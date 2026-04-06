Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

Outlet Rosario cerró ayer su primera edición del año (la cuarta desde su creación en 2024) con números muy auspiciosos que lo llevan a consolidarse como uno de los eventos clásicos en la ciudad. Según fuentes del municipio, unas 140.000 personas visitaron las instalaciones en la exRural, se vendieron 75 mil prendas y un volumen de operaciones de 1.992 millones de pesos.

En declaraciones a LT8 , Leandro Lopérgolo, secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad no ocultó su satisfacción “por un evento que no deja de sorprender”, y reveló: “ Al principio, las fábricas que participaron tenían algunos reparos por la fecha. Es la primera vez que se realizó durante el fin de semana larga, ya que en las tres ediciones nunca se había realizado en ese tipo fecha. Pero esas dudas se disiparon muy rápido, ya que el jueves (día de la apertura) la concurrencia fue masiva y así se mantuvo hasta el domingo”.

El funcionario de la Municipalidad no dudó en calificar como “un récord de visitantes con más de 140 mil personas. Se vendieron más de 75 mil productos que generaron un ingreso de más de 1.990 millones de pesos. Además, la feria tuvo de todo: calor en los dos primeros días y frío en las últimas dos jornadas. Por lo tanto, fue un evento que cerró por todos lados”.

Un dato extra que captaron los organizadores: este fin de semana largo aportó muchos turistas por el feriado de Semana Santa. “ Recibimos mucha gente de la provincia de Santa Fe, pero también de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Los fabricantes nos dijeron que se generaron tour de compras, tanto minoristas como mayoristas. Fue un evento muy positivo en esta cuarta edición”, agregó.

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Más allá de los números que dejó la exposición, Lopérgolo se refirió al panorama crítico que enfrenta la industria textil. “Por supuesto, el Outlet no va a salvar al sector, porque está en un momento difícil. Pero es una bocanada de aire porque genera un ingreso de mucho dinero en pocos días. 1.900 millones de pesos, si se distribuyen en las fábricas es un crédito menos o la compara para la próxima temporada que se puede hacer de otra manera y las fábricas se preparan para el Outlet porque ya tienen previsión, algo fundamental que requiere el sector productivo y eso se logró”.

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Una cita con historia

La primera edición de Outlet Rosario se realizó en agosto del 2024 en el CEC, con 18 marcas y reunió a 50 mil personas en cuatro días, con más de 19 mil tickets emitidos y ventas que superaron los $1.000 millones. En marzo de 2025, 33 marcas rosarinas recibieron a más de 90 mil visitantes y registraron ventas por $1.980 millones. En agosto del año pasado se desarrolló la tercera edición, donde participaron 40 marcas locales ya con 3 salones, uno exclusivo de ropa deportiva. Por ahí pasaron 100 mil participantes y las ventas llegaron a los $2.200 millones.

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Los números consolidan al Outlet como una herramienta concreta de desarrollo económico local: más de 40 fábricas rosarinas lograron conectar directamente con el público, ofreciendo indumentaria deportiva, urbana, infantil y calzado con hasta 50% de descuento y precios desde $5.000.

"Estos números nos confirman que el Outlet Rosario es mucho más que un evento comercial. Es una política pública que reactiva la industria textil local, genera empleo, mueve la economía de la ciudad y le ofrece a la gente la posibilidad de acceder a ropa y calzado de calidad a precios que realmente están al alcance. Estamos muy orgullosos de lo que construimos edición a edición y ya estamos pensando en seguir creciendo", subrayó Lopérgolo.