El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo

Con una reducción de 42% en las transferencias nacionales acumuladas de los primeros cinco meses del año, las provincias sostienen con el deterioro de sus cuentas públicas el superávit fiscal que el gobierno nacional le muestra al Fondo Monetario Internacional. Así, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo resultado positivo para mayo, la misma cartera informó que en 2025 el consolidado de Estados subnacionales entró en rojo.

La contracara de este ajuste, señalá el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) es el aumento de “anticipos financieros” a las provincias, en concepto de adelanto de coparticipación. Desde abril se autorizaron anticipos para 15 distritos.

“El superávit que exhibe la administración nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei no descansa en una expansión de los recursos tributarios sino, fundamentalmente, en una fuerte contracción del gasto público”, aseguraron desde la consultora Vectorial. También señalaron que “parte relevante de ese ajuste fue absorbida por las provincias, que enfrentaron una reducción de transferencias nacionales al mismo tiempo que debieron sostener la prestación de servicios esenciales”.

El gobierno nacional informó un superávit primario de $ 1,9 billones y un superávit financiero de $ 478.000 millones. También difundió los datos definitivos de ejecución fiscal de las 24 provincias, correspondientes a 2025. Según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía, los ingresos del consolidado aumentaron un 3,4% en términos reales entre 2024 y 2025, frente a un incremento real interanual del 7% y los de capital, del 5,8%.

Como el gasto público real creció más que los ingresos, el resultado primario y fiscal del consolidado de las 23 jurisdicciones analizadas cambió de signo. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señaló que en 2024, el resultado primario había sido superavitario en $ 4,8 billones, a valores de mayo de 2026. En 2025, en cambio, registró un déficit de $ 380.000 millones. A su vez, el resultado fiscal pasó de un superávit de $ 2 billones en 2024 a un déficit de $ 3,6 billones en 2025.

Desde Vectorial apuntaron que el deterioro de las cuentas públicas provinciales “ya no se limita a los distritos más vulnerables sino que alcanza incluso a aquellos históricamente mejor posicionados desde el punto de vista financiero”.

Así, lo que la Nación exhibe como superávit, las provincias lo contabilizan como rojo fiscal. “Son las provincias las que hoy absorben una porción creciente del costo del ajuste, enfrentando mayores dificultades para sostener la inversión pública y financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad en un contexto de recursos todavía limitados”, ampliaron.

En el acumulado del año, el resultado primario nacional suma $ 8,02 billones (-12% interanual real) y el resultado financiero alcanza los $ 2,4 billones (-25,2% acumulado real). En términos del producto, el resultado primario acumulado representa cerca del 0,74% del PIB, mientras que el resultado financiero exhibe un superávit equivalente al 0,23% del PBI.

El gobierno ratificó el compromiso de alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026. Sin embargo, la recaudación continúa en terreno negativo. El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) informó que en mayo los ingresos del Tesoro mostraron una caída real interanual del 4,1% en su totalidad (recursos tributarios, rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes e ingresos de capital), y específicamente, recursos tributarios, registró una caída del 2,4%. “Estos resultados se dieron incluso con el viento de cola de la recaudación por Ganancias, derivado de la baja base de comparación de mayo 2025”, señalaron los economistas de ese think tank, que proyectaron una caída mayor en los ingresos en junio.

Sacar y prestar

El centro de estudios alertó sobre el poco margen que le queda al Estado nacional para seguir ajustando: en particular, las transferencias corrientes a provincias acumulan en cinco meses de 2026 una caída del 42% real interanual. La contracara de ese ajuste es el aumento de “anticipos financieros”, en concepto de adelanto de coparticipación. “Al ser un préstamo y no un gasto, no aparece en el resultado fiscal”, señalaron. Desde abril se autorizaron anticipos para 15 provincias que agregan hasta $ 6 billones. La provincia de Santa Fe podría sumarse próximamente a la lista.

“Mientras las calificadoras todavía festejan el ancla fiscal, creemos que el continuo deterioro del resultado presupuestario consolidado, que es una realidad, será un factor relevante para el riesgo país”, señalaron desde el Cepa.