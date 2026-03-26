Viaje de Adorni a Punta del Este: declara el testigo al que le facturaron el vuelo

Se trata de Agustín Issin, quien se presentó este jueves en los Tribunales Federales de Comodoro Py

Captura de pantalla. El video de Adorni, su familia y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este.

El piloto Agustín Issin , al que le facturaron el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , declaraba este jueves en los Tribunales Federales de Comodoro Py como testigo en la causa en la que se investigan los viajes del funcionario el reciente fin de semana de carnaval .

Issin emitió la factura del vuelo privado en el que regresó de Punta del Este (Uruguay) el jefe de Gabinete. En el expediente consta que el broker de aviones compró un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares, uno de los cuales fue usado por Adorni.

En tanto, la factura del regreso a la Argentina la emitió Issin al periodista Marcelo Grandio el mismo día en que salió a la luz el caso.

En ese sentido, la factura del vuelo de regreso fue emitida el 9 de marzo, un fecha tardía, por un valor de 3 mil dólares a nombre de Grandio, el periodista amigo de Adorni. Y salió 1.830 dólares menos que la de ida .

Issin debe declarar como testigo respecto del vuelo de regreso al país de Adorni y su familia, ya que el viaje de ida a Punta del Este figura a nombre de la productora Imhouse, de Grandio, quien trabajaba en la TV Pública.

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Según la prueba presentada ante el magistrado federal Ariel Lijo, las facturas de los vuelos las entregó a la Justicia la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri SA. Por el vuelo de ida a Uruguay fueron abonados 4.830 dólares, que se transfirieron en pesos.

Paralelamente, se dispuso que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación vinculada con el caso. La medida incluye los registros de las cámaras de seguridad de la terminal.