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La nueva conexión de la red eléctrica en el sur provincial avanza hacia su etapa final

Las obras de recomposición del tendido eléctrico que se desarrolla en General López ya completaron el 75 por ciento del total del proyecto

21 de mayo 2026 · 12:17hs
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La infraestructura reemplazará la línea actual que abastece a Christophersen y San Gregorio desde María Teresa

La infraestructura reemplazará la línea actual que abastece a Christophersen y San Gregorio desde María Teresa, una conexión que presentaba limitaciones por su antigüedad.
La nueva conexión de la red eléctrica en el sur provincial avanza hacia su etapa final

La obra del nuevo tendido eléctrico que realiza el gobierno provincial en el departamento General López y que unirá María Teresa, Christophersen y San Gregorio ya alcanzó un 75% de avance certificado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La representante del departamento del sur provincial, la senadora Leticia Di Gregorio indicó que los trabajos avanzan dentro de los plazos previstos y que, de mantenerse las condiciones climáticas, la intervención podría estar finalizada en los próximos 60 a 90 días.

El sur provincial mejor conectado

“Es una obra muy importante del gobernador Maximiliano Pullaro para el sur santafesino que impulsa el ministro de desarrollo productivo Gustavo Puccini, porque no solo mejora el servicio eléctrico para miles de vecinos, sino que también acompaña el crecimiento productivo de toda esta región”, expresó Leticia Di Gregorio.

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Actualmente, la obra transita una etapa clave con el tensado del tendido eléctrico, luego de haber completado la colocación de los postes que sostendrán la nueva infraestructura. “Cuando asumimos, una de las prioridades fue resolver este problema estructural que afectaba a estas localidades desde hace años. Gestionamos donde había que hacerlo y hoy esa decisión se traduce en una obra concreta que avanza a buen ritmo”, sostuvo la senadora provincial.

Impulsar el crecimiento

La intervención contempla la construcción de una nueva línea aérea de media tensión de 53 kilómetros, con tramos subterráneos y obras complementarias, para generar una nueva vinculación energética en 33 kV entre María Teresa y San Gregorio.

La infraestructura reemplazará la línea actual que abastece a Christophersen y San Gregorio desde María Teresa, una conexión que presentaba limitaciones por su antigüedad, extensión y estado general, generando inconvenientes en el servicio y dificultades operativas para el mantenimiento.

“Estamos hablando de una inversión que mejora la calidad de vida de los vecinos, pero también de una herramienta clave para que nuestras localidades puedan crecer, producir y desarrollarse con una infraestructura acorde a lo que necesitan”, cerró la senadora provincial.

>>Leer más: Alvear acelera obras estratégicas y busca consolidarse como un nodo clave en el sur de Santa Fe

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