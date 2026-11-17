La obra demandó una inversión de $1.400 millones y comprende dos dependencias. El acto marcará marca la salida de dos ministros con mayor trayectoria.

Nuevo edificio para el Poder Judicial encabezado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inaugurará este miércoles el nuevo edificio destinado al Centro de Pericias Judiciales y a la sede de la Defensoría General Zonal N.º 4 en la ciudad capital.

Será uno de los últimos actos institucionales de los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco al frente de la cúpula del Poder Judicial santafesino, antes de dejar sus lugares en la conducción de la Corte Suprema de Justicia.

La obra, cuya ejecución comenzó a principios de 2023, demandó una inversión superior a los $1.400 millones y comprende dos dependencias con funcionamiento y accesos independientes. El Centro de Pericias Judiciales cuenta con 2.578 metros cuadrados cubiertos, mientras que la Defensoría General Zonal N.º 4 dispone de otros 180 metros cuadrados.

El nuevo centro incorpora infraestructura médico-científica de alta complejidad, con sala de autopsias, cámaras frigoríficas, tomografía, rayos X y un laboratorio de toxicología equipado para el funcionamiento de cromatógrafos. Además, se proyectaron espacios para la futura instalación de laboratorios de Genética y Anatomo-Patología.

Por su parte, la nueva sede de la Defensoría tendrá oficinas de atención y trabajo, ingreso independiente, servicios accesibles y una sala de mediación. El complejo también incorpora terrazas verdes, paneles fotovoltaicos, sistemas de filtrado y renovación de aire en áreas críticas y dispositivos de videovigilancia y seguridad.

La inauguración representa una apuesta del Poder Judicial provincial por modernizar su infraestructura y fortalecer tanto la capacidad técnica para la producción de pruebas periciales como la atención ciudadana.