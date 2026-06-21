La Capital | Economía | provincias

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo

Las transferencias nacionales cayeron fuerte y los Estados subnacionales se hacen cargo de mayores gastos. Volvió el déficit al consolidado provincial

21 de junio 2026 · 06:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, participó del acto en el Monumento a la Bandera.

Con una reducción de 42% en las transferencias nacionales acumuladas de los primeros cinco meses del año, las provincias sostienen con el deterioro de sus cuentas públicas el superávit fiscal que el gobierno nacional le muestra al Fondo Monetario Internacional. Así, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo resultado positivo para mayo, la misma cartera informó que en 2025 el consolidado de Estados subnacionales entró en rojo.

La contracara de este ajuste, señalá el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) es el aumento de “anticipos financieros” a las provincias, en concepto de adelanto de coparticipación. Desde abril se autorizaron anticipos para 15 distritos.

“El superávit que exhibe la administración nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei no descansa en una expansión de los recursos tributarios sino, fundamentalmente, en una fuerte contracción del gasto público”, aseguraron desde la consultora Vectorial. También señalaron que “parte relevante de ese ajuste fue absorbida por las provincias, que enfrentaron una reducción de transferencias nacionales al mismo tiempo que debieron sostener la prestación de servicios esenciales”.

Superávit forzado

El gobierno nacional informó un superávit primario de $ 1,9 billones y un superávit financiero de $ 478.000 millones. También difundió los datos definitivos de ejecución fiscal de las 24 provincias, correspondientes a 2025. Según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía, los ingresos del consolidado aumentaron un 3,4% en términos reales entre 2024 y 2025, frente a un incremento real interanual del 7% y los de capital, del 5,8%.

Como el gasto público real creció más que los ingresos, el resultado primario y fiscal del consolidado de las 23 jurisdicciones analizadas cambió de signo. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señaló que en 2024, el resultado primario había sido superavitario en $ 4,8 billones, a valores de mayo de 2026. En 2025, en cambio, registró un déficit de $ 380.000 millones. A su vez, el resultado fiscal pasó de un superávit de $ 2 billones en 2024 a un déficit de $ 3,6 billones en 2025.

Desde Vectorial apuntaron que el deterioro de las cuentas públicas provinciales “ya no se limita a los distritos más vulnerables sino que alcanza incluso a aquellos históricamente mejor posicionados desde el punto de vista financiero”.

Así, lo que la Nación exhibe como superávit, las provincias lo contabilizan como rojo fiscal. “Son las provincias las que hoy absorben una porción creciente del costo del ajuste, enfrentando mayores dificultades para sostener la inversión pública y financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad en un contexto de recursos todavía limitados”, ampliaron.

En el acumulado del año, el resultado primario nacional suma $ 8,02 billones (-12% interanual real) y el resultado financiero alcanza los $ 2,4 billones (-25,2% acumulado real). En términos del producto, el resultado primario acumulado representa cerca del 0,74% del PIB, mientras que el resultado financiero exhibe un superávit equivalente al 0,23% del PBI.

El gobierno ratificó el compromiso de alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026. Sin embargo, la recaudación continúa en terreno negativo. El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) informó que en mayo los ingresos del Tesoro mostraron una caída real interanual del 4,1% en su totalidad (recursos tributarios, rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes e ingresos de capital), y específicamente, recursos tributarios, registró una caída del 2,4%. “Estos resultados se dieron incluso con el viento de cola de la recaudación por Ganancias, derivado de la baja base de comparación de mayo 2025”, señalaron los economistas de ese think tank, que proyectaron una caída mayor en los ingresos en junio.

Sacar y prestar

El centro de estudios alertó sobre el poco margen que le queda al Estado nacional para seguir ajustando: en particular, las transferencias corrientes a provincias acumulan en cinco meses de 2026 una caída del 42% real interanual. La contracara de ese ajuste es el aumento de “anticipos financieros”, en concepto de adelanto de coparticipación. “Al ser un préstamo y no un gasto, no aparece en el resultado fiscal”, señalaron. Desde abril se autorizaron anticipos para 15 provincias que agregan hasta $ 6 billones. La provincia de Santa Fe podría sumarse próximamente a la lista.

“Mientras las calificadoras todavía festejan el ancla fiscal, creemos que el continuo deterioro del resultado presupuestario consolidado, que es una realidad, será un factor relevante para el riesgo país”, señalaron desde el Cepa.

Noticias relacionadas
Transportadora del Interior se encarga de la gestión y el transporte de efectivo

Un grupo sueco se quedó con una empresa argentina de transporte de caudales de efectivo

Jan De Nul opera en la hidrovía desde hace 30 años y se quedó con la nueva licitación

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

La mayoría de los locales de la calle San Luis trabajarán normalmente el 20 de junio.

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

el gobierno adjudico el control de la hidrovia a jan de nul-servimagnus

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Ver comentarios

Las más leídas

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

El campo popular declaró al presidente persona no grata en Rosario en la plaza Pringles

El campo popular declaró al presidente "persona no grata en Rosario" en la plaza Pringles

Lo último

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas del mundo

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas del mundo

Puerto San Martín suma nuevos cruces ferroviarios para mejorar la conectividad urbana

Puerto San Martín suma nuevos cruces ferroviarios para mejorar la conectividad urbana

Fue ilustre: el nieto de Angel Guido recordó al arquitecto del Monumento

"Fue ilustre": el nieto de Angel Guido recordó al arquitecto del Monumento

"Fue ilustre": el nieto de Angel Guido recordó al arquitecto del Monumento

Alejandro Caprioglio habló sobre su abuelo y remarcó el ingenio y la creatividad de quien proyectó el ícono máximo de Rosario

Fue ilustre: el nieto de Angel Guido recordó al arquitecto del Monumento
El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo
Economía

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo

En modo león herbívoro, Milei empieza a reordenar la manada

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

En modo león herbívoro, Milei empieza a reordenar la manada

Cien días con Adorni

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Cien días con Adorni

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros
Economía

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros

El tiempo en Rosario: un domingo nublado, pero sin lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo nublado, pero sin lluvias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: La Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "La Argentina no nació de la resignación"

El campo popular declaró al presidente persona no grata en Rosario en la plaza Pringles

El campo popular declaró al presidente "persona no grata en Rosario" en la plaza Pringles

San Juan, representante de Broun: Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu

San Juan, representante de Broun: "Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu"

Ovación
Mundial 2026: el grupo de donde sale el rival argentino juega una segunda fecha muy importante
Mundial 2026

Mundial 2026: el grupo de donde sale el rival argentino juega una segunda fecha muy importante

Mundial 2026: el grupo de donde sale el rival argentino juega una segunda fecha muy importante

Mundial 2026: el grupo de donde sale el rival argentino juega una segunda fecha muy importante

A Newells, de a poco, le está llegando el turno de la pelota

A Newell's, de a poco, le está llegando el turno de la pelota

Argentina: un Día del Padre especial para el gran capitán y un plantel todo disponible

Argentina: un Día del Padre especial para el gran capitán y un plantel todo disponible

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Ciudad
Fue ilustre: el nieto de Angel Guido recordó al arquitecto del Monumento
La Ciudad

"Fue ilustre": el nieto de Angel Guido recordó al arquitecto del Monumento

El tiempo en Rosario: un domingo nublado, pero sin lluvias

El tiempo en Rosario: un domingo nublado, pero sin lluvias

Más de 350 mil personas celebraron el Día de la Bandera entre asado, folklore y el show de Abel Pintos

Más de 350 mil personas celebraron el Día de la Bandera entre asado, folklore y el show de Abel Pintos

Las imágenes del festejo del Día de la Bandera en el Monumento

Las imágenes del festejo del Día de la Bandera en el Monumento

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo
Policiales

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Reforma electoral: el peronismo pide a la Casa Gris reglas claras y diálogo

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral: el peronismo pide a la Casa Gris reglas claras y diálogo

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal
Policiales

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario
La Ciudad

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario

El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier
Política

El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera
Economía

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado
Política

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación sideral y moderna
Economía

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado
La Ciudad

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales
La Ciudad

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Por Matías Petisce
La Ciudad

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario
La Ciudad

Voluntarias de la Maternidad Martin y hospitales públicos recibieron la Orden del Rosario

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online
La Ciudad

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo
Información General

Ya no es FOMO, es FOBO: el nuevo miedo que trajo la IA al mundo del trabajo