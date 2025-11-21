La Capital | Salud | Covid

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario

En la provincia del noreste, la variante Frankenstein generó un repunte de casos y obligó a reforzar medidas de prevención. Síntomas, y cuidados necesarios

21 de noviembre 2025 · 12:29hs
 Un brote registrado en Formosa alertó al resto del país. 

 Un brote registrado en Formosa alertó al resto del país. 

¿Vuelve el Covid a ser un problema de salud en la Argentina? Un brote registrado en Formosa alertó al resto del país. ¿Cuál es la situación epidemiológica en Rosario? ¿Hay muchos más casos? ¿Quiénes deben vacunarse? La médica Carolina Subirá, presidenta de la Sociedad de Infectología de Rosario, destacó que si bien Formosa tuvo un repunte de casos "eso no hizo eco en otras provincias", de acuerdo al reporte nacional.

De hecho, en Rosario, explicó la especialista, al igual que a nivel global en el país, se está viendo que hay circulación de distintos virus, pero "están en descenso en las últimas diez semanas".

Los que se están vigilando en la Argentina son influenza, sincicial respiratorio y Covid 19. "En nuestra ciudad estamos viendo circulación de estos virus y también metaneumo, parainfluenza y adenovirus pero no existe un incremento en la positividad de los testeos", dijo Subirá.

No vemos tampoco "incremento en las atenciones por guardia de patologías de vías respiratorias ni a nivel público, (de acuerdo al reporte municipal) ni en el sector privado".

Leer más: Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

La infectóloga puso el acento en la tos convulsa, que es una infección bacteriana, que viene mostrando un incremento de casos a nivel país y eso incluye a Rosario. "Esta situación está directamente asociada a la caída en las coberturas de vacunación", enfatizó, y pidió que las familias lleven a vacunar a sus hijos, al igual que las embarazadas que deben inocularse para rpevenir tos convulsa también denominada coqueluche.

Síntomas de Frankestein

Aunque en la ciudad los casos de Covid 19 son muy pocos, es importante tenerlos en cuenta, en especial en personas con factores de riesgo o que no se hayan vacunado. Los síntomas de esta variante del coronavirus son: fiebre, dolor de garganta, tos seca, fatiga, malestar general, y aparece como signo distintivo la ronquera o afonía.

Aunque el Covid ya no es lo que fue en pandemia cuando provocó miles de muertes, complicaciones severas en algunas pacientes y colapsó los sistemas sanitarios en todos lados, el virus sigue mutando y nunca se fue. Médicos de todo el mundo salieron a advertir a mediados del 2025 sobre la aparición de una nueva variante híbrida que rápidamente se convirtió en la de mayor circulación en Gran Bretaña. Los primeros casos habían aparecido en Canadá.

Esta mutación, denominada XFG y conocida popularmente como Stratus o Frankestein es hoy la cepa predominante a nivel mundial.

Las recomendaciones generales son: lavarse las manos en forma frecuente, no estar en espacios cerrados si uno tiene síntomas (para no contagiar), estornudar o toser en el pliego del codo, vacunarse si uno se encuentra en los grupos de mayor riesgo de complicaciones respiratorias.

vacuna
El Ministerio de Salud de la Nación instó a las personas mayores de 50 años a aplicarse las vacunas de refuerzo contra el Covid-19.

El Ministerio de Salud de la Nación instó a las personas mayores de 50 años a aplicarse las vacunas de refuerzo contra el Covid-19.

Situación previa

En agosto se habían detectado los primeros casos de Frankestein en la argentina. A mediados de ese mes el Ministerio de Salud reportó tres contagios con este sublinaje de ómicron. Los pacientes, que eran cordobeses, evolucionaron bien. Ninguno había recibido una vacuna contra el Covid en el último año.

Y aunque los contagios fueron trepando levemente en este tiempo, durante algunas semanas epidemiológicas invernales, no se había generado ninguna situación de alerta como la de Formosa, que por ahora no se extendió a otros puntos del país.

Durante la Semana Epidemiológica 45 (del 2 al 9 de noviembre) Formosa había registrado 178 casos nuevos de coronavirus. El último informe de la SE 46 hasta el 16 de noviembre daba cuenta de 341 casos más. Las autoridades sanitarias salieron de inmediato a reforzar las medidas de prevención y hacer recomendaciones a la población.

Las vacunas contra Covid están disponibles en los vacunatorios de Rosario. Las recomendaciones apuntan a mayores de 50 años, personas inmunocomprometidas, embarazadas en cualquier trimestre, que son las que representan el grupo de mayor riesgo a tener complicacions. Deben aplicarse una dosis de refuerzo cada 6 meses, según las recomendaciones nacionales.

Le siguen en cuanto a riesgo moderado, los menores de 50 con comorbilidades no inmunosupresoras (enfermedades crónicas, obesidad, hipertensión), el personal de salud y estratégico, que deberían colocarse una dosis de refuerzo a los 6 meses de la última, y luego continuar con refuerzo anual.

La vacuna no es obligatoria y es gratuita.

Noticias relacionadas
Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de la Nación, fue diagnosticado en 2021. Creó una Fundación para ayudar a personas con ELA 

ELA, una enfermedad que recuerda que la vida es hoy

Los participantes del Patagonia Synuclein Workshop 2025, reunidos en Villa La Angostura.

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

El novedoso dispositivo para Parkinson se aplicó a una mujer adulta que vive en Entre Ríos.

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Rodrigo Rey junto a su hijo Benicio en el estadio Libertadores de América

El arquero de Independiente Rodrigo Rey logró un fallo histórico a favor de niños con autismo

Ver comentarios

Las más leídas

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Lo último

Quedate: más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

"Quedate": más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

Ramiro Nieto: Cuando transmitimos el primer partido de fútbol por TV no teníamos camión de exteriores

Ramiro Nieto: "Cuando transmitimos el primer partido de fútbol por TV no teníamos camión de exteriores"

La rehabilitación en traumatología atraviesa una nueva era

La rehabilitación en traumatología atraviesa una nueva era

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

Un policía imputado explicó las maniobras de sobrefacturación diseñadas junto a una estación de servicios. Hay 25 efectivos acusados por un desfalco millonario

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La espuma electoral baja y Milei entra en zona de definiciones

La verdadera destrucción del delta: por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

"La verdadera destrucción del delta": por qué preocupa el aumento de terraplenes en las islas

La matanza de Cañada de Gómez: el día que el ejército porteño masacró a cientos de soldados federales dormidos

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La matanza de Cañada de Gómez: el día que el ejército porteño masacró a cientos de soldados federales dormidos

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Central vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Antes de jugar contra Central, un delantero de Estudiantes hizo un picante posteo en Instagram

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Cambios en el gabinete nacional: designaron a los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Un talentoso ex-Central deja el equipo al que llegó hace apenas un mes

Verbano abre outlet al tiempo que arma su estrategia para volver a crecer

Verbano abre outlet al tiempo que arma su estrategia para volver a crecer

Ovación
Quiénes son los juveniles de Newells, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Por Rodolfo Parody
Ovación

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Quiénes son los juveniles de Newells, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Quiénes son los juveniles de Newell's, con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las vegas

Franco Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo hasta el final en Las vegas

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Si Central supera a Estudiantes, su rival en cuartos de final será Central Córdoba

Policiales
Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

La Ciudad
Quedate: más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales
La Ciudad

"Quedate": más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

Cumbre científica en la Patagonia: Villa La Angostura fue epicentro de la investigación contra el Parkinson

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe
Información General

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040: qué pasará en Santa Fe

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La causa contra una banda expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Prisión preventiva para el acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro en Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Parkinson: colocan en Rosario un novedoso dispositivo para controlar la enfermedad a distancia

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria
El Mundo

Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste
Policiales

La venganza como hipótesis de la causa del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario
La Ciudad

Tos convulsa: ya son 37 los casos confirmados en la provincia, la mayoría del departamento Rosario

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
La Ciudad

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza busca frenar la asunción de Tepp y otros diputados nacionales

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción
Negocios

Tras el cierre del Micropack de Circunvalación, proyectan un shopping para la construcción

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país
Información General

Uber Shuttle en Argentina: la empresa aseguró que no contemplan su lanzamiento en el país

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales
Economía

Reforma laboral: análisis punto por punto y tensión sobre la protección de derechos laborales

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Legislatura de Santa Fe

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario
Ovación

El prode de los playoffs del Clausura: quién será el campeón según los periodistas de Rosario

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario
Salud

Brote de Covid en Formosa: dieron detalles sobre cómo es la situación en Rosario

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo
La Ciudad

Tras la tormenta, cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo