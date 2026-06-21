Preservación de la fertilidad: una herramienta para resguardar el futuro reproductivo

Cada vez más personas postergan la maternidad o paternidad por razones personales o profesionales, y la medicina reproductiva ofrece alternativas concretas para acompañar esa decisión

Hace décadas que el aumento de la expectativa de vida forma parte de una realidad global. En paralelo, las transformaciones sociales, culturales y económicas han dado lugar a nuevas formas de proyectar la vida personal y familiar. Entre ellas, la decisión de postergar la maternidad o paternidad se ha convertido en una tendencia cada vez más frecuente.

Las prioridades profesionales, la búsqueda de estabilidad económica, el desarrollo personal y la aparición de nuevos modelos de familia son algunos de los factores que explican este fenómeno. En este contexto, la medicina reproductiva adquiere un rol cada vez más relevante , no solo para quienes enfrentan dificultades para concebir, sino también para aquellas personas que desean preservar su fertilidad para el futuro.

Con el paso de los años, el organismo experimenta cambios naturales y la fertilidad no es ajena a ese proceso. En las mujeres, la capacidad reproductiva está estrechamente relacionada con la edad , el estado general de salud y, especialmente, con la reserva ovárica disponible.

"Elegir vitrificar óvulos, procedimiento conocido popularmente como congelación de óvulos, no implica necesariamente la existencia de un problema de fertilidad. Se trata de una decisión preventiva que permite comprender cómo funciona el propio cuerpo y anticiparse a los cambios naturales asociados al paso del tiempo", explica la Dra. Viviana Ventura, jefa del Servicio de Medicina Reproductiva de Grupo Gamma.

La preservación de la fertilidad permite conservar óvulos de mejor calidad, obtenidos en una etapa de mayor potencial reproductivo, manteniendo así la posibilidad de buscar un embarazo en el futuro, incluso cuando la fertilidad natural haya comenzado a disminuir.

Más allá de la criopreservación

La Dra. Ventura destaca que la preservación de la fertilidad, especialmente en las mujeres, suele estar atravesada por aspectos emocionales complejos. La incertidumbre, los temores y el desconocimiento pueden generar ansiedad, ya que se trata de decisiones vinculadas con proyectos de vida, vínculos afectivos y expectativas futuras.

"Sentirse escuchada y acompañada ayuda a disminuir la ansiedad relacionada con el proceso de criopreservación. Es importante comprender que se trata de una estrategia preventiva y que, en algunos casos, también puede representar un desafío desde el punto de vista económico", señala la especialista.

Por este motivo, el acceso a información clara y confiable ocupa hoy un lugar central. Conocer las opciones disponibles y comprender cómo cuidar la salud reproductiva permite tomar decisiones informadas, libres y acordes a las necesidades de cada persona.

"Hablar de preservación de la fertilidad es hablar de futuro, de posibilidades y de respeto por los deseos reproductivos de cada ser humano", afirma la Dra. Ventura. Y agrega que cada consulta requiere una mirada individualizada: "Detrás de cada paciente hay una historia diferente, con proyectos y expectativas propias. Nuestro acompañamiento está orientado a cuidar la salud reproductiva futura y a brindar las herramientas necesarias para que cada persona pueda decidir con libertad".

La preservación de la fertilidad trasciende la simple criopreservación de células. Es una herramienta que permite resguardar posibilidades, acompañar proyectos de vida y mantener abierta la puerta a decisiones futuras sobre la maternidad o paternidad.