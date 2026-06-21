La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación

La formación se desarrollará en las sedes de Rosario y Recreo bajo régimen de internado, con alojamiento y manutención incluidos. La inscripción estará abierta desde este lunes al 15 de agosto

21 de junio 2026 · 09:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías. Rosario es uno de los departamentos considerados prioritarios. 

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías. Rosario es uno de los departamentos considerados prioritarios. 

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), abrirá este lunes la inscripción para incorporar a 1.400 cadetes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, el trayecto formativo que habilita el ingreso a la Policía de la Provincia. La convocatoria está dirigida a jóvenes de toda la provincia, sin distinción de género, y contempla un renovado sistema de becas que alcanza los 500.000 pesos mensuales para postulantes de departamentos priorizados.

La formación comenzará en marzo de 2027 y finalizará en diciembre de 2028. Durante esos dos años, los estudiantes cursarán bajo régimen de internado, con salidas los fines de semana, en las sedes del ISEP ubicadas en Rosario y Recreo. Al completar el segundo año obtendrán además el título intermedio de Auxiliar en Seguridad.

La inscripción podrá realizarse de manera online entre el 22 de junio y el 15 de agosto a través del sitio oficial del Instituto de Seguridad Pública.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, destacó que la Provincia reformuló el esquema de becas con el objetivo de fortalecer el proceso de incorporación de nuevos efectivos.

“Rediseñamos el plan de becas para que más jóvenes se sumen a formar parte de la Policía de la provincia de Santa Fe. Una fuerza que, como sostiene el gobernador Maximiliano Pullaro, logró reducir los índices de violencia en tiempo récord y convertir a Rosario y a la provincia en una referencia nacional en materia de seguridad”, afirmó.

La funcionaria explicó que el nuevo esquema contempla una asignación mensual de 500.000 pesos para los aspirantes radicados en departamentos priorizados de la zona sur de la provincia y de 250.000 pesos para quienes provengan del resto del territorio santafesino. En ambos casos se mantienen los beneficios de alojamiento y alimentación gratuitos durante toda la formación.

Para esta convocatoria, los departamentos considerados prioritarios son Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Lorenzo y San Martín.

Requisitos para la inscripción

Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

* Ser argentinos.

* Tener entre 18 y 30 años al momento de iniciar el curso propedéutico, previsto para febrero de 2027.

* Poseer título secundario o polimodal completo, o constancia de finalización de estudios.

* Contar con aptitudes psicofísicas compatibles con la función policial y aprobar los exámenes médicos y psicológicos establecidos para el ingreso.

* No haber sido condenados por delitos o contravenciones en la justicia nacional o provincial.

* No encontrarse procesados judicialmente, salvo que cuenten con sobreseimiento definitivo o absolución en los términos previstos por la ley.

* No desempeñarse como empleados de la administración pública nacional, provincial, municipal o comunal.

* No haber sido destituidos, cesanteados o exonerados de organismos públicos.

* Presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Beneficios durante la formación

Los cadetes seleccionados contarán con:

* Boleto Educativo Gratuito durante los dos años de cursado.

* Cobertura médica a través de Iapos.

* Atención médica y psicológica.

* Alojamiento y alimentación completos.

* Beca mensual de 500.000 pesos para aspirantes de departamentos priorizados y de 250.000 pesos para postulantes del resto de la provincia.

* Transporte gratuito programado para los trayectos entre Rosario, Santa Fe y otros puntos estratégicos.

La actualización de las becas representa una mejora significativa respecto del esquema vigente. La asignación de 500.000 pesos supone un incremento del 354,5 % en relación con la beca actual de 110.000 pesos, mientras que la de 250.000 pesos implica una mejora del 127,3 %.

Salarios y beneficios al egresar

Una vez incorporados a la fuerza, los nuevos suboficiales percibirán una remuneración inicial aproximada de 2.093.743 pesos, compuesta por sueldo básico, función operativa y adicionales específicos, a los que podrán sumarse otros suplementos según el destino asignado.

Además, accederán a:

* Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), actualmente de 200.676 pesos mensuales con actualización automática.

* Uniforme completo, chaleco balístico y arma reglamentaria sin coste.

* Posibilidad de alojamiento en Rosario cuando las necesidades del servicio lo requieran.

* Departamentos priorizados.

Para esta convocatoria, los departamentos considerados prioritarios son Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Lorenzo y San Martín.

Cómo será el proceso de selección

El proceso de evaluación consta de cuatro etapas:

* Examen psicológico y premédico.

* Examen médico, evaluación física y examen intelectual.

* Evaluación socioambiental.

* Curso propedéutico.

Noticias relacionadas
Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de10 años llevaba en la calle un revólver cargado.

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La caída de la natalidad podría ayudar a resolver un déficit histórico de los jardines en Santa Fe

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

El policía detenido prestaba servicios en la sede judicial de San Jerónimo al 1500.

Quedó preso un policía por presunto abuso de sus siete sobrinos durante 20 años

Los prófugos más buscados de Santa Fe son seis

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista

Ver comentarios

Las más leídas

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Newells pone en replanteo y revisión la partida de otro defensor

Newell's pone en replanteo y revisión la partida de otro defensor

San Juan, representante de Broun: Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu

San Juan, representante de Broun: "Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu"

Lo último

Día del Padre 2026: cayeron las ventas 0,3% y se profundiza la debilidad del consumo, según CAME

Día del Padre 2026: cayeron las ventas 0,3% y se profundiza la debilidad del consumo, según CAME

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

El Politécnico cumple 120 años y aprovecha el aniversario para renovar su histórico edificio

El Politécnico cumple 120 años y aprovecha el aniversario para renovar su histórico edificio

El Politécnico cumple 120 años y aprovecha el aniversario para renovar su histórico edificio

El instituto de la UNR presentó un importante plan de obras para poner en valor su edificio. Buscan padrinos entre empresas y referentes del sector productivo
El Politécnico cumple 120 años y aprovecha el aniversario para renovar su histórico edificio
Día del Padre 2026: cayeron las ventas 0,3% y se profundiza la debilidad del consumo, según CAME
La ciudad

Día del Padre 2026: cayeron las ventas 0,3% y se profundiza la debilidad del consumo, según CAME

Más de 9.500 personas ya se acogieron al plan especial para regularizar deudas tributarias en Santa Fe
La Ciudad

Más de 9.500 personas ya se acogieron al plan especial para regularizar deudas tributarias en Santa Fe

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación
La Ciudad

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras
La Ciudad

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

En modo león herbívoro, Milei empieza a reordenar la manada

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

En modo león herbívoro, Milei empieza a reordenar la manada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Increparon a Lilia Lemoine a metros del Monumento a la Bandera y la diputada le pegó a una mujer

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Milei en el Monumento: hinchada propia, indiferencia con Villarruel y un Pullaro encendido

Newells pone en replanteo y revisión la partida de otro defensor

Newell's pone en replanteo y revisión la partida de otro defensor

San Juan, representante de Broun: Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu

San Juan, representante de Broun: "Es totalmente injusta la decisión que tomaron con Fatu"

Central: la salida de Enzo Giménez abre un hueco en un puesto que se pensaba reforzar

Central: la salida de Enzo Giménez abre un hueco en un puesto que se pensaba reforzar

Ovación
El precio de la pasión: a base de pollo frito, la billetera argentina para ver el Mundial
Ovación

El precio de la pasión: a base de pollo frito, la billetera argentina para ver el Mundial

El precio de la pasión: a base de pollo frito, la billetera argentina para ver el Mundial

El precio de la pasión: a base de pollo frito, la billetera argentina para ver el Mundial

Mundial 2026: el grupo de donde sale el rival argentino juega una segunda fecha muy importante

Mundial 2026: el grupo de donde sale el rival argentino juega una segunda fecha muy importante

A Newells, de a poco, le está llegando el turno de la pelota

A Newell's, de a poco, le está llegando el turno de la pelota

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: detienen a un hombre como sospechoso de participar en un crimen

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

La Ciudad
Día del Padre 2026: cayeron las ventas 0,3% y se profundiza la debilidad del consumo, según CAME
La ciudad

Día del Padre 2026: cayeron las ventas 0,3% y se profundiza la debilidad del consumo, según CAME

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

El Politécnico cumple 120 años y aprovecha el aniversario para renovar su histórico edificio

El Politécnico cumple 120 años y aprovecha el aniversario para renovar su histórico edificio

Más de 9.500 personas ya se acogieron al plan especial para regularizar deudas tributarias en Santa Fe

Más de 9.500 personas ya se acogieron al plan especial para regularizar deudas tributarias en Santa Fe

La UNR quedó ubicada entre las cuatro mejores universidades públicas del país
La Ciudad

La UNR quedó ubicada entre las cuatro mejores universidades públicas del país

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: qué hacer ante estas situaciones

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico
Policiales

Condenaron a un hombre que mató a un jubilado para robarle una batería de un taller mecánico

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando
La Ciudad

El frío se establece en la región y las temperaturas seguirán bajando

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Por Diego Veiga
Opinión

Parque acuático: las contradicciones que dejan expuesta a la política doméstica

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Emily obtuvo su certificado de discapacidad luego del impacto mediático

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo
Policiales

Imputan a la cuidadora de una jubilada por un millonario robo

Reforma electoral: el peronismo pide a la Casa Gris reglas claras y diálogo

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral: el peronismo pide a la Casa Gris reglas claras y diálogo

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal
Policiales

Derriban tres búnkeres: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario
La Ciudad

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario

El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier
Política

El gobierno nacional reorganiza su comunicación: entra Adrián Ravier

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera
Economía

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado
Política

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación sideral y moderna
Economía

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado
La Ciudad

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales
La Ciudad

Bronquiolitis: por primera vez en mucho tiempo, no hay internaciones en hospitales

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Santa Fe analiza el adelanto de coparticipación que le ofrece el gobierno de Milei

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario