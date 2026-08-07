Bullrich: la ley de propiedad privada llegó al Senado "un poco endiablada"

Luego de que la Cámara alta le diera media sanción a un proyecto que sufrió varias mutaciones desde su redacción original, la jefa del bloque libertario le envió un mensaje a la Casa Rosada

“En el gobierno tenemos que apuntar y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”, aseveró Patricia Bullrich.

La jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , señaló este viernes que la ley de propiedad privada “vino un poco endiablada” , a la vez que indicó que la agenda parlamentaria que sigue “tiene un buen pronóstico” y advirtió que en el oficialismo se tiene que “apuntar y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes” .

“ Esta ley vino un poco endiablada . En primer lugar, porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando, en el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión de (el exjefe de Gabinete Manuel) Adorni . Eso nos paró dos sesiones importantes y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar con la gente explicando el proyecto ”, argumentó.

“La producción legislativa necesita tener un sentido y la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico” , indicó Bullrich, para luego enviar un mensaje al oficialismo.

“En el gobierno tenemos que apuntar y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes” , aseveró la senadora, que dijo también que no cree que en el oficialismo “haya vencedores y vencidos”.

En esa línea, manifestó que el objetivo es “tener sociedades más simples, trabajar sobre salud mental, que es un tema postergado en la Argentina, y sobre la educación”.

“Tomar una agenda que tenga que ver con temas sociales y educativos, no solo económicos, y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno”, fundamentó Bullrich, quien sentenció: “No hay preocupación en el gobierno, hay ocupación”.

El día después del oficialismo

El día después la media sanción de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y luego de haber tenido que eliminar el polémico capítulo relativo a la venta de tierras y retirar el vinculado al manejo del fuego, en la Casa Rosada aseguran que se transmite “una sensación” de quietud en la gestión, que la atribuyen a un “error en la comunicación”.

“No tuvimos buenos voceros. Primero vino (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger y después estuvo Patricia, pero no se terminó de entender nada sobre el proyecto”, deslizó un legislador libertario.

Tras 17 versiones y cuatro intentos, el bloque libertario liderado por Bullrich logró la aprobación en Senadores de un proyecto que mutó desde su redacción original.

En breve, La Libertad Avanza deberá activar las conversaciones en torno a la reforma electoral, lo que complejizará el escenario legislativo.

En ese sentido, habrá que ver si el ascenso de Diego Santilli como jefe de Gabinete alcanza para imprimirle a la administración libertaria la dinámica necesaria para mostrarse en control de la situación.