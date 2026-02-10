El gobierno de Santa Fe denunció sectores policiales desplazados detrás del reclamo

Tras las nuevas manifestaciones de la policía santafesina, el ministro de Seguridad hubo acciones quisieron "golpear la política de seguridad exitosa"

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, cuestionó a grupos desplazados de la policía

El gobierno de Santa Fe denunció que sectores policiales marginales y desplazados quisieron desestabilizar el plan de seguridad con el reclamo que volvieron a montar frente a la Jefatura de Rosario.

El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni , dio una conferencia de prensa luego de que el lunes volvieran las manifestaciones. “Estas acciones ilícitas y violencia entendemos que quieren golpear la política de seguridad exitosa , le guste a quien le guste. Esta es la política, que con el gobierno nacional, está bajando el delito y la violencia. Acá trazamos la raya”.

Allí afirmó que tienen detectadas personas allegadas a “sectores desplazados de la policía de Santa Fe” en algunos casos vinculados a “gravísimos delitos de corrupción cuyos perpetradores están privados de libertad”.

Luego sostuvo que sobre un reclamo legítimo paulatinamente el lunes por la noche “se fueron montando determinados grupos a partir de intereses particulares y sectores empezaron a sumar acciones violentas antijurídicas ”. Además afirmó que hostigaron al resto del personal de manera directa y a sembrar fake news tratando de “desestabilizar el despliegue preventivo”.

Policía de Santa Fe

Entre esas acciones describió que fueron paralizados móviles frente a la Jefatura y algunos de esos efectivos cometieron abandono de servicio. Es decir, pisaron el umbral del delito.

“Utilizar a la institución y sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó es cruzar una línea que no dejaremos pasar ni consentir”, avisó.

Protesta Jefatura Policía Rosario Integrantes de la Policía de Santa Fe iniciaron una protesta el martes 10 de febrero de 2026 con patrulleros apostados frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

Por eso el jefe de la policía comenzó a labrar con nuestro respaldo las sanciones administrativas a no menos de 20 funcionarios policiales que están pasando a disponibilidad y le quitaron el arma.

A su vez dijo que en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) investigarán “posibles ilícitos penales de funcionarios policiales y de estos grupos marginados y desplazados de la policía que claramente no se resignan que perdieron la posición de poder y privilegio que ostentaban en otro momento”.

"Es una fuerza de seguridad, no es un club o asociación de amigos, es una fuerza de seguridad y se espera disciplina interna porque la gente le confía un arma, un chaleco, un patrullero y un uniforme para que vaya a defender el imperio de la ley y no socavarlo", finalizó.