" con esa herencia familiar. En cáncer de mama, por ejemplo, también. Todos conocen la historia de Angelina Jolie que tenía alterados marcadores genéticos que la llevaron a hacerse una extirpación de su útero y sus ovarios, y de mamas (para no tener el mismo cáncer de su madre y su tía).

Existe en Britgen la posibilidad de hacer, además, estudios de filiación....

Si, claro. Eso es totalmente factible. Si una persona quiere saber su verdadera identidad, si tiene dudas, puede hacer una consulta en ese sentido. Esto lo hacemos hace años. Es algo relativamente sencillo y suele resolver problemas legales, en muchos casos.

¿Y en dolencias neurodegenerativas?

También, ese es otro campo enorme, teniendo en cuenta el avance en el envejecimiento de la población. Hay enfermedades neurodegenerativas que dependen de genes dominantes y otras de genes recesivos. Lo que se está estudiando tiene que ver con las medidas para prevenir y combatir la enfermedad, o por lo menos para retrasarla.

Lejos de asustarnos o sumarnos preocupaciones vemos que hay herramientas cada vez más al alcance.

Por supuesto, son buenas noticias. Si bien los avances no llegan de inmediato en cuanto a terapias, porque la Argentina tiene su complejidad a nivel de la salud y es un país demasiado heterogéneo y desigual, confiamos en que con el tiempo las personas accederán a aquellas terapias que puedan modificar su destino.

Y en cuanto al sanatorio, ¿qué objetivos tienen, camino al fin de año y un próximo 2027?

¡Un montón de objetivos! Trabajamos en forma constante y mucho en cuestiones que quizá no son visibles para la mayoría de la gente pero hacen a la seguridad, la bioseguridad y la calidad de las prestaciones que damos en el sanatorio. Cuidamos la estructura, los espacios, no solo los avances impresionantes como los robots quirúrgicos. Es una gran tarea de todos los días y de muchos equipos de profesionales prestigiosos.