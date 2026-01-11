La revolución de los tratamientos de rodilla

La artrosis es una afección muy común, que puede ser invalidante. Cuáles son las terapias más utilizadas en la actualidad. El proceso de recuperación

La artrosis de rodilla es una afección frecuente, en especial en la mediana edad, aunque cada vez hay personas más jóvenes que la padecen. Esta enfermedad degenerativa se produce por desgaste del cartílago articular provocando dolor (muchas veces crónico) , rigidez, crujidos e inflamación. Suele limitar los movimientos y causar "chuequera" (piernas arqueadas), lo que impacta en la calidad de vida. Para una persona con este problema se hace difícil subir escaleras, caminar, mantener la estabilidad y por supuesto, practicar deportes o cualquier alguna actividad física.

En los últimos años se dieron enormes avances en diagnóstico y tratamiento. "La clave, además de la tecnología, es contar con un equipo de profesionales con alta capacitación científica y calidad humana", destaca el médico traumatólogo Gabriel Martínez Lotti, director del COT, jefe del servicio de Ortopedia y Traumatología de Grupo Gamma y director de la carrera de Ciencias Médicas en la UCA Rosario, un especialista con décadas de experiencia en este tema.

El experto, mencionó a La Capital todas las opciones que existen de acuerdo a las características de los pacientes, el tiempo que llevan con la afección, su edad, y las terapias previas. "Hay que seguir difundiendo este tema porque lo común es que lleguen a la consulta personas que llevan muchísimo tiempo sufriendo dolores y limitaciones o que han hecho tratamientos que los han perjudicado", menciona Martínez Lotti.

"Si bien es más frecuente a partir de la mediana edad, tenemos casos de personas muy jóvenes con artrosis de rodilla, por distintas causas. Mi recomendación es que ante la duda, o si tienen antecedentes familiares, hagan una consulta con el especialista, porque cuanto antes abordemos el problema, más sencillo será aliviar el malestar y además evitaremos complicaciones posteriores", enfatiza el médico.

Gabriel Martinez Lotti 2 Foto: Sebastián Suárez Meccia/ La Capital

¿Todo el mundo tiene artrosis?

Suele decirse que tarde o temprano todas las personas tendrán artrosis, sin embargo, esto no es así. Si bien es una enfermedad muy prevalente a partir de los 55 años, su aparición depende de muchos factores: "La carga genética, el tipo de actividad deportiva que se haya realizado durante toda la vida, el sobrepeso...", menciona el especialista.

"También se produce por hechos traumáticos, fracturas o microtraumatismos, que son comunes en deportistas, y que van dañando el cartílago articular", puntualizó.

Martínez Lotti dijo que hay que estar atentos a los síntomas, aun en personas jóvenes. "Solía ser sinónimo de ser viejo pero la realidad es que no, la artrosis puede presentarse a distintas edades; hoy tenemos jugadores de fútbol profesionales en tratamiento por artrosis de rodilla".

¿Artrosis es lo mismo que artritis?

El diagnóstico certero es clave para iniciar un tratamiento adecuado que ofrezca verdaderos resultados. "No, la artrosis no es lo mismo que la artritis", dice el traumatólogo.

Son dos patologías diferentes. La artritis se caracteriza por dolor inflamatorio. Es una patología sistémica, que suele comprometer a otros órganos, en cambio, la artrosis sólo afecta las articulaciones en forma mecánica y degenerativa. "Ambas se tratan pero es fundamental diferenciarlas", explica el médico.

Infiltraciones y otros caminos

Hombres y mujeres pueden sufrir artrosis de rodilla y empeorar con el paso de los años. En esa búsqueda de alivio y mejoría es frecuente que se ofrezcan tratamientos no quirúrgicos. "Claro que son una opción pero es fundamental que sea con seguimiento profesional, gente entrenada en este tema. La infiltración con ácido hialurónico o el plasma rico en plaquetas si no están bien hechos puede convertirse en una problema delicado. Hay personas con infecciones severas, y acá hay que decir algo más: si el día de mañana ese paciente que ya tuvo una infección necesita una prótesis de rodilla, las chances de que se infecte de nuevo son mayores".

"Justamente, hace muy poco diserté sobre uso y abuso del plasma rico en plaquetas y las infiltraciones _dijo Martínez Lotti_ porque no es menor el riesgo de infección, sobre todo cuando no se hacen en el lugar adecuado, con estrictas normas de asepsia y con profesionales altamente capacitados".

Cuando hay que ir a la prótesis

Una vez evaluado correctamente el paciente el especialista decidirá si necesita una prótesis de rodilla. "Si la persona es joven y el problema no es tan severo siempre intentamos primero enderezar la deformidad y salvaguardar la articulación, pero con el paso del tiempo muchas veces no nos queda otra opción", menciona el profesional.

La cirugía de prótesis de rodilla se planifica para que el paciente llegue lo mejor posible a esa instancia, con todos los estudios necesarios, y teniendo en cuenta el posoperatorio. "Obviamente las personas intentan esquivar el quirófano, pero cuando la indicación es correcta y se hace con un equipo de especialistas que haya realizado una enorme cantidad de cirugías las cosas suelen salir bien", reflexiona el médico.

"Ahora las prótesis son cada vez mejores en cuanto a durabilidad, los materiales y también el procedimiento quirúrgico porque tenemos tecnología que nos permite cosas impensadas años atrás en cuanto a precisión", destaca Martínez Lotti.

El traumatólogo señala: "Podemos pensar en una prótesis que dure 15 o 20 años e incluso más, dependiendo por supuesto de muchos factores, pero hoy tienen una durabilidad realmente mayor. Incluso es común que operemos a personas de más de 70 u 80 años... es súper frecuente, porque tienen una vida activa, porque no quieren sufrir más dolores, yo les sugiero que no se resignen y consulten porque las opciones existen".

El especialista comenta que en ciertos casos es posible hacer una prótesis parcial. "Lo que logramos es cambiar el pedacito afectado" y esto se puede hacer "en casos en los que la afectación no es tan importante, de allí que la consulta precoz sea tan relevante".

"La cirugía es un procedimiento de complejidad, no hay que minimizarlo, pero actualmente, un equipo capacitado y con mucha experiencia cuenta con todos los recursos para obtener resultados que le cambian la vida a una persona", profundiza el traumatólogo.