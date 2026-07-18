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El gobierno desplazó a Darío Genua de la Secretaría de Ciencia y Tecnología

La salida del funcionario se dio después de que perdiera el manejo del Enacom, Arsat y el Correo Argentino en manos de Santilli

18 de julio 2026 · 20:05hs
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Con la salida de Darío Genua

Foto: Archivo / La Capital.

Con la salida de Darío Genua, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, gana peso propio en la estructura del gobierno nacional.

El gobierno de Javier Milei definió la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, y está en la búsqueda de un reemplazante. Se trata de un hombre del asesor presidencial Santiago Caputo y días atrás había perdido el control de tres áreas importantes: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la empresa satelital Arsat y el Correo Argentino.

En un decreto publicado esta semana, el Enacom recayó sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que Arsat y Correo Argentino quedaron a cargo de su mano derecha, el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

El desplazamiento de Genua es la consecuencia directa de una drástica pérdida de centralidad y de recursos en su órbita durante las últimas semanas.

Cambios en el gobierno

La secretaría sufrió un virtual vaciamiento operativo tras perder el control de tres cajas y organismos clave para la conectividad y la infraestructura tecnológica del país. El destino de esas áreas evidencia una concentración del poder político y de los recursos que todavía subsisten en el aparato estatal.

La reconfiguración administrativa no solo debilita la especificidad técnica de las políticas de innovación sino que subordina los proyectos científicos de largo plazo a la lógica de la emergencia política y el ajuste de la Jefatura de Gabinete.

Parálisis en Ciencia y Tecnología

Con la salida de Genua y la búsqueda de un reemplazante en un organigrama cada vez más desdibujado, el sector científico nacional profundiza su parálisis.

Desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA), la degradación de ministerios a secretarías, la pérdida de poder adquisitivo en los salarios de investigadores y el congelamiento de proyectos de inversión tecnológica fueron la norma.

Por eso, la nueva baja en la primera línea del gabinete tecnológico ratifica el rumbo de un modelo oficial que prioriza el desmantelamiento de organismos de soberanía digital e innovación antes que su reconversión o financiamiento.

Antes de asumir como secretario, Genua se desempeñó como jefe de Gabinete del Enacom, el ente regulador de comunicaciones. Su paso por ese sector lo posicionó dentro del ecosistema de funcionarios incluidos en el círculo de Caputo.

La impronta

Santilli está estructurando una Jefatura de Gabinete con su propia impronta y eso requirió pedirle la renuncia a Genua.

El jefe de Gabinete buscará que el área tenga la impronta que él mismo pueda llegar a dar. Todavía no hay un reemplazo definido, pero también se tomó la determinación de producir un recambio en la cúpula de Arsat, que antes la tenía Genua y ahora está en control de Coria.

Hasta el momento no se prevén nuevos cambios en las secretarías que dependen de la Jefatura de Gabinete. Pero ya se hicieron modificaciones en la estructura heredada de la etapa de Manuel Adorni.

Días atrás se conoció la salida del secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia, y su reemplazo por Mariana Vello. Eso implicó el desplazamiento de la pluma legal que tenía Adorni desde que había comenzado a contar con puestos jerárquicos.

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