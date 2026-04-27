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Luciana Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

La periodista rosarina compartió detalles respecto a las grabaciones en el interior de Casa Rosada por la que se la acusa de espionaje ilegal

27 de abril 2026 · 09:28hs
Luciana Geuna fue denunciada penalmente por supuestas tareas de espionaje

Luciana Geuna fue denunciada penalmente por supuestas "tareas de espionaje"

La periodista rosarina Luciana Geuna quedó en el centro de la polémica luego de haber difundido imágenes y grabaciones de diferentes áreas comunes de la Casa Rosada en su programa "¿Y mañana qué?". Frente a ello, el gobierno denunció penalmente a la rosarina y su compañero de TN Ignacio Salerno por presuntas tareas de "espionaje ilegal".

Tras hacerse pública la denuncia, Javier Milei apuntó contra los implicados: "Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) salir a defender lo que hicieron estos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables".

Además, desde el Poder Ejecutivo determinaron que se le prohibía preventivamente el ingreso a los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno.

>> Leer más: Quién es Luciana Geuna, la periodista rosarina que fue denunciada penalmente por Milei

El descargo de Luciana Geuna

Luego de la repercusión del caso, la periodista comenzó su defensa: "A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, lo pensamos cada domingo pensando en tener buena información, ser creativos y precisos, contar historias, investigar y hacerlo cada vez mejor".

En este sentido, se refirió a cómo surgió la idea de captar los pasillos e interiores de la Casa Rosada: "Hace un par de semanas tuve una idea para que Nacho (Salerno), que tiene 23 años y hace dos años que está acreditado en la Casa Rosada y trabaja rigurosa y responsablemente, cuente la interna política de una manera más visual, relatándola desde los pasillos de uso común de la Rosada. Era un informe que buscaba ser atractivo pero, digamos, inocente. Sin denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos".

Además, Geuna aseguró que contaban con el respaldo para hacerlo: "Naturalmente, avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos, por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina ni mucho menos fuera de espacios de libre circulación de la Rosada".

Por otro lado, expresó que las imágenes compartidas "se repiten por miles en redes cuando los alumnos van a las visitas guiadas y capturan el recorrido". En línea con ello, dijo que se puede acceder con Google Street View.

También, la periodista lamentó la escalada que tuvo el caso: "El informe se prestó a confusiones e interpretaciones de cualquier tipo. Lo sentimos de verdad y creo en el aprendizaje que me dejan estas situaciones". Además, aseguró que este lunes presentará mediante sus abogados todo el material recolectado a la Justicia.

Por último, se refirió al cierre de la sala de prensa en Casa Rosada: "Es gravísimo. No hay ningún argumento que pueda sostener que es una decisión vinculada a ese informe, a nosotros o a este programa. Es una decisión política que nos interpela a todos los que creemos profundamente en la libertad de expresión y en la democracia. Confío en que nuestros compañeros acreditados podrán volver pronto a su lugar de trabajo".

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