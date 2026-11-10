La Capital | Salud | Medicina

Medicina personalizada a partir del ADN, una propuesta rosarina que crece

El Sanatorio Británico cuenta con un área de genómica que aporta información para prevención, diagnósticos y tratamientos de vanguardia

10 de noviembre 2026 · 13:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
Medicina personalizada a partir del ADN, una propuesta rosarina que crece

La medicina personalizada basada en la información genética permite adelantarse a futuros riesgos, llegar a diagnósticos más precisos y encontrar el mejor tratamiento para cada caso. En Rosario, el Sanatorio Británico cuenta con Britgen, un área de Medicina Genómica que es mucho más que un laboratorio de análisis clínicos. El objetivo de este espacio es brindar a los pacientes estudios de última generación para brindar mayor precisión en torno a enfermedades neurológicas, oncológicas, cardiovasculares. Incluso, estos equipos cumplen funciones antes del embarazo y también antes del nacimiento, aportando información valiosa que puede cambiar el destino de una familia.

Rodrigo Sánchez Almeyra, presidente del Británico, se refirió a la importancia de este sector del sanatorio que se amplía y actualiza en forma permanente.

¿Por qué es tan relevante la genómica?

Es un área que se dedica al estudio de los genes, es decir, de la genética. Hace tiempo, afortunadamente, desarrollamos una idea con la colaboración de profesionales de primer nivel del sanatorio para comenzar a realizar estudios genéticos. Las personas tenemos una "marca" de nacimiento, y lo que sabemos ahora es que hay cosas que si bien hay cosas que no se pueden modificar, muchas otra sí. Por eso fundamos un departamento de estudios genéticos que se dedica a las enfermedades familiares, a analizar enfermedades familiares oncológicas, neurológicas. Hemos ahondado también en lo que se llama la nutrigenética, que permite saber cómo alimentarse de acuerdo a los genes para evitar, por ejemplo, las intolerancias alimenticias. También estamos en este momento trabajando con la genética del bienestar físico: cuáles serían los mejores ejercicios para esa persona de acuerdo a su perfil genético. Y estamos empezando a estudiar lo que se llama la cardiogenética, que permite responder, por ejemplo, por qué una persona que se cuida mucho hace un infarto y alguien que nunca se cuida nunca lo hace...y tomar medidas preventivas para evitar problemas.

¿Entonces cambiar hábitos puede mejorar nuestras chances?

Sin dudas, y ya se ha empezado a ahondar en esos temas porque la prevención, en el futuro, no va a ser solamente de las medidas ambientales, de la nutrición, de evitar vicios como el cigarrillo, va a apuntar a modificar los genes que nos han marcado para ciertas enfermedades. Hoy estamos en un camino que pueden transformar enfermedades que por nuestra genética hereditaria podríamos tener. Aunque estamos en un largo camino experimental en todo esto, ya se han logrado modificaciones genéticas, sobre todo en gente que pensamos que por su herencia van a hacer cierto tipo de enfermedades. Las terapias génica son lo que se viene, cada vez para más enfermedades e incluso antes del nacimiento. Se abre un abanico impresionante de acá a los próximos 20 o 25 años, vamos a ver cómo cambia el curso de muchísimas enfermedades. En todo el campo de la oncología o de las enfermedades poco frecuentes, ya los avances no son de ciencia ficción, algunos ocurriendo en este momento.

Y desde Britgen, en la práctica, ¿cómo funciona este departamento en el Sanatorio Británico?

Una persona puede sacar un turno con un genetista, pero generalmente sucede por derivación. En su mayoría hoy se abordan patologías oncológicas. Cuando hay una historia de patología familiar nosotros sugerimos que todo ese grupo se estudie. ¿Para qué? porque hay medidas que pueden accionarse para que una persona "corte" con esa herencia familiar. En cáncer de mama, por ejemplo, también. Todos conocen la historia de Angelina Jolie que tenía alterados marcadores genéticos que la llevaron a hacerse una extirpación de su útero y sus ovarios, y de mamas (para no tener el mismo cáncer de su madre y su tía).

Existe en Britgen la posibilidad de hacer, además, estudios de filiación....

Si, claro. Eso es totalmente factible. Si una persona quiere saber su verdadera identidad, si tiene dudas, puede hacer una consulta en ese sentido. Esto lo hacemos hace años. Es algo relativamente sencillo y suele resolver problemas legales, en muchos casos.

¿Y en dolencias neurodegenerativas?

También, ese es otro campo enorme, teniendo en cuenta el avance en el envejecimiento de la población. Hay enfermedades neurodegenerativas que dependen de genes dominantes y otras de genes recesivos. Lo que se está estudiando tiene que ver con las medidas para prevenir y combatir la enfermedad, o por lo menos para retrasarla.

Lejos de asustarnos o sumarnos preocupaciones vemos que hay herramientas cada vez más al alcance.

Por supuesto, son buenas noticias. Si bien los avances no llegan de inmediato en cuanto a terapias, porque la Argentina tiene su complejidad a nivel de la salud y es un país demasiado heterogéneo y desigual, confiamos en que con el tiempo las personas accederán a aquellas terapias que puedan modificar su destino.

Y en cuanto al sanatorio, ¿qué objetivos tienen, camino al fin de año y un próximo 2027?

¡Un montón de objetivos! Trabajamos en forma constante y mucho en cuestiones que quizá no son visibles para la mayoría de la gente pero hacen a la seguridad, la bioseguridad y la calidad de las prestaciones que damos en el sanatorio. Cuidamos la estructura, los espacios, no solo los avances impresionantes como los robots quirúrgicos. Es una gran tarea de todos los días y de muchos equipos de profesionales prestigiosos.

Noticias relacionadas
cirugia robotica en pacientes bariatricos: sanatorio parque consolida el uso del sistema da vinci xi

Cirugía robótica en pacientes bariátricos: Sanatorio Parque consolida el uso del sistema Da Vinci Xi

menopausia y aumento de peso: que sabemos sobre semaglutida y tirzepatida

Menopausia y aumento de peso: qué sabemos sobre semaglutida y tirzepatida

una cirugia inedita en el pais salvo la vida de una mujer y su bebe en rosario

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario

encuentros: el arte de acompanar a las infancias con discapacidad

Encuentros: el arte de acompañar a las infancias con discapacidad

Las más leídas

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Lo último

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en cuatro puntos de Rosario: dónde y cuándo consultar

Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en cuatro puntos de Rosario: dónde y cuándo consultar

Ansés otorga hasta $390 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes pueden acceder

Ansés otorga hasta $390 mil a un grupo de beneficiarios: quiénes pueden acceder

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del centro y la zona de la costa, en medio de la masiva celebración en el Parque Nacional a la Bandera. Uno de los demorados tenía antecedentes penales y dos condenas.

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos
Policiales

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Drástico aumento de casos de viruela del mono en Brasil: qué deben tener en cuenta los viajeros
Salud

Drástico aumento de casos de viruela del mono en Brasil: qué deben tener en cuenta los viajeros

Extienden Colectividades: la tradicional fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la tradicional fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Las más leídas
Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Ovación
Jugó en Central y reveló una anécdota increíble: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central y reveló una anécdota increíble: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Jugó en Central y reveló una anécdota increíble: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central y reveló una anécdota increíble: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Anuncio histórico en rally: Argentina volverá a formar parte del Campeonato Mundial de Rally 

Anuncio histórico en rally: Argentina volverá a formar parte del Campeonato Mundial de Rally 

Ariel Holan: Hicimos 66 puntos con Central y en este campeonato nadie lo igualó

Ariel Holan: "Hicimos 66 puntos con Central y en este campeonato nadie lo igualó"

Policiales
Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al delincuente que protagonizó una turbia fuga de una comisaría en enero pasado

Detuvieron al delincuente que protagonizó una turbia fuga de una comisaría en enero pasado

La Ciudad
Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en cuatro puntos de Rosario: dónde y cuándo consultar
La Ciudad

Escribanos brindarán asesoramiento gratuito en cuatro puntos de Rosario: dónde y cuándo consultar

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Drástico aumento de casos de viruela del mono en Brasil: qué deben tener en cuenta los viajeros

Drástico aumento de casos de viruela del mono en Brasil: qué deben tener en cuenta los viajeros

Pami lleva adelante un plan integral de reformas en los policlínicos I y II de Rosario

Pami lleva adelante un plan integral de reformas en los policlínicos I y II de Rosario

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro
Ovación

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente
Ovación

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

Joaquín Blanco: Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei
Economía

Joaquín Blanco: "Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei"

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo
Policiales

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: Somos la antípoda
Política

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda"

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín
Policiales

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

Yanina Latorre y la carpa VIP: No es a mí a quien le tienen que reprochar
Zoom

Yanina Latorre y la carpa VIP: "No es a mí a quien le tienen que reprochar"

Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo
Información General

Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo

Actualizaron los precios del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite
Información General

Actualizaron los precios del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación
La Ciudad

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años
Policiales

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín
Policiales

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín

San Lorenzo: tres detenidos por una causa de estafa a empresas santiagueñas
Policiales

San Lorenzo: tres detenidos por una causa de estafa a empresas santiagueñas

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito
La Ciudad

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito

La ONU demora una definición sobre el pedido de Cristina Kirchner
Política

La ONU demora una definición sobre el pedido de Cristina Kirchner

Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: Es porque hacemos obras
Política

Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: "Es porque hacemos obras"

Entre peregrinaciones y escapadas, el turismo recibió un impulso por el Papa
Economía

Entre peregrinaciones y escapadas, el turismo recibió un impulso por el Papa

Ingrid Beck da una charla sobre derechos con perspectiva de género
La Ciudad

Ingrid Beck da una charla sobre derechos con perspectiva de género

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días
La Ciudad

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días