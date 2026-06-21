El Politécnico cumple 120 años y aprovecha el aniversario para renovarse

El instituto de la UNR presentó un importante plan de obras para poner en valor su edificio. Buscan padrinos entre empresas y referentes del sector productivo

El Instituto Politécnico es una de las escuelas medias históricas de la Universidad Nacional de Rosario.

Nació como Escuela Industrial de la Nación, por una ley del 26 de septiembre de 1906. Y recién unos 60 años después recibió su nombre actual: Instituto Superior Politécnico General San Martín o, como se lo conoce popularmente, el Poli. Una de las dos escuelas medias históricas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ya se prepara para celebrar su 120 º aniversario. Y lo hace con un ambicioso plan de obras para recuperar varios espacios de su edificio , como la sala Mariano Moreno o el acceso de los talleres y sumar un nuevo laboratorio. Un proyecto que mira al presente.

La escuela preuniversitaria ya tiene en marcha varias iniciativas para celebrar el pasado de la institución , pero también para recaudar los fondos necesarios para desarrollar el plan de obras para la puesta en valor del antiguo edificio que ocupa media manzana de Ayacucho y Entre Ríos.

Todos los festejos confluirán el próximo 26 de septiembre con una cena solidaria de la que participarán estudiantes, egresados, docentes, no docentes, familias y toda la comunidad del establecimiento. El encuentro será en el Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano (Junín 501, Rosario) y Lo recaudado en esta noche será destinado a la refuncionalización edilicia de la escuela.

El evento tiene un lema "Una oportunidad para construir futuro" y c onvoca a participar también a empresas y firmas del sector productivo que podrán sumarse como aliadas estratégicas acompañando la educación técnica pública y fortaleciendo la formación de futuros profesionales . Se les ofrece una participación destacada en el evento, visibilidad institucional, mesas corporativas y presencia de marca.

En tanto los miembros de la comunidad escolar podrán participar comprando las entradas que se ofrecen en un formulario online: Entradas Noche 120 años del Poli.

El plan de obras

El plan de obras del Politécnico incluye la puestas en valor de varias áreas del edificio. Entre ellos, espacios históricos como la Sala Mariano Moreno, uno de los más emblemáticos de la escuela, donde se realizan los actos, encuentros y actividades culturales.

Las intervenciones en este espacio contemplan la renovación del tratamiento acústico, actualización de equipamiento técnico, nuevo mobiliario, modernización de iluminación, pintura integral, lustrado y recuperación del piso de madera original.

En tanto, se prevé la construcción de un nuevo ingreso inclusivo por el portón de los talleres, incorporando accesibilidad e innovación tecnológica.

También se prevé la refacción integral de baños de estudiantes ubicados en la planta baja, incorporando un diseño inclusivo que permita el uso por ambos géneros y responda a las necesidades actuales de convivencia y accesibilidad dentro de la institución. Y la construcción de un aula nueva para el segundo piso. Este espacio responde a las demandas del crecimiento de la comunidad educativa y las nuevas dinámicas de enseñanza.

Además, en la sede de Granadero Baigorria se proyecta la construcción de un laboratorio para la especialidad en Alimentos.

Un poco de historia

La Escuela Industrial de la Nación fue creada por la Ley Nº 5012, del 26 de setiembre de 1906, como un espacio "donde se dará enseñanza técnica a los jóvenes que deseen dedicarse a las carreras industriales".

El colegio se inauguró en 1907 y las actividades comenzaron con sólo 28 alumnos. Por entonces, la economía de Rosario se basaba en las actividades comerciales y agrícolo-ganaderas, y su sociedad fue originalmente reticente al cambio que se proponía. Mantener el funcionamiento de la escuela esos primeros años demandó grandes esfuerzos.

Desde su creación y hasta 1920, la Escuela dependió del Ministerio de Instrucción Pública de la Nación. A partir de esa fecha pasó a depender de la Universidad Nacional del Litoral.

Por esa fecha, el paulatino desarrollo industrial trajo aparejado un aumento considerable de la cantidad de egresados que no seguían estudios universitarios, sino que se volcaban de lleno al campo laboral, con alta calificación profesional.

El 19 de marzo de 1969 la escuela adoptó su nombre actual: Instituto Politécnico General San Martín, más acorde con las nuevas funciones y objetivos. Un año después, el 25 de junio de 1970, el Instituto Politécnico pasó a ser dependencia directa de la Universidad Nacional de Rosario, creada en 1968.