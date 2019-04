Mateo vive junto a su familia en el barrio en el barrio 1° de Mayo II de Concepción. El miércoles acompañó a su mamá al Concejo Deliberante para protestar junto a un grupo de vecinos autoconvocados que no pueden hacer frente a los tarifazos de la energía eléctrica.

Luego de que varios vecinos afectados por la suba desmedida de la tarifa de energía dieran su opinión, quien hizo su reclamo fue Analía, la mamá de Mateo: "No tengo ni para comer y debo pagar una factura de 1.300 pesos cuando antes no pasaba de 300. Con los chicos vivimos de lo que conseguimos en un basural. Ustedes tienen que hacer algo por nosotros. Tengo que darles de comer a mis hijos y no quiero que me corten la luz".





En medio del tumulto y los aplausos, se escucha la voz de Mateo expresando su enojo contra los concejales: "Mientras nosotros nos morimos de hambre ustedes se sientan y no hacen nada". Su mamá, entonces, increpa a los concejales y les grita: "¡¡Escuchen lo que les dice un niño, escúchenlo!! Hablá Mateo.." Y el nene, agobiado por el llanto, vuelve a gritarles: "¡Ustedes no hacen nada y nosotros nos morimos de hambre por su culpa!!

Las imágenes fueron grabadas por una autoconvocada y el video fue subido a las redes, donde se viralizó rápidamente