La Capital | Salud | Rinoplastia

¿Qué es la rinoplastia reconstructiva?

Una cirugía que permite recuperar la función respiratoria y la armonía del rostro cuando la anatomía nasal se ve afectada. Casos en los que se indica, evaluación previa y postoperatorio.

8 de febrero 2026 · 09:56hs
¿Qué es la rinoplastia reconstructiva?

La nariz cumple una doble función fundamental: respirar correctamente y armonizar el rostro. Cuando alguna de estas funciones se ve afectada, por una enfermedad, un traumatismo, por condiciones genéticas o una cirugía previa, la rinoplastia reconstructiva se convierte en una herramienta clave para recuperar tanto la salud como la calidad de vida.

La rinoplastia reconstructiva es una cirugía destinada a restaurar la anatomía y la función nasal cuando ésta ha sido alterada. “Su objetivo principal es reconstruir estructuras dañadas, permitiendo una respiración adecuada y una apariencia lo más natural posible. Muchas veces, la reconstrucción funcional y el resultado estético van de la mano”, señala el Dr. Walter Humpola, especialista en cirugía de cabeza y cuello, de Grupo Gamma.

¿En qué casos está indicada?

La reconstrucción nasal puede ser necesaria en diferentes situaciones, entre ellas:

  • Secuelas de cáncer de piel u otras lesiones oncológicas
  • Traumatismos (accidentes, golpes)
  • Malformaciones congénitas (como labio y paladar fisurado)
  • Deformidades luego de cirugías previas (funcionales o estéticas)
  • Colapsos de la válvula nasal con dificultad respiratoria
  • Infecciones o procesos inflamatorios que hayan dañado la nariz

“Cada paciente presenta un problema único, por lo que el abordaje siempre es personalizado”, afirma el Dr. Humpola.

¿Qué se reconstruye en la nariz?

Según el caso, la cirugía puede incluir la reconstrucción de el esqueleto nasal (hueso y cartílago), la válvula nasal que es clave para la respiración, la piel y los tejidos blandos y, por último, el soporte estructural para evitar colapsos futuros.

Para ello, el cirujano puede utilizar cartílago del propio paciente (nariz, oreja o cartílago costal) y técnicas avanzadas de cirugía reconstructiva.

¿Cómo es la evaluación previa?

Antes de indicar una cirugía, se realiza una evaluación integral, que incluye:

  • Análisis de la respiración nasal
  • Estudio de la anatomía interna y externa a través de la endoscopia nasal y tomografía computada
  • Análisis fotográfico
  • Perfilometría y simulación
  • Historia clínica completa
  • Expectativas del paciente

En reconstrucción nasal, es fundamental que el paciente comprenda que el objetivo es mejorar función y forma.

¿Cómo es el postoperatorio?

La recuperación varía según la complejidad del caso, pero en general la inflamación es progresiva y mejora con el tiempo, al igual que la respiración suele mejorar de forma gradual. Los resultados definitivos se aprecian a mediano y largo plazo dentro del año o más en el caso de reconstrucciones secundarias complejas

“El seguimiento médico es clave para acompañar la evolución y optimizar los resultados”, sostiene el Dr. Humpola y concluye: “La rinoplastia reconstructiva busca una nariz funcional, estable y acorde al rostro del paciente. En muchos casos, significa volver a respirar bien, recuperar seguridad y mejorar la calidad de vida”

