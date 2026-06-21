Con el sorteo de 27 viviendas se reactivan los planes habitacionales en el departamento San Martín

Tras adjudicarse un nuevo plan de viviendas en la ciudad de San Jorge, el senador Esteban Motta destacó otros proyectos que hoy la provincia tiene en marcha en el departamento San Martín

Con sorteos, licitaciones, construcciones en marcha y viviendas entregadas, el departamento atraviesa una etapa de inversión habitacional, consolidando una política pública que busca generar arraigo, desarrollo y oportunidades para las familias de toda la región.

El departamento San Martín sumó nuevas viviendas adjudicadas. Esta vez fueron 27 unidades habitacionales que se sortearon en San Jorge y que se suman a otros proyectos que están en marcha en todo el distrito del centro oeste provincial.

“El acto realizado en San Jorge representó un paso fundamental para decenas de familias que sueñan con acceder a su hogar propio, en el marco de una política habitacional que volvió a tomar impulso en los últimos años gracias al trabajo conjunto entre el gobierno provincial, los municipios y comunas”, expresó el senador provincial, Esteban Motta.

“El sueño de la casa propia es muy importante para nuestra gestión. Por eso trabajamos desde diferentes acciones. Recuperamos proyectos de barrios abandonados por el Gobierno Nacional y creamos nuevas oportunidades llegando a cada municipio”, dijo Motta.

La reactivación de los planes de viviendas se refleja también en otras localidades del departamento. En Sastre y Ortiz, la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la Provincia llevó adelante el sorteo público para preseleccionar a las 12 familias beneficiarias del nuevo complejo habitacional que se encuentra en construcción en la zona noroeste de la cabecera departamental..

En tanto, en la ciudad de El Trébol se está llevando adelante la finalización de un plan de 14 viviendas,“Se trata de una obra clave para atender la demanda habitacional de la ciudad. Las unidades, también habían sido abandonadas por la gestión nacional”, indicó el legislador.

Por otra parte, en Carlos Pellegrini continúa avanzando la construcción de un plan de 12 viviendas. El proyecto ya supera el 60% de ejecución y se desarrolla en la manzana comprendida entre las calles Sarmiento, Moreno, zona rural y calle pública, representando una importante solución para las familias.

En los últimos dos años se concretaron entregas de viviendas en casi todas las localidades, al tiempo que se reactivaron proyectos paralizados y se impulsaron nuevas obras.

Con sorteos, licitaciones, construcciones en marcha y viviendas entregadas, el departamento atraviesa una etapa de inversión habitacional, consolidando una política pública que busca generar arraigo, desarrollo y oportunidades para las familias de toda la región.