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Derriban tres búnkeres en Villa Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

La medida fue solicitada por la Justicia provincial tras el asesinato de Rodolfo Manfredi, atacado por miembros de una banda dedicada a la venta de drogas

19 de junio 2026 · 11:02hs
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Derriban tres búnkeres en barrio Banana: rastros del narcomenudeo donde mataron al policía federal.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: rastros del narcomenudeo donde mataron al policía federal.
Derriban tres búnkeres en Villa Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres en Villa Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Tras el asesinato de un agente de la Policía Federal el pasado 11 de junio en barrio Banana, este viernes las autoridades provinciales llevaron a cabo el derribo de tres búnkeres de drogas en la zona. Con estas tres intervenciones ya son 129 en toda la provincia desde que fue sancionada en diciembre de 2023 la ley de Microtráfico.

Tras el pedido de cese antijurídico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se realizó la inactivación de tres domicilios considerados relacionados en investigaciones a bandas dedicadas al narcomenudeo. Estuvieron presentes funcionarios judiciales de la provincia y del fuero federal, así como autoridades del gobierno provincial.

>> Leer más: Silbidos y emboscada a agentes de civil: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Los tres búnkeres estaban ubicado en Gutenberg entre 27 de Febrero y pasaje Gálvez. En ese sector del barrio fue asesinado el policía Rodolfo Manfredi. El agente, según la hipótesis de la Fiscalía federal que investiga el caso, estaba haciendo tareas de civil junto a otros dos agentes de los cuales uno también resultó herido y permanece internado.

Tres búnkeres menos

Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno provincial y del MPA estuvieron presentes en la inactivación de los puntos de venta de drogas. En ese contexto el fiscal Franco Carbone, titular de la unidad de Microtráfico, explicó que solicitaron los derribos en una audiencia realizada este jueves.

>> Leer más: Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

"Los derribos de dan en el marco de la investigación que inicia con el lamentable suceso del fallecimiento del efectivo de la Policía Federal. Se hicieron 35 allanamientos simultáneos, en algunos de ellos dimos con secuestros positivos de estupefacientes y armas de fuego", sostuvo el funcionario.

En uno de los domicilios derribados se hallaron restos de consumo de pasta base: cucharas, bicarbonato, encendedores. Se trata de un modo de consumo muy nocivo y adictivo, y a sus usuarios en los barrios se los denomina "piperos".

El crimen del policía federal

El lunes pasado, el fiscal Matías Scilabra imputó a dos personas relacionadas al asesinato del policía Manfredi. Enmarcaron el ataque en una emboscada de una banda dedicada al narcomenudeo que identificó a los agentes mientras realizaban tareas de civil. En ese contexto también pidieron la captura de un prófugo sindicado como jefe territorial de la organización.

>> Leer más: Crimen del policía federal: millonaria recompensa de Nación a quien aporte datos de un prófugo

Luis Muñoz, de 42 años, sindicado como uno de los autores de los disparos que mataron a Manfredi e hirieron al otro agente, fue imputado por homicidio calificado y por dos tentativas. En tanto Mario Peralta, de 25 años, fue imputado por encubrimiento al ser identificado como sospechoso de haber robado el arma del policía asesinado.

Además solicitaron la captura de Eduardo Muñoz, hermano de Luis y considerado líder de la banda. La Justicia considera que quedó a la cabeza de la organización al reestructurarse tras la detención de Dalmacio "Sapo" Saravia, antiguo transero del barrio con varias condenas por narcotráfico. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece 20 millones de pesos como recompensa para quien aporte información que conduzca a la detención de Muñoz.

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