Por la llegada de la selección al país, suspendieron los partidos de Leones FC y Central Córdoba

Tenían previsto jugar el lunes, pero la AFA tomó una buena decisión en vistas de la movilización por la Scaloneta, que regresará al país ese día

Central Córdoba y Leones FC, el equipo de los Messi, debían jugar el lunes en Buenos Aires pero la AFA suspendió todo por la selección.

En vistas del regreso de la selección argentina al país, previsto para este lunes, no cabía programar ningún partido del fútbol argentino, mucho menos en Buenos Aires donde se supone será el epicentro del recibimiento. Por eso, la AFA suspendió todo y no jugará el equipo de los Messi , Leones FC , ni Central Córdoba , que disputaban sus encuentros de la 20ª fecha de Primera C de visitantes.

“La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026”, rezó el comunicado que emitió la AFA.

Ambos equipos rosarinos juegan por la Zona B del torneo y mientras Leones FC iba a visitar a Centro Español, a Central Córdoba le tocaba lo propio con Berazategui . Esos partidos no fueron reprogramados y quedan pendientes .

En cambio, Argentino sí pudo jugar, ya que lo hizo el viernes, con el 1 a 1 de visitante también, ante Yupanqui.

Primera división, también suspendida

La AFA decidió suspender también el encuentro por la final de la Supercopa Argentina de primera división, entre el campeón del Trofeo de Campeones, Estudiantes, con el campeón de la Copa Argentina, Independiente Rivadavia, que se iba disputar en la cancha de Belgrano, donde el jueves debutará Central por el torneo Clausura.

El fútbol en Argentina de primera división, que ya se reanudó con partidos de la Copa Argentina disputados la semana pasada, seguirá desde el jueves con el encuentro mencionado y dos más: Sarmiento v. Argentinos Junios y Defensa y Justicia v. Aldosivi.