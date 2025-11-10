Martín Fierro de la Salud: el Hospital Italiano de Rosario es la única institución privada local nominada

El Hospital Italiano competirá el 18 de noviembre en en los Martín Fierro de la Salud en la categoría Innovación, también figura entre las nominadas la institución pública Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

El Hospital Italiano de Rosario fue nominado a los Martín Fierro de la Salud y se convirtió en la única institución privada de la ciudad en alcanzar esa distinción en la edición 2025. La ceremonia de entrega se realizará el 18 de noviembre .

La postulación del Italiano corresponde a la terna Innovación – Sector Privado , por la implementación de una historia clínica digital interoperable y un modelo de telemedicina que articula la atención entre pacientes y equipos médicos de múltiples especialidades. El proyecto —señalado por el jurado como caso de adopción tecnológica con impacto asistencial— busca acercar prestaciones de calidad a comunidades del interior y consolidar a Rosario como polo de salud digital .

Desde la organización de los premios se resaltó el espíritu de la distinción, orientado a visibilizar iniciativas que combinan compromiso, empatía e innovación , bajo el lema: “Detrás de cada historia de salud hay personas que eligen cuidar con el alma. Porque cuidar también es transformar.”

Además, entre los nominados locales se encuentra el Hospital de Niños Víctor J. Vilela (gestión pública), lo que refuerza la presencia rosarina en una edición en la que la transformación digital, la calidad de atención y la ampliación de derechos sanitarios aparecen como ejes centrales.

La participación del Italiano supone un nuevo hito para el ecosistema de salud de la región, en un contexto donde la interoperabilidad de datos clínicos, la gestión segura de información y la teleasistencia se consolidan como vectores para mejorar oportunidad diagnóstica, continuidad de cuidados y eficiencia operativa. Según la institución, la plataforma digital permitió integrar circuitos asistenciales, reducir traslados innecesarios y fortalecer la derivación hacia centros de mayor complejidad cuando el cuadro lo requiere.

Los Martín Fierro de la Salud distinguen a instituciones, equipos y programas que promueven prácticas de alto impacto social dentro del sistema sanitario argentino. La expectativa local ahora se concentra en la ceremonia del 18 de noviembre, donde Rosario tendrá doble representación.