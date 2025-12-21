Exposición al sol y cáncer de piel: qué cuidados recomiendan los especialistas

El Ministerio de Salud recordó que el daño solar es acumulativo y que el uso de protector, la exposición responsable y los controles ayudan a prevenir

El Ministerio de Salud de Santa Fe recordó la importancia de mantener una exposición al sol cuidada y realizar controles dermatológicos periódicos para prevenir el cáncer de piel , uno de los tipos de cáncer más frecuentes en la población adulta y con una incidencia en aumento a nivel mundial.

Desde la Agencia de Control del Cáncer, su director Alejandro Chinellato advirtió que el cáncer de piel representa un problema de salud pública, en particular el melanoma, que concentra cerca del 90 % de las muertes vinculadas a esta enfermedad. “Si bien el melanoma es el tipo de cáncer de piel menos frecuente, es el más agresivo. Sin embargo, debemos recordar que se puede prevenir y que tiene más de un 95 % de cura si se detecta y se trata de manera temprana”, explicó el funcionario.

En ese sentido, Chinellato destacó las acciones que se impulsan en la provincia para reducir la mortalidad por cáncer, entre ellas las jornadas de controles dermatológicos gratuitos y sin turno previo que se realizaron durante noviembre en efectores públicos provinciales. “Estas campañas permiten mejorar la accesibilidad a los mecanismos de diagnóstico temprano”, señaló, y subrayó que el acceso oportuno a los controles es clave para lograr un pronóstico favorable y tratamientos curativos.

El daño solar y la importancia de la prevención

Desde la cartera sanitaria insistieron en que el daño solar es acumulativo. Las exposiciones reiteradas al sol pueden provocar envejecimiento prematuro de la piel, lesiones precancerosas y, en algunos casos, cáncer de piel. “El cáncer de piel es en gran medida prevenible si se toman los recaudos adecuados al momento de exponerse al sol”, remarcó Chinellato.

Además de realizar controles dermatológicos anuales, los especialistas recomiendan incorporar hábitos de cuidado tanto en actividades recreativas y deportivas como en trabajos que implican una exposición prolongada al sol. Entre las principales recomendaciones se destacan evitar la exposición directa entre las 10 y las 16, usar protector solar con un factor no menor a FPS 30 y renovarlo cada dos horas, protegerse con ropa clara, gorras y anteojos, y no exponer a los bebés al sol hasta cumplir un año.

Signos de alerta a tener en cuenta

Las autoridades sanitarias también pidieron prestar especial atención a los cambios en la piel. La aparición de bultos que crecen de manera sostenida, lastimaduras que no cicatrizan, heridas sangrantes o costrosas sin causa aparente, o modificaciones en el color, la forma, el tamaño, la picazón o la inflamación de un lunar son señales que requieren consulta médica.

“Estos signos deben evaluarse en una consulta dermatológica. Por eso invitamos siempre a los santafesinos a consultar con su médico o acercarse al efector público más cercano para solicitar un turno dentro de la red de atención”, concluyó Chinellato.

Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la prevención, el cuidado frente al sol y el diagnóstico temprano siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto del cáncer de piel en la provincia.