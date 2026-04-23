Por qué el gobierno argentino prohíbe el ingreso de periodistas a la Casa Rosada

La medida profundiza la tensión entre Javier Milei y los medios, en un contexto de denuncias cruzadas y creciente confrontación con el periodismo

El gobierno nacional prohibió este jueves el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y dejó sin efecto sus permisos de acceso. La decisión, que no se comunicó de manera oficial, responde a una medida “preventiva” en el marco de una denuncia por presunto espionaje ilegal.

La orden partió del jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y alcanza a unos 60 trabajadores de prensa de distintos medios.

El gobierno tomó la medida un día después de presentar una denuncia penal contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno por supuestas tareas de espionaje. La acusación se apoya en la difusión de imágenes de pasillos e interiores de la Casa Rosada.

Fuentes oficiales indicaron a medio porteños que la suspensión de acreditaciones se mantendrá "hasta que se esclarezca el tema de los videos" y avance la investigación judicial . En ese marco, también se anuló la prórroga de las credenciales correspondientes a 2025.

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Embed AHORA El gobierno CERRÓ LA SALA DE PERIODISTAS de la @CasaRosada. Decidió no renovar las acreditaciones de todos los periodistas por la denuncia de Casa Militar a raíz de la filmación efectuada por el programa de @lucianageuna . No se sabe hasta cuándo. — Liliana Franco (@lilianafranco20) April 23, 2026

Denuncia por espionaje y restricciones previas

La decisión se suma a restricciones recientes aplicadas por el gobierno a periodistas cuyos medios quedaron bajo sospecha en una presunta “operación de prensa” vinculada a intereses extranjeros. En ese contexto, algunos profesionales ya habían sufrido limitaciones de acceso durante semanas.

Desde la Casa Militar sostienen que investigan posibles delitos relacionados con la divulgación de información sensible, incluso con implicancias en la seguridad nacional. El presidente considera que podrían existir más casos vinculados a estas prácticas y por eso dispuso la suspensión general de acreditaciones.

Embed BASURAS REPUGNANTES

Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.

CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k — Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

La medida genera fuerte preocupación en el ámbito periodístico por su alcance y carácter inédito. La sala de prensa de la Casa Rosada se mantuvo operativa de forma ininterrumpida durante los gobiernos democráticos e incluso en períodos de facto.

Además, la decisión se implementó sin previo aviso y en medio del proceso de renovación de acreditaciones, que habían vencido a mediados de marzo. Los periodistas que intentaron ingresar este jueves recibieron la notificación en el momento, sin precisiones sobre plazos para la normalización.

La restricción coincidió con una jornada de actividad oficial en la Casa Rosada. El presidente Milei tiene previsto recibir por la tarde al empresario estadounidense Peter Thiel, referente de Silicon Valley y aliado político de Donald Trump.