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Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial

Heidi Barlow logra atraer a las mujeres con consejos simples. Por qué es importante el piso pélvico. En qué consiste su método

1 de junio 2026 · 09:08hs
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La profesional guía a las mujeres en forma diaria para que hagan sus ejercicios 

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La influencer australiana Heidi Barlow es una celebridad particular, porque su campo de acción no es la moda, ni las tendencias en sckincare sino el piso pélvico, un tema que preocupa más de lo imaginado y del que se habla más, pero no lo suficiente. Heidi tiene más de un millón de seguidoras de casi todo el mundo porque logra con un lenguaje simple y muy práctico acompañar diariamente en esta práctica, tan necesaria. Aunque sus videos están en inglés (en Instagram, en Tik Tok, se comprenden fácilmente y además se puede usar la opción de escucharlos en español). Pero, ¿qué propone exactamente la fisioterapeuta experta en salud de la mujer?

El piso pélvico empezó a tomar relevancia en los últimos años por la cantidad de problemas que trae cuando por diferentez razones no conserva la funcionalidad. Es un conjunto de músculos y tejidos en forma de hamaca ubicado en la base de la pelvis. Su función principal es sostener órganos vitales (vejiga, útero, vagina e intestinos) y controlar la continencia urinaria y la función sexual.

Embed - Who’s sharing these with the gals?? Tag your besties! I’m Heidi, a pelvic floor physiotherapist in Sydney. Let’s practise squeezing our pelvic floor muscles together If you’re new here, the best way to contract these muscles is to squeeze like you are holding in wind and wee at the same time! Don’t forget it is just as important to RELAX well. #pelvicfloor #pelvichealth #womenshealth #kegel #pelvicfloorexercises Disclaimer: see a women’s health physio before doing these exercises to see if they are right for you
@womenshealthwithheidi

Who’s sharing these with the gals?? Tag your besties! I’m Heidi, a pelvic floor physiotherapist in Sydney. Let’s practise squeezing our pelvic floor muscles together If you’re new here, the best way to contract these muscles is to squeeze like you are holding in wind and wee at the same time! Don’t forget it is just as important to RELAX well. #pelvicfloor #pelvichealth #womenshealth #kegel #pelvicfloorexercises Disclaimer: see a women’s health physio before doing these exercises to see if they are right for you

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Signos y síntomas

Entre las señales más frecuentes de que hay alguna afectación del piso pélvico se encuentran:

Pérdidas involuntarias: escapes de orina al toser, estornudar, al reírse o hacer ejercicio (lo que se llama incontinencia de esfuerzo).

Dificultad para controlar gases o heces.

Problemas urinarios: necesidad urgente y también frecuente de ir al baño o sensación de vaciado incompleto de la vejiga.

Infecciones urinarias recurrentes.

Prolapsos: que se manifiestan con una sensación de peso, presión o hinchazón en la vagina, que puede llegar a sentirse como un "bulto" o tejido que desciende hacia el exterior.

Disfunción sexual: dolor o molestias durante las relaciones sexuales (denominado dispareunia) y disminución de la sensibilidad.

Dolor crónico: molestias frecuentes en la zona lumbar, caderas, coxis o dolor en la región pélvica.

Leer más: ¿Crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

La propuesta de Heidi

"Es hora de apretar", dice Heidi Barlow, que hace algunos meses recibió el premio TikTok Educator of the Year. La fisioterapeuta australiana sube videos cortos casi diariamente a sus redes sociales que incluyen ejercicios simples y claros para mantener fuerte el piso pélvico.

Su característica principal es que con su mano indica cómo contraer la zona y va variando los ejercicios para que las "practicantes" no se aburran. La fisioterapeuta lo hace de una manera dinámica, divertida y siempre con una sonrisa.

"Aprieta, suelta, aprieta, suelta. Mantenelo por 4 pulsos y suelta... mantenelo por 8 y suelta por completo", son algunas de las sesiones. La facilidad con la que transmite esta tarea la ha vuelto famosa a lo largo del mundo con su "Time To Squeeze Kegel Club".

Embed - KEEP BREATHING! I’ll need the weekend to recover from this one. Thank you byeee Did you know the pelvic floor is a muscle group, not just one muscle? It’s a team of muscles and connective tissue working together. To SQUEEZE: contract the muscles around the vagina and the anus like you are trying to hold in wind and wee. To RELAX: simply let go and you should feel a drop in the muscles. And as always, see a women’s health physio if you have any pelvic floor concerns. See you tomorrow xx #pelvicfloorexercises #kegelexercises #pelvicfloor #timetosqueeze
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KEEP BREATHING! I’ll need the weekend to recover from this one. Thank you byeee Did you know the pelvic floor is a muscle group, not just one muscle? It’s a team of muscles and connective tissue working together. To SQUEEZE: contract the muscles around the vagina and the anus like you are trying to hold in wind and wee. To RELAX: simply let go and you should feel a drop in the muscles. And as always, see a women’s health physio if you have any pelvic floor concerns. See you tomorrow xx #pelvicfloorexercises #kegelexercises #pelvicfloor #timetosqueeze

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Esto de "estrujar" la zona con conciencia y seguimiento es muy importante ya que la continuidad de la ejercitación es clave. La influencer recomienda además, hacer una consulta médica previa para poder tener en claro el diagnóstico.

En los videos subidos en su feed de Instagram, por ejemplo, detalla con claridad y con la ayuda de imágenes y estructuras similares a las del cuerpo humano los tipos principales de problemas de salud pélvica, los disitntos prolapsos, y las causas.

Contraer, apretar, mover, son los verbos que más utiliza en sus entrenamientos. Y sin dudas son eficaces porque cada vez son más las mujeres que se suman al club.

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