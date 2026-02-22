Medicina regenerativa para recuperar la voz y tratar la disfonía persistente

La Ciudad
Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio
La Ciudad
En Santa Fe ya se colocaron más de 159.000 vacunas contra el dengue
La Ciudad
Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario
La Ciudad
A pesar del paro de Amsafé, la provincia sostiene que el ciclo lectivo arranca el 2 de marzo
Economía
Sindicatos piden a la CGT un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma
La Ciudad
Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases
La Ciudad
Inauguran el tercer carril de la autopista a Santa Fe y anticipan una nueva etapa
OVACIÓN
Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres
Economía
Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social
La Ciudad
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad
Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
Economía
Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
La Ciudad
Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad
Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad
Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad
Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
Policiales
Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Política
Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
LA CIUDAD
Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
POLICIALES
Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta