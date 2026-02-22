Medicina regenerativa para recuperar la voz y tratar la disfonía persistente La aplicación de plasma rico en plaquetas se posiciona como alternativa terapéutica para mejorar la vibración de los pliegues vocales. Con diagnóstico por estroboscopía laríngea, apunta a restaurar la función vocal y la calidad de vida. 22 de febrero 2026 · 08:07hs

La voz es mucho más que una herramienta de comunicación; es una parte esencial de nuestra identidad y nuestro principal instrumento para interactuar con el mundo. A través de ella expresamos emociones, trabajamos y nos vinculamos de manera cotidiana. Sin embargo, la aparición de ronquera persistente, fatiga vocal, inestabilidad o esfuerzo excesivo al hablar pueden ser señales de alteraciones en la estructura de los pliegues vocales que afectan significativamente la calidad de vida de una persona. Estas dificultades suelen limitar el desempeño profesional y el bienestar social de quien las padece.

Frente a estos cuadros de disfonía, la medicina actual ofrece como opción terapéutica la aplicación de plasma rico en plaquetas (PRP). “Se trata de una práctica médica orientada a mejorar la calidad del tejido vocal y su funcionamiento, permitiendo un abordaje personalizado para cada paciente. Esta técnica busca restaurar la salud laríngea desde un enfoque biológico y avanzado”, explica el Dr. Nicolás Demaría, Otorrinolaringólogo e integrante de la Unidad de Cirugía de Cabeza y Cuello y Cirugía Maxilofacial de Grupo Oroño.

Diagnóstico de precisión El éxito de este tratamiento comienza con una evaluación detallada. El diagnóstico se realiza mediante estroboscopía laríngea, una técnica de alta resolución que permite evaluar con extrema precisión el movimiento y la vibración de los pliegues vocales. “Esta metodología es fundamental, ya que permite identificar alteraciones específicas que suelen pasar inadvertidas en los estudios convencionales, asegurando que cada intervención se realice con el máximo rigor médico”, señala el especialista y agrega que el plasma rico en plaquetas se obtiene a partir de la propia sangre del paciente.

Este concentrado es rico en factores de crecimiento que favorecen los procesos naturales de reparación y regeneración del tejido de los pliegues vocales. Al utilizar recursos del propio organismo, se promueve una respuesta terapéutica natural. El objetivo de su aplicación es contribuir a una mejor vibración y a un rendimiento óptimo de la voz, recuperando su funcionalidad natural de forma segura.

Un procedimiento especializado Se trata de una técnica mínimamente invasiva. Según la evaluación clínica y las necesidades de cada paciente, el procedimiento puede realizarse tanto en consultorio como bajo anestesia general en quirófano. Esta flexibilidad permite adaptar el tratamiento a la comodidad y los requerimientos específicos de salud de cada individuo. Este tipo de opciones forman parte de un abordaje médico integral de los trastornos de la voz, donde la tecnología se pone al servicio del bienestar del paciente. “En nuestra región, estos tratamientos son llevados adelante por especialistas que trabajamos integrando biotecnología y diagnóstico de alta resolución dentro de los equipos médicos de Grupo Oroño”.