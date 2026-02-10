Alertan por la venta de bolsitas de nicotina en kioscos y piden que las retiren del mercado

Organizaciones de salud advirtieron por la comercialización de bolsitas de nicotina sin autorización sanitaria y reclamaron su retiro por el riesgo para niños y adolescentes

Organizaciones médicas y de salud pública expresaron su “profunda preocupación” por la introducción y comercialización de bolsitas de nicotina en la Argentina, un nuevo producto de la industria tabacalera que ya se vende en kioscos y comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires y de la costa atlántica. Según advirtieron, se exhibe junto a golosinas y es promocionado en la vía pública y a la salida de boliches, incluso con acciones de marketing que incluyen pruebas gratuitas.

La alerta fue difundida en un comunicado conjunto firmado por la Unión Antitabáquica Argentina , la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria , la Fundación Interamericana del Corazón y la Sociedad Argentina de Cardiología , entre otras entidades. “Este escenario genera una preocupación profunda en la comunidad sanitaria, especialmente por el impacto potencial en niñas, niños y adolescentes”, señalaron.

Las bolsitas de nicotina, también conocidas como nicotine pouches, se colocan entre la encía y el labio y liberan nicotina sin combustión. Las presentaciones observadas en el país aportan entre 1,5 y 6 miligramos de nicotina por unidad, con envases que pueden contener 15 o más bolsitas; en otros países existen concentraciones más altas.

Las organizaciones advierten que la nicotina es una sustancia altamente adictiva y que la exposición durante la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral hasta aproximadamente los 25 años, alterando funciones como la atención, la memoria y el control de impulsos, además de aumentar la vulnerabilidad a otras adicciones.

A esto se suma un riesgo documentado en estudios internacionales y reportes de centros toxicológicos: el incremento de intoxicaciones en niños pequeños por ingestión accidental. El tamaño reducido, los sabores frutales o mentolados y los envases llamativos facilitan la confusión con golosinas.

>> Leer más: La OMS advierte sobre efectos adversos "alarmantes" de los cigarrillos electrónicos

Otro punto central es el patrón de consumo. “Diversos estudios señalan que las bolsitas de nicotina se incorporan con frecuencia a un uso dual o múltiple, junto a cigarrillos electrónicos y cigarrillos convencionales, y no como sustitutos completos”, indicaron las entidades, lo que incrementa la exposición total a la nicotina.

Vacíos regulatorios y posible infracción a la ley

Según el comunicado, las bolsitas se comercializan sin advertencias sanitarias gráficas, en envases no seguros para niños y con mensajes que tienden a minimizar el riesgo (“sin tabaco”, “más limpios” o “menos tóxicos que un cigarrillo”). Este esquema, sostienen, entra en tensión con la ley 26.687, que regula la publicidad, promoción y comercialización de productos de tabaco y nicotina.

El 9 de diciembre de 2025, las ONGs presentaron una denuncia formal ante el Ministerio de Salud de la Nación por la introducción y venta de estos productos, en presunta infracción a la normativa vigente. “Hasta la fecha, no se ha comunicado públicamente ninguna decisión sobre el retiro de los productos, la aplicación de sanciones o medidas preventivas a nivel nacional”, afirmaron.

Las organizaciones solicitaron a la cartera sanitaria que adopte, con carácter inmediato y precautorio, el retiro de las bolsitas de nicotina y productos similares de los puntos de venta físicos y digitales, y el cese de toda publicidad, promoción, patrocinio y exhibición, en coherencia con las restricciones ya vigentes para el tabaco.

Consultado por Chequeado, el Ministerio de Salud indicó que el producto “no está autorizado en el país” y derivó consultas a la Secretaría de Industria y Comercio y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al cierre de esta nota, no hubo respuesta de esos organismos.