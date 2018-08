Se reactiva la causa de la valija deAntonini Wilson

La Justicia citará a declarar a los dos pilotos del vuelo que trasladó al venezolano Guido Antonini Wilson, a los choferes de Claudio Uberti (ex funcionario del entonces Ministerio de Planificación Federal) y a un grupo de empresarios que tuvo negocios con Venezuela, en el marco de la causa por el intento de ingresar al país una valija con 800 mil dólares el 4 de agosto de 2007.

El procesamiento judicial se reactivó en los últimos días a partir de la confesión de Uberti y de la declaración de un testigo presencial del hecho. Asimismo, el magistrado Pablo Yadarola libró un exhorto a España para dar con un ex custodio de la petrolera PDVSA que habría manipulado el maletín con el dinero en Venezuela al subirlo al avión.

Yadarola firmó la semana pasada las indagatorias del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex titular de la Aduana Ricardo Echegaray, de Victoria Bereziuk (ex secretaria de Uberti) y de un grupo de aduaneros, junto a la del ex titular de Enarsa Exequiel Espinoza.

Las indagatorias fueron fijadas para septiembre próximo. Son diez en total y, hasta entonces, el juez intentará juntar más pruebas.

Por lo pronto, ya citó para esta semana a los dos pilotos del avión de la empresa Royal Class (matrícula 5113S) que, desde Maiquetía —Venezuela—, trajo a Antonini Wilson, Uberti, su secretaria y otras personas al Aeroparque Jorge Newbery.

También citó para esta semana a los dos choferes que tenía asignados en ese momento Uberti, sobre quien un testigo (otro conductor, pero del secretario José María Olazagasti) dijo que hizo pasar en verdad esa noche unos 4 millones de dólares.

El juez también volvió a citar como testigo a Alberto Alvarez Tufillo y Javier Binaghi, consejero de la Embajada Argentina en Venezuela y su entonces segundo, respectivamente, y a más de media docena de empresarios que tuvieron negocios con ese país por entonces.

Si bien todos ya declararon, se los volvió a citar dado el vuelco que tuvo la causa por la declaración del chofer testigo, el arrepentimiento de Uberti en la causa de los cuadernos que lleva adelante el juez Claudio Bonadio (ver página 9) y la reciente citación a indagatoria de De Vido y Echegaray.

Paralelamente, el juez intenta poder acceder al testimonio de Rafael Ernesto Reiter Muñoz, un ex custodio de PDVSA que habría manipulado el maletín con el dinero hasta su ingreso al avión en el que fuera trasladado a la Argentina.

Reiter Muñoz está detenido en España por lavado de dinero y sería extraditado a Estados Unidos. Yadarola libró exhorto al primero de esos países con el fin de acceder a su testimonio.

Además, tanto el juez como el fiscal Pablo Turano quieren acceder a tomarle declaración a la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, quien en la actualidad está como refugiada política en Colombia. Yadarola tomó contacto con su par Bonadio para poder compartir información. En la causa de los cuadernos, tanto empresarios (como los de Techint) como ex funcionarios o testigos se refirieron a la valija de Antonini Wilson.