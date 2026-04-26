Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia

Lo destacó la ministra de Salud en la apertura de la Primera Expo Residencias, que se realizó en La Fluvial. La inscripción está abierta hasta el 8 de mayo

En el marco de la apertura de la Primera Expo Residencias, organizada por el Colegio de Médicos 2ª Circunscripción, la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, informó que en los primeros cinco días de inscripción al Concurso de Residencias de la Salud 2026 ya se registraron 695 profesionales interesados en formar parte del sistema provincial . La actividad se realizó este viernes y sábado en La Fluvial de Rosario, con la participación de instituciones públicas y privadas.

Desde la organización se destacó que la Expo fue concebida como un espacio para brindar información clara y actualizada a profesionales recientemente graduados, promoviendo además el encuentro directo con equipos de salud y residentes para favorecer decisiones informadas.

Durante su intervención, Ciancio subrayó la relevancia del encuentro en el contexto actual. “ Me parece muy importante que, en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, podamos encontrarnos a partir de esta iniciativa del Colegio de Médicos para compartir información de primera mano con cada profesional , que pueda elegir la formación que quiere realizar”.

En ese sentido, la ministra santafesina destacó el trabajo conjunto entre instituciones: “ Estamos en un momento inédito con las universidades, con los colegios profesionales, donde, a partir de una decisión unilateral, inconsulta y arbitraria, el Gobierno nacional ha decidido desfinanciar el sistema de residencias de todo el país ”. Frente a este escenario, remarcó que “a partir de la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, volvemos a poner en valor el sistema de formación de la Provincia de Santa Fe, que claramente marca una diferencia con el resto del país”.

Sobre el nivel de inscripciones, agregó: “Estamos llegando a los 700 inscriptos en muy pocos días. Eso también muestra las ganas de formarse y ser parte del sistema”.

Residencias: formación en territorio y perspectiva integral

El sistema de residencias constituye una formación en servicio, intensiva y con dedicación exclusiva, que se desarrolla en hospitales y efectores de la red pública de salud de la Provincia. A partir de este año, cuenta con un sistema propio, financiado con recursos provinciales, que busca dar previsibilidad a quienes se incorporan y consolidar un modelo de atención integral basado en una perspectiva de derechos.

Las residencias 2026 financiadas por el Gobierno de la Provincia se llevan adelante en 17 efectores distribuidos en 11 localidades, con rotaciones en distintos niveles de complejidad, lo que permite ampliar la experiencia en diversos contextos de atención. Además, el concurso 2026 consolida la oferta de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental Comunitaria, con sedes en Granadero Baigorria, Rosario, Santo Tomé, Reconquista y Rafaela.

La inscripción al concurso se abrió el 20 de abril y se extenderá hasta el 8 de mayo. La coordinación e implementación fue asumida por el Gobierno provincial, a partir de una mesa interinstitucional integrada por el Colegio de Médicos 1era y 2da Circunscripción, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad de Rosario.

Articulación y crecimiento de la oferta

La secretaria de Salud Pública de Rosario, Soledad Rodríguez, destacó el trabajo conjunto y el crecimiento del sistema: “Queremos que quienes inician su residencia vivan la experiencia del cuidado cercano, que es el valor central”.

También señaló que en los últimos años se duplicó la oferta y que este año el municipio ofrecerá 100 cupos, sumando nuevas residencias y sosteniendo las de salud mental.

Desde el Colegio de Médicos, el vicepresidente Antonio Segarra valoró la convocatoria y afirmó que “esta Expo permite conocer qué ofrece cada servicio y acompañar la decisión de formarse”.

A su turno, Aníbal Gentiletti remarcó el aporte del intercambio directo con residentes y equipos: “Es una oportunidad para conocer de primera mano cómo se desarrollan las residencias”.

De la apertura participaron también el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa; el director provincial de Gestión del Conocimiento, Pablo Fernández, entre otros.