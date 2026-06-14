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Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

El Hospital Italiano de Buenos Aires ofrece un servicio de teleconsulta para que pacientes de todo el país accedan a especialistas de alta complejidad sin necesidad de viajar

14 de junio 2026 · 09:57hs
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Segunda opinión médica a distancia: la alternativa del Hospital Italiano para diagnósticos complejos

Frente a un cuadro clínico complejo, una indicación quirúrgica o la necesidad de confirmar un tratamiento, muchas personas buscan una segunda opinión médica. El momento de recibir una noticia sobre la salud suele estar cargado de incertidumbre y la necesidad de contar con la mayor cantidad de certezas posibles se vuelve una prioridad. Sin embargo, para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos, acceder a especialistas de alta complejidad suele implicar viajes, gastos imprevistos y largas esperas que dificultan aún más la situación de los pacientes y sus familias.

Para reducir estas barreras y descentralizar el acceso a los especialistas, el Hospital Italiano de Buenos Aires impulsa un servicio de teleconsulta de reevaluación diagnóstica. La propuesta permite a pacientes de cualquier punto del país consultar de manera virtual con profesionales de referencia para revisar o ampliar un diagnóstico previo, sin necesidad de trasladarse a Buenos Aires.

"Muchas veces, los pacientes llegan con dudas sobre un diagnóstico o sobre la conducta terapéutica indicada. Lo que buscamos es brindarles la posibilidad de acceder a una mirada especializada, basada en la experiencia y en el trabajo interdisciplinario de la institución, sin que la distancia sea un límite", explica el jefe del Departamento de Atención Ambulatoria del Hospital Italiano de Buenos Aires, Ignacio Ricci.

La plataforma digital del hospital permite que los profesionales analicen los estudios, los antecedentes clínicos y toda la documentación médica enviada previamente por el paciente. Dependiendo de la necesidad de cada caso en particular, pueden intervenir distintos especialistas (generando un abordaje multidisciplinario y una mirada integral sobre el cuadro clínico). Este servicio está pensado especialmente para personas con enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos, indicaciones quirúrgicas o situaciones que requieren una evaluación médica de gran especificidad.

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La distancia geográfica ya no es una barrera para la alta complejidad

Según explica Ricci, uno de los grandes diferenciales de este modelo es la posibilidad de acceder a equipos médicos con amplia experiencia en patologías complejas y gran volumen de casos atendidos. "La alta complejidad no debería depender exclusivamente de la cercanía geográfica. Hoy, la tecnología permite que una persona que vive en cualquier provincia pueda consultar con especialistas de referencia y sentirse acompañada en la toma de decisiones importantes para su salud", señala.

El Hospital Italiano de Buenos Aires es una institución de referencia en medicina de alta complejidad, asistencia, docencia e investigación, con una amplia trayectoria en el desarrollo de herramientas digitales y modelos de atención centrados en el paciente. En un contexto de constante expansión de la telemedicina en la región, este tipo de iniciativas buscan generar una mayor equidad en el sistema de salud argentino.

"Detrás de cada consulta hay una persona atravesando un momento de incertidumbre. Poder ofrecer contención, claridad y una evaluación respaldada por profesionales especializados también forma parte del cuidado", agrega Ricci.

Las claves del servicio de reevaluación diagnóstica

- Permite acceder a una segunda opinión médica integral sin viajar. - Está dirigido a pacientes de cualquier punto del país. - El proceso se realiza de manera cien por ciento virtual. - Participan equipos médicos altamente capacitados. - Puede incluir una evaluación multidisciplinaria integral. - Está orientado a diagnósticos complejos, enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos e indicaciones quirúrgicas. - Busca brindar mayor confianza y acompañamiento al paciente en la toma de decisiones médicas.

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