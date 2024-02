Villarruel retiró un busto de Néstor Kirchner de un salón del Congreso

Tras las determinación hubo protestas de legisladores del Frente de Todos y la vicepresidenta respondió: "no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda"

“Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Y le recuerdo que ustedes no quisieron poner el busto de la exvicepresidenta (y luego presidenta de la Nación, María Estela) Martínez de Perón”. Esa fue la respuesta que eligió la vicepresidenta Victoria Villarruel cuando le pidieron explicaciones tras retirar en la jornada de esta tarde un busto del expresidente Néstor Kirchner del salón de las Provincias del Congreso, lo que generó airadas protestas de legisladores del Frente de Todos (FdT) durante una sesión preparatoria en la que se reeligieron a las autoridades del Senado y en la que también hubo cruces por asuntos como la cuestión Malvinas y la investidura presidencial.