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Inglaterra sufrió de más: ganaba 4-0, terminó 6-4 y se quedó con el tercer puesto

La victoria estuvo en peligro cuando Francia se puso 3-4. Mbappé anotó un doblete y superó a Messi como máximo goleador de la historia de los Mundiales

18 de julio 2026 · 20:14hs
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Saka

AP

Saka, autor de tres goles en la selección de Inglaterra, festeja con Rashford. 

La selección de Inglaterra jugó a voluntad la primera etapa, sacó una ventaja de 4 a 0 y, pese a un quedo increíble en los últimos 45', venció a Francia por 6 a 4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026.

Buyako Saka convirtió tres goles y fue la figura de un seleccionado inglés que en determinado momento vio peligrar la victoria cuando Francia se le arrimó por 3-4.

El partido que generalmente nadie quiere jugar fue disputado entre dos conjuntos que realizaron cambios al por mayor en las formaciones titulares. Por ejemplo, los ingleses Harry Kane y Jude Bellingham fueron al banco de suplentes, al igual que el francés Ousmane Dembelé.

La única satisfacción de Francia fueron los dos tantos de Kylian Mbappé que lo ubican como máximo goleador del Mundial, con 10 conquistas. Dos más que Lionel Messi, al que además superó en cantidad de goles en la historia mundialista, con 22 gritos contra 21 de la Pulga.

El 6 a 4 es el resultado con mayor cantidad de goles en un encuentro por el tercer puesto. Superó el 6 a 3 de Francia sobre Alemania en el Mundial de Suecia 1958.

Para Inglaterra, la tercera fue la vencida

La tercera posición de Inglaterra es la segunda mejor conseguida en Mundiales, detrás del título de la Copa del Mundo que organizó en 1966.

En dos ocasiones ocupó el cuarto puesto, luego de perder por el bronce en el Mundial de Italia 1990 contra el seleccionado local (2-1) y en Rusia 2018 frente a Bélgica (2-0).

Francia, doble campeona del mundo (Francia 1998 y Rusia 2018), repitió el cuarto lugar de España 1982. Fue subcampeona en dos oportunidades (Alemania 2006 y Qatar 2022) y tercera en dos (Suecia 1958 y México 1986).

El partido por el tercer puesto no despierta habitualmente demasiado interés y es común que los seleccionado realicen varias modificaciones. Es lo que sucedió en Inglaterra y Francia.

Kane, Bellingham y otros, en el banco

Lo que sorprendió en Inglaterra fue la cantidad de futbolistas que excluyó, entre ellas sus principales figuras, como el creativo Jude Bellingham y el goleador Harry Kane.

También se sentaron en el banco Anthony Gordon, autor del tanto contra Argentina en las semifinales, el arquero Jordan Pickford y el mediocampista Elliot Anderson, entre otros.

El entrenador Didier Deschamps, en su despedida de la selección de Francia, también realizó diversas modificaciones, pero mantuvo a los más destacados, salvo Ousmane Dembelé.

Entre los relevos estuvieron el mediocampista Aurelien Tchouameni y los defensores Jules Koundé, Lucas Digne y Dayot Upamecano.

Inglaterra jugó con actitud desde el inicio y se adelantó en el marcador, a los 2'. Fue un testimonio de la determinación con la que se paró en la cancha. Declan Rice avanzó apenas pasó la mitad de cancha y pateó desde afuera del área sobre la izquierda de Mike Maignan.

El control del desarrollo fue siempre de los conducidos por Thomas Tuchel. Buyako Saka explotó con peligro la banda izquierda francesa.

La defensa del conjunto galo no opuso la mínima resistencia. A los 17', Ezri Konsa le ganó en el salto a Adrien Rabiot y cabeceó cruzado, tras un tiro de esquina, para aumentar el marcador.

Inglaterra estuvo muy metida en el partido durante la primera etapa. Marcus Rashford la pisó y le hizo un caño a Warren Zaire-Emery. De inmediato tiró desde lejos y exigió a Dean Henderson.

Francia dio toda clase de ventajas en el fondo. Dejó amplios espacios libres de los que sacó provecho el seleccionado inglés. En un ataque veloz, con la defensa gala a contrapierna, Saka puso el tercero, a los 36'.

Y a los 45', nuevamente el delantero estiró el marcador con un remate apenas pisó el área francesa.

Para la segunda etapa, Deschamps metió a habituales titulares: Dembelé, Upamecano, Digne y Barcola. El entrenador necesitaba que su equipo dejara de lado tanta pasividad. Lo consiguió y a los 48' llegó al descuento a través de Mbappé.

El seleccionado francés mejoró su imagen y fue Inglaterra la que comenzó a mostrar grietas y falta de sincronización. A los 54', Bradley Barcola corrió a espaldas de su marcador y la puso junto al palo derecho para arrimarse en el resultado.

Las jugadas de gol se fueron sucediendo en un arco y en otro a partir de las libertades que se dieron. Pero Francia generó mayor peligro y fue Mbappé el que la controló dentro del área y con un disparo rasante puso el tercero del conjunto galo, a los 65'.

Bellingham saltó a la cancha en un seleccionado inglés inferior que sufría. Hasta que encontró alivio con un penal convertido por Saka, a los 86', más allá del descuento de Dembelé en el tiempo adicional. Porque instantes después, Bellingham convirtió el definitivo 6 a 4.

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