El tiempo en Rosario: lloviznas y marcado descenso de la temperatura después de la humedad La inestabilidad dominará el primer tramo del domingo, que estará mayormente nublado y dará paso al reingreso de un frente frío 18 de julio 2026 · 19:51hs

Archivo La Capital Habrá lloviznas en Rosario durante el domingo antes de que vuelva el frío y el tiempo invernal.

Luego de una seguidilla de jornadas dominadas por la humedad y la baja presión, Rosario recuperará las condiciones invernales a partir de este domingo. Se espera que el tiempo sea inestable y que luego dé paso a la llegada del frío, con temperaturas mínimas por debajo de los 10º por primera vez en varios días.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo que comenzará con tormentas aisladas durante la madrugada y lloviznas hacia la mañana. El viento sur se hará sentir en las primeras horas del día y llegará hasta los 30 kilómetros por hora, pero bajará su intensidad hacia la mañana y cambiará su dirección, ya que soplará desde el sudeste.

Luego de esos eventos, durante la tarde y la noche el cielo estará nublado. La nota de la jornada la dará la temperatura, porque la mínima volverá a mostrar un registro más acorde al invierno (estará en torno a los 10º) y la máxima no pasará de los 15º.

La inestabilidad se quedará, al menos, hasta el lunes: el cielo estará mayormente nublado y habrá una posibilidad de lluvias aisladas para la tarde. Además, la temperatura mínima bajará hasta los 7º, primera vez que ese registro será de una cifra luego de varios días, y la máxima apenas alcanzará los 14º.