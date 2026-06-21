Mes de concientización del lipedema: la primera unidad interdisciplinaria del país funciona en Rosario

Reconocida como enfermedad por la OMS en 2018, esta patología afecta principalmente a mujeres, suele confundirse con obesidad y requiere un abordaje integral. Desde Rosario, una unidad especializada recibe consultas de Argentina y el exterior

Junio es el mes de concientización sobre el lipedema, una enfermedad crónica que afecta principalmente a mujeres y que durante décadas permaneció invisibilizada dentro del sistema de salud. Aunque existen publicaciones científicas sobre esta condición desde la década de 1940, recién en 2018 fue reconocida oficialmente como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El lipedema es una enfermedad que está entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. Se caracteriza por un depósito anormal de grasa, típicamente en los miembros inferiores, que no cede con ejercicio ni con cambios nutricionales ", explicó el cirujano plástico Emmanuel Manavela, Director Médico Unidad Lipedema Argentina.

Desde Rosario, este equipo conforma la primera unidad interdisciplinaria especializada en lipedema del país y atiende pacientes de distintas provincias y también del exterior.

Para Manavela, el principal desafío sigue siendo el diagnóstico. "Hoy está cada vez menos subdiagnosticada gracias a las redes sociales y a la visibilización que generan las propias pacientes. Sin embargo, también aparece otro fenómeno: el autodiagnóstico. Muchas mujeres identifican síntomas en internet y creen tener lipedema, cuando en realidad se requiere una evaluación especializada", señaló en diálogo con La Capital.

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El médico recordó que durante su formación universitaria nunca recibió capacitación específica sobre esta enfermedad. "Cuando estudié Medicina no me hablaron de lipedema. Fue una formación que realicé posteriormente en el exterior y que me permitió comprender y diagnosticar esta patología. Todavía es difícil encontrar profesionales capacitados específicamente en su tratamiento y por eso muchas veces sigue pasando desapercibida", afirmó.

¿A quién afecta el lipedema?

La enfermedad se presenta casi exclusivamente en mujeres. "Es muy raro verla en hombres. Existe una predisposición genética, pero las hormonas femeninas son fundamentales para que esa predisposición se manifieste clínicamente. La testosterona parece tener un efecto protector", explicó.

Por ese motivo, suele comenzar a evidenciarse durante la pubertad y puede experimentar cambios durante etapas hormonales importantes como el embarazo o la menopausia.

Los síntomas que deben llamar la atención

Uno de los aspectos más importantes para lograr un diagnóstico temprano es reconocer los síntomas. "Muchas mujeres hacen tratamientos nutricionales intensos, realizan actividad física de manera constante, pierden grasa en distintas partes del cuerpo, pero las piernas prácticamente no cambian. Ese es uno de los signos más característicos", indicó.

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Según detalló, el lipedema suele afectar ambas piernas de manera simétrica y se diferencia de otras patologías porque se acompaña de síntomas específicos.

"Es una grasa dolorosa, molesta. Genera sensación de pesadez, fatiga y también una gran facilidad para desarrollar moretones ante mínimos golpes. Son señales a las que hay que prestar atención", señaló.

También remarcó la importancia de diferenciarlo del linfedema. "El lipedema generalmente es bilateral. En cambio, el linfedema muchas veces es unilateral. Son enfermedades diferentes que no deben confundirse", aclaró.

Más allá de la estética

Los especialistas insisten en que el lipedema no debe entenderse como un problema cosmético. Se trata de una enfermedad inflamatoria que puede afectar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. "Muchas pacientes llegan después de años de intentos frustrados. Hacen dieta, ejercicio, consultan distintos profesionales y no encuentran respuestas. En numerosos casos reciben mensajes que las hacen sentir responsables de algo que en realidad tiene una base biológica", sostuvo.

Según explicó, la carga emocional suele ser muy importante. "Son mujeres que llegan con ansiedad, tristeza, frustración y una autoestima muy afectada. Muchas se sienten culpables por no lograr resultados pese al esfuerzo que realizan. Otras vienen atravesando esta situación desde hace décadas. Por eso el acompañamiento emocional forma parte fundamental del tratamiento", agregó.

Uno de los diferenciales de la Unidad Lipedema Argentina es precisamente el trabajo conjunto de distintas especialidades. "La unidad comenzó con el trabajo entre cirugía y kinesiología. Con el tiempo fuimos incorporando nutricionistas, médicos clínicos, especialistas en medicina antiinflamatoria, flebólogos, profesores de educación física y psicólogos. Cada uno aporta una mirada distinta y necesaria", explicó.

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La presencia de especialistas en flebología permite descartar problemas venosos asociados, mientras que el equipo de salud mental acompaña el impacto psicológico de la enfermedad. "El lipedema no se resuelve simplemente aspirando grasa. Es una enfermedad compleja que requiere trabajar sobre múltiples aspectos de la salud de la paciente", sostuvo.

Alimentación y kinesiología, dos patas clave

El tratamiento comienza mucho antes de una cirugía. "Sabemos que el lipedema es una enfermedad inflamatoria. Además de la predisposición genética, existe evidencia de que determinados hábitos alimentarios pueden favorecer la inflamación y acelerar la progresión de los síntomas", explicó.

Por ese motivo, el equipo trabaja con estrategias nutricionales orientadas a disminuir los procesos inflamatorios. "La nutrición antiinflamatoria ocupa un lugar muy importante. Buscamos que la paciente llegue a una eventual cirugía en las mejores condiciones posibles y con menor inflamación", indicó.

La kinesiología constituye otra de las herramientas fundamentales dentro del tratamiento. "Antes de pensar en una cirugía, muchas pacientes necesitan alivio de sus síntomas para poder recuperar calidad de vida. Ahí la kinesiología cumple un papel central", señaló.

Entre las técnicas utilizadas se encuentra la terapia descongestiva compleja y el drenaje linfático. "Estas herramientas ayudan a disminuir molestias, pesadez y dolor. Permiten que las pacientes tengan una mejor calidad de vida mientras avanzan con el tratamiento integral", explicó.

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Su participación también es clave después de una intervención. "En el postoperatorio la kinesiología ayuda a una recuperación más rápida y a potenciar los resultados favorables de la cirugía", agregó.

Cómo es la cirugía para el lipedema

Cuando el caso lo requiere, el tratamiento puede incluir cirugía. "La cirugía busca reducir el volumen de esta grasa sintomática mediante una liposucción especializada diseñada para preservar los vasos linfáticos", explicó Manavela.

Este procedimiento recibe el nombre de cirugía de reducción de volumen lipopreservativa. "Utilizamos movimientos específicos de la cánula que respetan la dirección de los vasos linfáticos y tecnologías diseñadas para minimizar el daño sobre los tejidos", detalló.

La técnica más utilizada es la PAL (Power-Assisted Liposuction), una liposucción asistida por vibración que permite extraer el tejido adiposo preservando estructuras importantes como los vasos linfáticos.

Según cada paciente, también pueden combinarse otras tecnologías como WAL (Water-Assisted Liposuction) y UAL (Ultrasound-Assisted Liposuction) para optimizar resultados y mejorar la retracción cutánea.

Consultas desde Argentina y el exterior

Desde Rosario, la unidad recibe pacientes de distintos puntos del país y también del extranjero. "Hemos tratado pacientes de España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Bolivia y Colombia, entre otros países", contó.

Gran parte de ese trabajo se realiza gracias a la telemedicina. "Las consultas virtuales permiten realizar evaluaciones diagnósticas, seguimientos y controles evolutivos. Obviamente existen situaciones en las que preferimos la presencialidad, pero la tecnología nos acerca a pacientes que de otro modo tendrían dificultades para acceder a una consulta especializada", explicó.

Para el especialista, los últimos años marcaron un cambio importante. "El reconocimiento de la OMS permitió que muchos médicos comenzaran a formarse y que creciera la investigación científica. Desde 2020 aumentó notablemente la cantidad de estudios publicados sobre lipedema", señaló.

También destacó el papel de las asociaciones de pacientes. "Cumplieron un rol fundamental en la difusión y la visibilización de la enfermedad. Gracias a ese trabajo, muchas mujeres que durante años no fueron escuchadas pudieron finalmente encontrar respuestas", afirmó.

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En el marco del mes de concientización sobre el lipedema, Manavela dejó un mensaje para quienes sospechan que pueden padecer esta condición: "Si una mujer realiza actividad física, sigue tratamientos nutricionales, es constante y comprometida, pero observa que sus piernas no responden como el resto del cuerpo, es importante que consulte. Cuanto antes se diagnostique el lipedema, antes podrá comenzar el tratamiento y mejores serán los resultados. Hoy sabemos que es posible controlar la enfermedad y alcanzar una excelente calidad de vida".