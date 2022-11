La selección argentina (3 puntos) jugará a las 16 su segunda final, en este caso contra Polonia, el puntero del grupo C, por la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar, por la que también compite con Arabia Saudita (3 puntos) y México (1 punto), que jugarán a la misma hora (ver aparte).

Argentina buscará la victoria que la clasifique directamente, sin depender del otro partido, un resultado que la dejaría en el primer lugar del grupo C si Arabia Saudita no le gana a México por dos goles más que la diferencia que obtenga sobre Polonia. Si la selección gana 1-0 deberá esperar que los árabes no venzan 3-0 y en ese caso se clasificaría como equipo C1 y evitará el casi seguro cruce con Francia, el último campeón del mundo, que será el conjunto D1.

Con respecto al partido, el director técnico de Pujato Lionel Scaloni advirtió ayer en la conferencia de prensa que “casi siempre pasa que los rivales de Argentina juegan de otra manera en relación al partido anterior. Lo hizo México, que armó una línea de cinco defensores. Esperamos algo parecido con Polonia, que tiene una idea de juego, pero puede ordenarse con cuatro o cinco atrás”.

En cambio, consultado sobre el equipo, Scaloni gambeteó la pregunta del millón sobre la posible inclusión del volante Enzo Fernández, convocado por primera vez a la gira por Estados Unidos en septiembe último, con apenas cuatro partidos en la selección y autor del golazo del 2-0 contra México: “Tiene la posibilidad de jugar como todos los demás”. Y abundó: “Puede ser desde el inicio o con el partido en curso, es una opción. Ha demostrado ser importante entrando desde afuera. Los jugadores tienen que estar preparados para ambas cosas”.

La selección recuperó una gran parte del juego exhibido en el ciclo de Scaloni luego de los golazos de Messi y Enzo Fernández, una situación que evalúa el entrenador para incluir al exvolante de River como titular.

Asimismo, Scaloni destacó el aporte de Guido Rodríguez como un volante central defensivo, una característica que podría mantenerlo en el equipo. De igual modo, Scaloni evalúa si mantiene al marcador lateral derecho Gonzalo Montiel en el once, entre otros factores porque tiene una amarilla y una segunda lo dejaría afuera del eventual partido de octavos de final. Su reemplazante sería Nahuel Molina o Juan Foyth, en este caso por su mayor capacidad en el juego aéreo defensivo.

Otro cambio que evalúa Scaloni es la inclusión del zaguero Cristian Romero por Lisandro Martínez para controlar el juego aéreo del delantero Robert Lewandowski. El astro rosarino Lionel Messi, goleador del equipo en el Mundial con dos tantos, destrabó el juego contra los mexicanos con un golazo en el segundo tiempo y a partir de entonces, sumado al crucial ingreso de Enzo Fernández, la selección recuperó algo de su funcionamiento confiable en los últimos tres años.

Argentina y Polonia jugaron dos veces: los europeos ganaron 3-2 en Alemania 1974 y los argentinos tuvieron revancha de local en la edición 1978, en el Gigante de Arroyito, con dos goles del Matador Mario Alberto Kempes, que también atajó como un arquero un cabezazo de Deyna. Y luego ganaron su primera Copa del Mundo.

Los más de 30 mil argentinos que viajaron a Qatar y los más de 44 millones que se quedaron se unirán hoy en el apoyo incondicional al equipo de los Lionel –Messi y Scaloni– que va por la victoria que lo clasifique y evite el cruce con Francia. Empero, especulaciones al margen, el objetivo excluyente es la clasificación sin perder el tiempo en mirar al próximo rival. n