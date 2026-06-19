El tiempo en Rosario: el frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando Las nubes serán parte del cielo del fin de semana, aunque se esperan jornadas con buenas perspectivas en general 19 de junio 2026 · 22:43hs

Foto: La Capital / Archivo Las temperaturas empiezan a bajar de manera pronunciada y el frío se sentirá en Rosario, pero el sol hará que el tiempo sea más agradable.

La llegada del invierno está a la vuelta de la esquina y ya se empieza a sentir en Rosario, con el frío como el principal protagonista. Lo bueno es que el tiempo, a pesar de estar marcado por las bajas temperaturas, tendrá el cielo casi despejado para aprovechar el sol este Día de la Bandera.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado parcialmente nublado durante buena parte de la jornada. El Día de la Bandera tendrá una temperatura mínima de 5º y una máxima que ascenderá a los 15º.

Hacia el mediodía, se espera que el cielo esté despejado casi en su totalidad y que los fríos invernales empiecen a llegar a la ciudad. Será el momento ideal para acercarse al Monumento a la Bandera y ser parte de la fiesta que tendrá el tradicional concurso de asadores a la estaca y el cierre, desde las 17, con Abel Pintos.

Domingo casi igual al sábado Para el domingo se esperan condiciones similares, con una temperatura mínima que subirá un grado y una máxima idéntica a la del sábado. La única diferencia es que el cielo estará mayormente nublado durante todo el día.

>> Leer más: Día de la Bandera: cuáles serán los cortes de tránsito este sábado en la zona del Monumento Desde entonces, las máximas y las mínimas irán bajando progresivamente hasta mitad de semana, para donde se espera el día más frío: 3º el registro más bajo y apenas 10º el pico que alcanzará la temperatura.