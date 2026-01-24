La Capital | Salud | pubertad

Pubertad precoz: ¿el consumo alto de grasas puede ser el causante del aumento de casos?

El sobrepeso, a partir de la ingesta de alimentos ultraprocesados y ricos en grasas saturadas, se analiza como uno de los factores de esta condición

24 de enero 2026 · 13:15hs
El alto consumo de comida no saludable puede ser una de las causas de pubertad precoz  

La pubertad precoz es una condición que afecta principalmente a niñas, pero también pueden tenerla los varones. Se produce cuando el cuerpo empieza a transformarse en el de un adulto, pero de manera anticipada. Cuando se inicia antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 en los varones, se considera pubertad precoz. Se caracteriza por un crecimiento de los senos, aparición de vello púbico y en axilas a edades tempranas y un primer período menstrual antes de los 10 años. Puede generar agrandamiento de los testículos y el pene, vello facial y voz más grave en los niños. Los cambios en la piel y la aparición de acné también se incluyen entre las alertas y el olor corporal típico de un adulto, pero en niñas o niños. ¿El tipo de alimentación es responsable del aumento de casos? ¿Qué otros factores influyen?

Un estudio publicado por la revista especializada Nature en 2025 (Factores de pubertad precoz en la vida temprana según datos nacionales de Corea) bucea en las causas de esta problemática que se considera que afecta a miles de chicos, especialmente nenas. El trabajo, hace hincapié en que la edad promedio de la primera menstruación fue descendiendo desde mediados del siglo XIX. Y ahora, en algunos casos, se anticipa a los 8 o 9 años, muchas veces relacionado con la subida de peso.

De acuerdo a la evidencia científica que se reflejó en Nature, existe una asociación clara entre el aumento de la obesidad infantil y el adelanto de la pubertad en niñas. Las tasas globales de obesidad en niños y adolescentes crecieron del 2% en 1990 al 8% en 2022, y en Estados Unidos ya superan el 20%. En la Argentina sucede algo similar: según las últimas cifras oficiales, más del 40% de niños y adolescentes (de entre 5 y 17 años) y más del 13% de menores de 5 años tienen exceso de peso.

De todos modos, hay que recalcar que hay niñas y niños con pubertad precoz que no tienen sobrepeso. Por eso, ante la aparición de síntomas que llaman la atención, hay que hablar con el pediatra.

Desde la pandemia

Durante la pandemia de covid, las consultas a los pediatras y endocrinólogos aumentaron en todo el mundo, al igual que los diagnósticos de pubertad precoz. Profesionales de distintas disciplinas vienen buscando respuestas a este fenómeno y ya aparecen en el horizonte varias hipótesis.

Publicaciones médicas que van del 2021 al 2025 dan cuenta de que el aislamiento para evitar contagios en su momento (y que ahora se puede adjudicar a la vida sedentaria por exceso de uso de los dispositivos digitales) modificó los ciclos de sueño, aumentó la exposición a pantallas, cambió los horarios habituales y los hábitos alimentarios en niños, provocando más casos.

Ahora, que pasó la pandemia, las evidencias sobre los efectos hormonales del alto consumo de grasas saturadas, ultraprocesados y su consecuente obesidad o exceso de kilos vuelven a poner el foco en estos motivos como promotores de la pubertad precoz.

mujer-vello-niña

Qué dice la ley

Un grupo de familias, encabezado especialmente por madres, varias de ellas de Rosario, cuyas hijas tienen diagnóstico de pubertad precoz, inició una fuerte campaña a nivel nacional para que se conozca más sobre esta situación, ya que en ocasiones se confunde con otro tipo de problemas y se estima que hay decenas de chicos sin el diagnóstico adecuado.

Uno de los puntos cruciales que generó esta movida de las familias fue que la medicación que permite mejorar o revertir la situación no estaba incluida en el PMO, por lo que era frecuente que tuvieran que recurrir a amparos judiciales para que les otorguen el fármaco indicado por médicos, o lidiar durante semanas o meses para que se los aprueben las obras sociales o prepagas. Finalmente, la droga fue incorporada a fines de 2021. De todos modos, el tratamiento debe ser integral y multidisciplinario.

Vergüenza y estigmas

Es muy importante que la sociedad conozca que existe esta patología, ya que quienes la sufren son chicos y chicas que suelen tener una apariencia, o al menos ciertas características, diferentes a la mayoría. Eso los vuelve más retraídos porque les da vergüenza, y no es extraño que reciban burlas por parte de sus compañeros.

Para mayor información se puede consultar la página pubertadpecozargentina.

