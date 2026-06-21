Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación

La formación se desarrollará en las sedes de Rosario y Recreo bajo régimen de internado, con alojamiento y manutención incluidos. La inscripción estará abierta desde este lunes al 15 de agosto

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Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías. Rosario es uno de los departamentos considerados prioritarios.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, a través del Instituto de Seguridad Pública (ISEP), abrirá este lunes la inscripción para incorporar a 1.400 cadetes a la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, el trayecto formativo que habilita el ingreso a la Policía de la Provincia . La convocatoria está dirigida a jóvenes de toda la provincia, sin distinción de género, y contempla un renovado sistema de becas que alcanza los 500.000 pesos mensuales para postulantes de departamentos priorizados.

La formación comenzará en marzo de 2027 y finalizará en diciembre de 2028 . Durante esos dos años, los estudiantes cursarán bajo régimen de internado, con salidas los fines de semana, en las sedes del ISEP ubicadas en Rosario y Recreo. Al completar el segundo año obtendrán además el título intermedio de Auxiliar en Seguridad.

La inscripción podrá realizarse de manera online entre el 22 de junio y el 15 de agosto a través del sitio oficial del Instituto de Seguridad Pública .

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, destacó que la Provincia reformuló el esquema de becas con el objetivo de fortalecer el proceso de incorporación de nuevos efectivos.

“Rediseñamos el plan de becas para que más jóvenes se sumen a formar parte de la Policía de la provincia de Santa Fe. Una fuerza que, como sostiene el gobernador Maximiliano Pullaro, logró reducir los índices de violencia en tiempo récord y convertir a Rosario y a la provincia en una referencia nacional en materia de seguridad”, afirmó.

La funcionaria explicó que el nuevo esquema contempla una asignación mensual de 500.000 pesos para los aspirantes radicados en departamentos priorizados de la zona sur de la provincia y de 250.000 pesos para quienes provengan del resto del territorio santafesino. En ambos casos se mantienen los beneficios de alojamiento y alimentación gratuitos durante toda la formación.

Para esta convocatoria, los departamentos considerados prioritarios son Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Lorenzo y San Martín.

Requisitos para la inscripción

Los postulantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

* Ser argentinos.

* Tener entre 18 y 30 años al momento de iniciar el curso propedéutico, previsto para febrero de 2027.

* Poseer título secundario o polimodal completo, o constancia de finalización de estudios.

* Contar con aptitudes psicofísicas compatibles con la función policial y aprobar los exámenes médicos y psicológicos establecidos para el ingreso.

* No haber sido condenados por delitos o contravenciones en la justicia nacional o provincial.

* No encontrarse procesados judicialmente, salvo que cuenten con sobreseimiento definitivo o absolución en los términos previstos por la ley.

* No desempeñarse como empleados de la administración pública nacional, provincial, municipal o comunal.

* No haber sido destituidos, cesanteados o exonerados de organismos públicos.

* Presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Beneficios durante la formación

Los cadetes seleccionados contarán con:

* Boleto Educativo Gratuito durante los dos años de cursado.

* Cobertura médica a través de Iapos.

* Atención médica y psicológica.

* Alojamiento y alimentación completos.

* Beca mensual de 500.000 pesos para aspirantes de departamentos priorizados y de 250.000 pesos para postulantes del resto de la provincia.

* Transporte gratuito programado para los trayectos entre Rosario, Santa Fe y otros puntos estratégicos.

La actualización de las becas representa una mejora significativa respecto del esquema vigente. La asignación de 500.000 pesos supone un incremento del 354,5 % en relación con la beca actual de 110.000 pesos, mientras que la de 250.000 pesos implica una mejora del 127,3 %.

Salarios y beneficios al egresar

Una vez incorporados a la fuerza, los nuevos suboficiales percibirán una remuneración inicial aproximada de 2.093.743 pesos, compuesta por sueldo básico, función operativa y adicionales específicos, a los que podrán sumarse otros suplementos según el destino asignado.

Además, accederán a:

* Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), actualmente de 200.676 pesos mensuales con actualización automática.

* Uniforme completo, chaleco balístico y arma reglamentaria sin coste.

* Posibilidad de alojamiento en Rosario cuando las necesidades del servicio lo requieran.

* Departamentos priorizados.

Para esta convocatoria, los departamentos considerados prioritarios son Belgrano, Caseros, Castellanos, Constitución, General López, Iriondo, Las Colonias, Rosario, San Cristóbal, San Lorenzo y San Martín.

Cómo será el proceso de selección

El proceso de evaluación consta de cuatro etapas:

* Examen psicológico y premédico.

* Examen médico, evaluación física y examen intelectual.

* Evaluación socioambiental.

* Curso propedéutico.