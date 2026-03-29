Salud intestinal: cuándo y por qué es necesario hacerse una videocolonoscopía

El coloproctólogo Juan Carlos Moreno detalla signos de alarma y aclara mitos en torno al estudio. Por qué es clave el equipo interdisciplinario

El procedimiento es rápido y se hace con sedación para que el paciente no sienta ninguna molestia

Aunque la medicina avanza a pasos agigantados y hoy se habla de casi todo lo que nos pasa a nivel de la salud, aun quedan temas que generan vergüenza. Ese pudor, lamentablemente, evita muchas veces que una persona que tiene problemas a nivel anal o intestinal vaya a una consulta con un médico. La tardanza puede tener consecuencias severas.

Por eso, lo mejor es informarse y desestimar el miedo a ciertos estudios y diagnósticos que pueden ser la solución a problemas que se hacen más complejos con el paso del tiempo.

El cáncer de colon es una de las enfermedades frecuentes en la Argentina que detectada en forma temprana cambia considerablemente el pronóstico y el abordaje.

"Es muy importante que la gente sepa que estadísticamente, en la Argentina, el de colon es el segundo cáncer que genera muerte. Entre 15 y 20 personas por día fallecen en el país como consecuencia de esta patología. Lo interesante es que haciendo los controles médicos y estudios adecuados, el 90 por ciento se cura. Sin embargo, todavía tenemos cifras que nos alarman", detalló Juan Carlos Moreno, cirujano general y coloproctólogo del Hospital Italiano de Rosario, especialista en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades del año, recto y colon.

hospital italiano rosario (2).jpg

El experto dijo a La Capital que los síntomas no deben pasarse por alto, sea cual sea la edad de la persona que los sufre. "No hay que minimizarlos", remarcó.

¿Y cuáles son esos signos de alerta? "El más frecuente es el sangrado (al ir al baño)", dijo y aclaró: "Sangrar nunca es normal".

Otras señales relevantes son: cambios persistentes en los hábitos evacuatorios (pasar de la diarrea a la constipación y al revés), dolor en la zona abdominal, inflamación constante, pérdida de peso, sensación de no evacuar en forma completa.

Qué hace un coloproctólogo

El coloproctólogo "es un especialista que, quizá, es más conocido por tratar las hemorroides pero en realidad nos ocupamos de todas las patologías orificiales: fisuras, fístulas, abscesos, condilomas...y lo que vemos también es lo que compete al colon y recto como las enfermedades inflamatorias intestinales (Crohn y colitis ulcerosa). También los divertículos (algunos requieren tratamiento quirúgico) y desde ya, pólipos y cáncer de colon y recto", mencionó Moreno.

En cuanto a los signos de alerta que pueden advertir sobre una de las enfermedades severas que tratan estos especialistas, y que es el cáncer de colon, el médico del Hospital Italiano dijo que "vemos pacientes de todas las edades en las consultas: si bien a partir de los 50 años se requiere una videocolonoscopía, aunque no tengas ningún tipo de síntoma y te sientas muy bien, si hay sangrado o dolor persistente o cambios en el ritmo evacuatorio, hay que ir al médico, tangas la edad que tengas, incluso si sos adolescente".

A partir de los 50 años, hombres y mujeres deben realizarse el estudio que permite detectar pólipos, ya sean benignos o malignos.

malestar_intestinal.jpg La enfermedad de Crohn puede causar complicaciones como obstrucción intestinal, úlceras en el intestino y problemas para absorber suficientes nutrientes.

El estudio

"La videocolonoscopía se indica porque es el método más efectivo. Hoy contamos con equipos de alta resolución y la preparación, para tener limpio el intestino, también es mucho más sencilla" que décadas atrás, aclaró el profesional.

"Incluso, hay mucha gente que le tiene miedo a la colonoscopía por el posible dolor pero eso cambió totalmente. Hace muchos años atrás se hacían sin anestesia, lo que era molesto, pero desde hace tiempo la hacemos con una sedación, en un lapso de media hora, y al día siguiente el paciente retoma sus actividades normales sin dificultad", expresó Moreno.

"Lo bueno de este examen es que tenemos una visión directa de la patología, si existe, y podemos sacar uno o más pólipos (que siempre se envían para su análisis) o tomar una biopsia si la lesión es más importante".

"Si encontramos un pólipo y se retira, en 15 días el área de anatomía patológica nos indica los resultados y a partir de allí decidimos, en equipo, que conductas tomar con esa persona. No hay un único tratamiento, es bien personalizado", dijo el médico.

El abordaje integral

Moreno explicó que "es fundamental trabajar con colegas de otras especialidades y hacerlo en forma conjunta". En el cáncer, por ejemplo, "no se puede resolver solamente con un coloproctólogo. En nuestra institución participan el gastroenterólogo, el servicio de diagnóstico por imágenes (ya que debemos tener información de tórax abdomen y pelvis) y evaluar metástasis a distancia en hígado y pulmón. Y toda esa información se vierte en el Comité de Tumores conformado por oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, coloproctólogos, gastroenterólogos, nutricionistas, clínicos, quienes después de una evaluación minuciosa de cada caso, definimos el tratamiento".