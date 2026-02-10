Alertan por la venta de bolsitas de nicotina en kioscos y piden que las retiren del mercado

Organizaciones médicas y de salud pública expresaron su “profunda preocupación” por la introducción y comercialización de bolsitas de nicotina en la Argentina, un nuevo producto de la industria tabacalera que ya se vende en kioscos y comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires y de la costa atlántica. Según advirtieron, se exhibe junto a golosinas y es promocionado en la vía pública y a la salida de boliches, incluso con acciones de marketing que incluyen pruebas gratuitas.
La alerta fue difundida en un comunicado conjunto firmado por la Unión Antitabáquica Argentina, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la Fundación Interamericana del Corazón y la Sociedad Argentina de Cardiología, entre otras entidades. “Este escenario genera una preocupación profunda en la comunidad sanitaria, especialmente por el impacto potencial en niñas, niños y adolescentes”, señalaron.
Por qué preocupan las bolsitas de nicotina
Las bolsitas de nicotina, también conocidas como nicotine pouches, se colocan entre la encía y el labio y liberan nicotina sin combustión. Las presentaciones observadas en el país aportan entre 1,5 y 6 miligramos de nicotina por unidad, con envases que pueden contener 15 o más bolsitas; en otros países existen concentraciones más altas.
Las organizaciones advierten que la nicotina es una sustancia altamente adictiva y que la exposición durante la adolescencia puede afectar el desarrollo cerebral hasta aproximadamente los 25 años, alterando funciones como la atención, la memoria y el control de impulsos, además de aumentar la vulnerabilidad a otras adicciones.
A esto se suma un riesgo documentado en estudios internacionales y reportes de centros toxicológicos: el incremento de intoxicaciones en niños pequeños por ingestión accidental. El tamaño reducido, los sabores frutales o mentolados y los envases llamativos facilitan la confusión con golosinas.
Otro punto central es el patrón de consumo. “Diversos estudios señalan que las bolsitas de nicotina se incorporan con frecuencia a un uso dual o múltiple, junto a cigarrillos electrónicos y cigarrillos convencionales, y no como sustitutos completos”, indicaron las entidades, lo que incrementa la exposición total a la nicotina.
Vacíos regulatorios y posible infracción a la ley
Según el comunicado, las bolsitas se comercializan sin advertencias sanitarias gráficas, en envases no seguros para niños y con mensajes que tienden a minimizar el riesgo (“sin tabaco”, “más limpios” o “menos tóxicos que un cigarrillo”). Este esquema, sostienen, entra en tensión con la ley 26.687, que regula la publicidad, promoción y comercialización de productos de tabaco y nicotina.
El 9 de diciembre de 2025, las ONGs presentaron una denuncia formal ante el Ministerio de Salud de la Nación por la introducción y venta de estos productos, en presunta infracción a la normativa vigente. “Hasta la fecha, no se ha comunicado públicamente ninguna decisión sobre el retiro de los productos, la aplicación de sanciones o medidas preventivas a nivel nacional”, afirmaron.
Las organizaciones solicitaron a la cartera sanitaria que adopte, con carácter inmediato y precautorio, el retiro de las bolsitas de nicotina y productos similares de los puntos de venta físicos y digitales, y el cese de toda publicidad, promoción, patrocinio y exhibición, en coherencia con las restricciones ya vigentes para el tabaco.
Consultado por Chequeado, el Ministerio de Salud indicó que el producto “no está autorizado en el país” y derivó consultas a la Secretaría de Industria y Comercio y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Al cierre de esta nota, no hubo respuesta de esos organismos.