La Capital | Información General | sol

Exposición al sol y cáncer de piel: qué cuidados recomiendan los especialistas

El Ministerio de Salud recordó que el daño solar es acumulativo y que el uso de protector, la exposición responsable y los controles ayudan a prevenir

21 de diciembre 2025 · 10:44hs
Los peligros de la exposición al sol

Foto: La Capital / Archivo.

Los peligros de la exposición al sol

El Ministerio de Salud de Santa Fe recordó la importancia de mantener una exposición al sol cuidada y realizar controles dermatológicos periódicos para prevenir el cáncer de piel, uno de los tipos de cáncer más frecuentes en la población adulta y con una incidencia en aumento a nivel mundial.

Desde la Agencia de Control del Cáncer, su director Alejandro Chinellato advirtió que el cáncer de piel representa un problema de salud pública, en particular el melanoma, que concentra cerca del 90 % de las muertes vinculadas a esta enfermedad. “Si bien el melanoma es el tipo de cáncer de piel menos frecuente, es el más agresivo. Sin embargo, debemos recordar que se puede prevenir y que tiene más de un 95 % de cura si se detecta y se trata de manera temprana”, explicó el funcionario.

En ese sentido, Chinellato destacó las acciones que se impulsan en la provincia para reducir la mortalidad por cáncer, entre ellas las jornadas de controles dermatológicos gratuitos y sin turno previo que se realizaron durante noviembre en efectores públicos provinciales. “Estas campañas permiten mejorar la accesibilidad a los mecanismos de diagnóstico temprano”, señaló, y subrayó que el acceso oportuno a los controles es clave para lograr un pronóstico favorable y tratamientos curativos.

>> Leer más: El mito del Callo Solar: un peligro para la salud

El daño solar y la importancia de la prevención

Desde la cartera sanitaria insistieron en que el daño solar es acumulativo. Las exposiciones reiteradas al sol pueden provocar envejecimiento prematuro de la piel, lesiones precancerosas y, en algunos casos, cáncer de piel. “El cáncer de piel es en gran medida prevenible si se toman los recaudos adecuados al momento de exponerse al sol”, remarcó Chinellato.

Además de realizar controles dermatológicos anuales, los especialistas recomiendan incorporar hábitos de cuidado tanto en actividades recreativas y deportivas como en trabajos que implican una exposición prolongada al sol. Entre las principales recomendaciones se destacan evitar la exposición directa entre las 10 y las 16, usar protector solar con un factor no menor a FPS 30 y renovarlo cada dos horas, protegerse con ropa clara, gorras y anteojos, y no exponer a los bebés al sol hasta cumplir un año.

>> Leer más: Por qué los ojos sufren tanto con el sol y cómo protegerlos

Signos de alerta a tener en cuenta

Las autoridades sanitarias también pidieron prestar especial atención a los cambios en la piel. La aparición de bultos que crecen de manera sostenida, lastimaduras que no cicatrizan, heridas sangrantes o costrosas sin causa aparente, o modificaciones en el color, la forma, el tamaño, la picazón o la inflamación de un lunar son señales que requieren consulta médica.

“Estos signos deben evaluarse en una consulta dermatológica. Por eso invitamos siempre a los santafesinos a consultar con su médico o acercarse al efector público más cercano para solicitar un turno dentro de la red de atención”, concluyó Chinellato.

Desde el Ministerio de Salud insistieron en que la prevención, el cuidado frente al sol y el diagnóstico temprano siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir el impacto del cáncer de piel en la provincia.

Noticias relacionadas
Mercado Libre, la fintech de Marcos Galperín, ofrece puestos de trabajo

Mercado Libre ofrece trabajo en Argentina: qué puestos están vacantes y cómo postularse

Las asignaciones que restan por cobrar en 2025 según la terminación del DNI

Ansés completa el calendario de pagos de diciembre: quiénes cobran los últimos días del año

El cuerpo fue trasladado para realizar estudios junto a la UNLP

De las profundidades al borde del mar: un hallazgo excepcional en la costa atlántica

Quini 6 celebra la navidad con un pozo millonario

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Lo último

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Un informe mostró que este tipo de situaciones concentran la mayoría de las consultas atendidas por los Espacios de Violencias durante este año
Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025
Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

El vamos por todo libertario se empantana y Milei recalcula

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El "vamos por todo" libertario se empantana y Milei recalcula

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos
La Ciudad

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Ovación
Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newells negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Newell's negocia la extensión de los contratos de Valentino Acuña y Jerónimo Gómez Mattar

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Policiales
Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras
Policiales

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La Ciudad
Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR durante 2025

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponbiles los pasajes para vuelos directos

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Dos carteles sobrevivieron a la ordenanza de prohibición en peatonal Córdoba

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Newells: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe
La Ciudad

Residencias médicas 2026: se conocieron las fechas de los exámenes e ingresos en Santa Fe

Grassi: Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin

Por Patricia Martino

Economía

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
La Ciudad

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas
Policiales

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas