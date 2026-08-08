Tras la muerte de Jorge Messi, Javier Milei respaldó la figura del crack rosarino

El presidente se hizo eco del deceso del padre de la Pulga y destacó la figura del capitán de la selección argentina. Además, criticó las campañas anti-Messi

Javier Milei destacó la figura del capitán de la selección argentina en medio del "momento más triste de su vida".

El presidente Javier Milei también se refirió a la muerte de Jorge Messi , papá de Lionel, este sábado en el Sanatorio Centro de Rosario. El mandatario nacional lo hizo a través de Instagram y eligió repostear una publicación para destacar la figura del capitán de la selección argentina.

Cerca de las 13, el presidente reposteó en sus historias una publicación de una cuenta libertaria en la que se veía a Messi llorando tras perder la final del Mundial 2026 y un lazo negro de luto.

Además, la publicación que eligió Milei tenía un contundente mensaje en el que destacaba el esfuerzo de Lionel para lograr retener la Copa del Mundo.

"Durante estos últimos dos meses Messi buscó dar una alegría para todo el pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida", decía el posteo de Hombre Gris que Milei compartió.

En esa línea, el texto señaló que Messi "es el ser humano más grande de la historia del país" y criticó a los "anti-Messi en la Argentina".

En X, otra de las redes sociales utilizadas con frecuencia por Milei, se limitó a compartir un posteo de otra cuenta aliada donde criticaba a mujeres feministas de los medios de comunicación y "campaña anti-Messi en el momento más triste" de la vida de Lionel.