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El precio de la pasión: a base de pollo frito, la billetera argentina para ver el Mundial

Los hinchas de Argentina hacen cuentas cada día para seguir a la Scaloneta en Estados Unidos, donde el principal enemigo son las distancias y los precios

21 de junio 2026 · 06:10hs
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Las camisetas de Argentina están en todos lados

Las camisetas de Argentina están en todos lados, como ahora en Dallas. La Scaloneta y Messi mueven la pasión.

La fe mueve montañas. Y la locura por el fútbol no conoce de límites ni barreras. Acompañar a la Scaloneta en el Mundial es un verdadero placer y un orgullo para la hinchada argentina, pero además de tener muchísima pasión y devoción por el fútbol, la realidad es que desde lo económico es casi un lujo asiático para los bolsillos criollos, debido especialmente a las grandes distancias que separan a las sedes en este Mundial tripartito, entre Estados Unidos, México y Canadá. Y ahora en Dallas.

Es cierto que Argentina podría jugar todos sus partidos en Estados Unidos y tras haber debutado en Kansas City con la victoria 3 a 0 ante Argelia, con la tripleta inolvidable de Lionel Messi, ahora se le vienen dos encuentros en Dallas, que serán el lunes, a las 14, con Austria y luego frente a Jordania el sábado 27 de junio, a las 23.

Entonces ahora los hinchas argentinos que empezaron el periplo con la selección desde el día uno, tienen que trasladarse desde Kansas City a Dallas, en un trayecto de 825 kilómetros, que puede ser por tierra o aire.

Los precios que se ajustan a la demanda

Por estos días de altísima demanda alquilar un auto por un par de días para realizar este tramo cuesta aproximadamente 430 dólares con kilometraje ilimitado y peajes incluidos. El viaje por tierra dura aproximadamente unas diez horas y llenar el tanque de nafta cuesta unos 50 dólares. La hora de estacionamiento en Dallas vale 10 dólares.

>>Leer más: Mundial 2026: rumbo a Dallas, un viaje al corazón cowboy, siguiendo a la Scaloneta

En cada ciudad todas las distancias, a estadios o sitios turísticos, rondan la media hora de viaje y según la demanda de las aplicaciones de traslados los tramos van entre los 40 y los 80 dólares, lo que suma muchísimo en el gasto diario.

Por su parte, alquilar un auto en Dallas por diez días tiene un costo aproximado que arranca en 850 dólares. Y por un boleto de avión desde Kansas a Dallas hay que desembolsar desde 500 dólares.

Pero además hay que alimentarse y aquí hay opciones para todos los paladares, con costos muy diferentes también. La comida es dentro de todo lo menos doloroso para el bolsillo.

Y qué hay para comer

Lo básico es una hamburguesa de la reconocida cadena norteamericana que tiene un costo de 9 dólares. Tres porciones de barbacoa cuestan 59 dólares. Una gaseosa cola: 6 dólares; un desayuno tradicional con huevo y panceta: 14 dólares; y una porción de pollo frito con papas: 12 dólares. Las empanadas fritas de carne se consiguen por cinco dólares. Una botella de agua chica cuesta 1,5 dólares.

En tanto, alquilar una casa para cuatro personas en las afueras de Dallas cuesta 2.500 dólares. Entre los pequeños placeres, tomar un helado de dos bochas con cucurucho vale 7 dólares y los caramelos frutales casi 2 dólares.

>>Leer más: Mundial 2026: Dallas, las piernas cortadas a Diego, un estadio alienígena y música country

Claro que a todo esto hay que agregarle el traslado aéreo desde Argentina y el costo de las entradas, que varía según el momento de la compra. En la reventa pueden promediar los 1.000 dólares y sobre la hora de los partidos bajan considerablemente.

En Estados Unidos los precios se ajustan especialmente a la demanda y en estos días de afluencia masiva de turistas desde cada rincón del mundo, todo sube como la pasión creciente por el fútbol.

A ajustarse para seguir a la Scaloneta

Igual el argentino se las trata de arreglar lo más posible para bajar costos en su periplo, pero contra lo que no puede negociar es con las grandes distancias que hay entre las sedes.

Ya mirando para adelante, aunque es preferible ir paso a paso, si Argentina termina segunda en el grupo J jugará el próximo jueves 2 de julio con el 1º del grupo H (Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita) en el estadio de Los Angeles, donde la distancia con Dallas es de 2.300 kilómetros. Mientras que si termina primera jugaría el viernes 3 de julio contra el segundo del grupo H (los rivales antes mencionados) en el estadio de Miami, cuya distancia con Dallas es de 2.100 kilómetros. En ambos casos habría que recalcular el GPS y volver a hacer los costos, pero siempre la pasión por la albiceleste es más fuerte, aunque el bolsillo se exija al máximo.

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