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Urba: tras la resonante victoria ante Hindú, Atlético del Rosario recibe a La Plata para seguir sumando

Debido al partido entre Los Pumas y Escocia, en Rosario, el partido de la 14ª fecha del Top 14 de la Urba comenzará a las 14

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

4 de julio 2026 · 06:30hs
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Atlético del Rosario intentará volver a hacerse fuerte de local

Atlético del Rosario intentará volver a hacerse fuerte de local, como lo hizo ante SIC y también ante Hindú, hace apenas siete días.

 

Llega la 14ª fecha del Top 14 de la Urba Copa Macro y cuando todavía se escuchaban en Plaza Jewell los ecos de la victoria ante Hindú, de ese triunfo tan justo como necesario, Atlético del Rosario recibirá a La Plata este sábado desde las 14, habida cuenta de que a las 16 juegan Los Pumas.

Atlético del Rosario llegará entonado por el resultado conseguido hace una semana, donde bajó a otro grande como lo es el equipo de Don Torcuato tal como lo había hecho anteriormente con el SIC. El drop de Manuel Nogués desató el delirio por un triunfo que se necesitaba, pero ahora deberá ratificar en el campo de juego ante el Canario que esa victoria no fue casual. Juan Maio es el árbitro designado para este encuentro.

En la vereda de enfrente La Plata no logra escaparle al fondo de la tabla, está en la anteúltima posición, un lugar que lo mantiene expectante por conservar su lugar en el Top 14. Viene de caer claramente ante Regatas 53-28 y necesita mejorar para zafar del descenso.

Después de ganar en la primera fecha en Manuel Gonnet 36-29, Atlético recibe en el pasaje Gould a los canarios después de tres años, ya que en el año 2023 se enfrentaron con triunfo rosarino por 22-13. En la temporada 2001 Atlético del Rosario logró su mejor triunfo como local ante el conjunto platense por 50-22, mientras que, en 2016, en Gonnet, sufrió su peor caída, por 48-6.

Los equipos

De no mediar cambios, Atlético del Rosario formará con Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Lisandro Dipierri; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Pedro de Haro, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

La Plata lo hará con Ariel Del Cerro, Joaquín Núñez e Ignacio Luna; Bautista Ozog e Ivan Kucic; Segundo Pineda, Francisco Ringuelet y Juan Pedro Bernasconi; Manuel de la Fuente y Santino Di Lucca; Matías Rivademar, Francisco Paz Rizzoli, Juan Francisco Soto y Pedro Addiechi; Tomás Suárez Folch.

El resto del Urba Top 14

En el resto de la fecha, uno de los encuentros destacados será el que protagonicen Belgrano ante SIC mientras que Newman, el puntero, visitará a Buenos Aires. La jornada se completará con Hindú v. Los Tilos, Regatas Bella Vista v. Los Matreros, CASI v. Champagnat y CUBA v. Alumni.

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