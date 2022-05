Viviana Canosa dijo que la "están estudiando" para las elecciones 2032: "No descarto ser candidata"

Viviana Canosa confesó que no descarta ser candidata en las elecciones 2023.

Lo hizo cuando en el momento más álgido de la pandemia de coronavirus, cuando no había vacunas y las muertes se multiplicaban, simulando tomar dióxido de cloro en vivo en su programa , cuando la sustancia era desaconsejada por los especialistas por ser tóxica. También cuando cargó contra L-Gante por su show en Tecnópolis y, sobre todo, por sus embates diarios contra el gobierno nacional y el kirchnerismo.

Así fue como el viernes pasado, después de mantener una fuerte discusión, echó a Jorge Yoma del estudio. Antes lo calificó de "lacra", por defender el gobierno de Alberto Fernández, y aseguró que posee "un nivel de cinismo muy alto". Y no solo eso, aseguró que las argumentaciones del dirigente peronista la habían afectado. "Me está latiendo el corazón más de la cuenta", confesó la periodista.

Las redes sociales son la caja de resonancia de los arrebatos de Canosa en su envío televisivo. Cada una de sus reacciones intempestivas cosecharon una catarata de comentarios que, en Twitter, son particularmente encendidos. Sucedió cuando entrevistó al líder libertario Javier Milei y también al ex presidente Mauricio Macri. En ambas ocasiones fue blanco de los dardos envenenados de los partidarios oficialistas.

Los cuestionamientos más fuertes apuntan a que, en vez de hacer periodismo, hace oposición salvaje al gobierno y se rumoreó que, detrás de sus encendidas diatribas contra el jefe de Estado y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se oculte su intención de dedicarse a la política. Es más, se deslizó que será candidata en las elecciones nacionales de 2023, sin que se especificara con que fuerza.

La encargada de echar luz sobre la especie fue la propia Canosa, quien en una entrevista con el diario uruguayo El País admitió: "Me están estudiando para las elecciones del año que viene". Y fue más allá: "No descarto ser candidata", reconoció. Si bien no confirmó si aceptará la oferta que le hizo Javier Milei para que su sume a La Libertad Avanza, lo cierto es que, a la luz de lo que se ve en su programa, detesta a "la casta" tanto como el diputado libertario.

El rumor del romance con Lacalle Pou

Canosa, además, habló de sus retiros espirituales en Rocha, y también, de uno de los interrogantes que se hizo la prensa de corazón desde que el presidente uruguayo anunció su separación: su supuesto romance con el mandatario oriental Luis Lacalle Pou. Aunque admitió que le parece "un tipo atractivo”, desmintió de plano que mantuvieran una relación amorosa.