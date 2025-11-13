Santilli ratificó que no se reunirá con Kicillof y le pidió "coherencia"

Tras recordar que el gobernador bonaerense no firmó el Pacto de Mayo ni el Rigi, el ministro del Interior lo chicaneó con que si tenía que “pedirle permiso a Cristina”

El ministro del Interior nacional, Diego Santilli , le pidió al gobernador bonaerense, Axel Kicillof , que tenga “coherencia” en lugar de pedir reuniones con la Casa Rosada o afirmar en redes sociales que se siente “excluido” porque no lo suman a los encuentros con otros mandatarios provinciales.

“No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al Rigi. No adheriste a la ley de reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?” , afirmó el ministro en su cuenta de la red social X.

El titular de la cartera política ya había cuestionado este miércoles el pedido de reunión que Kicillof elevó, a través de una nota enviada al Ministerio del Interior por su titular de Gobierno, Carlos Bianco , y le respondió: “Hay que ser coherentes y no tener doble personalidad” .

“ Voy a estar visitando a todos los que firmaron el Pacto de Mayo, él no participó . No adhirió al Rigi, no adhirió a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria, no adhirió a la ley antimafia... ¿Acaso le tiene que pedir permiso a Cristina Kirchner? ”, sostuvo Santilli.

Durante una conferencia de prensa junto al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, el titular de Interior le pidió a Kicillof: “Seamos consecuentes y coherentes. No decir una cosa en un lado y otra después en otro lado. No escribir una cosa en redes y decir otra”.

El ministro de Gobierno bonaerense había enviado a la cartera del Interior una nota (que publicó en redes sociales) en la que solicitó una reunión para reclamar los fondos coparticipables que adeuda el Estado nacional. Y Santilli le respondió que “tomó nota” del pedido.

“¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, expresó el funcionario nacional en redes sociales, al hacerse eco de la publicación del ministro de Bianco en la que había compartido el requerimiento formal de una reunión con el gobierno libertario para “reclamar los fondos que la Nación les quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las mil obras que dejaron abandonadas” en ese distrito.

Si bien Santilli viene manteniendo citas con diferentes gobernadores, no está previsto que haya un encuentro formal con representantes de la administración de Kicillof porque “no firmó el Pacto de Mayo”.

Reunión con Sáenz

Asimismo, Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Juan Pazo, se reunieron este jueves con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en la Casa Rosada.

Durante el encuentro, dialogaron sobre la importancia de aprobar el presupuesto 2026 y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal.

Asimismo, acordaron que tres empresas salteñas estén incluidas dentro del Régimen de Exportación en Planta. A través del mismo, las compañías podrán realizar el control aduanero monitoreado de modo remoto, lo que les permitirá simplificar los trámites de exportación a consumo.