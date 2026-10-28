Fuga de Bolsonaro: la Justicia argentina ya inició una investigación

El fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, pidió informes a organismos oficiales para determinar cómo fue el ingreso del senador brasileño y su posterior partida en un avión privado

El excandidato del Partido Liberal Flávio Bolsonaro se fugó a Estados Unidos.

Fabián Martínez , fiscal federal de Puerto Iguazú (Misiones), solicitó informes a distintos organismos oficiales para determinar cómo ingresó al país el excandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro y si existía algún impedimento legal que le prohibiera hacerlo .

La investigación se inició luego de que la diputada nacional Marcela Pagano presentara una denuncia penal ante la Justicia federal de Puerto Iguazú por el paso de Bolsonaro por la Argentina y su posterior salida en un avión privado.

El planteo posa la lupa sobre los controles fronterizos y posibles irregularidades en el procedimiento que permitió el traslado de Bolsonaro y su familia.

“La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta” , sostuvo Pagano en su cuenta de la red social X.

Los pasos de Bolsonaro

Asimismo, advirtió que el senador tendría restricciones judiciales para salir de Brasil. Entre las medidas solicitadas, la diputada pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú.

A su vez, reclamó el acceso a los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del servicio de transporte aéreo privado utilizado por el dirigente brasileño.

Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese… pic.twitter.com/AeiSLuAzht — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 28, 2026

Además, solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el tránsito de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que Bolsonaro ingresó a la Argentina acompañado por su esposa y sus dos hijas.

Según el organismo, el grupo cruzó el puente internacional Tancredo Neves este martes, a las 22.50, con documentación válida y sin impedimentos legales para ingresar al país.

De acuerdo con el comunicado oficial, a las 23.30, los cuatro abordaron un avión privado operado por Baires Fly SA, cuyo destino declarado era Guayaquil, Ecuador.

La información oficial se conoció luego de que circularan versiones contradictorias sobre el ingreso del senador brasileño y su posible traslado a Estados Unidos.