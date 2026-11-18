Inauguraron la renovación integral del centro de salud N° 18 del barrio San Fernando en Granadero Baigorria Los trabajos incluyeron el recambio total de pisos, puertas y ventanas, la actualización de las instalaciones eléctricas y sanitarias y la reparación de paredes y cielorrasos, entre otras obras 18 de noviembre 2026 · 15:48hs

El remodelado efector dota a los profesionales y a la comunidad de instalaciones modernas y accesibles.

En un paso considerado como "fundamental para el crecimiento y el desarrollo regional", y como resultado del trabajo conjunto entre el municipio de Granadero Baigorria y el gobiernode provincial, quedó formalmente inaugurado el nuevo edificio del centro de salud N° 18 del barrio San Fernando.

Al respecto, el intendente Adrián Maglia destacó la importancia de la obra: "Este nuevo edificio es un paso fundamental en el crecimiento y fortalecimiento del sistema sanitario de la ciudad. Invertir en salud pública de cercanía significa garantizar mejores condiciones para nuestros vecinos y brindarles a los equipos de trabajo espacios modernos, seguros y equipados para cuidar a toda la comunidad".

Centro de salud renovado El nuevo efector dota a los profesionales y a la comunidad de instalaciones modernas y accesibles. Los trabajos integralmente ejecutados incluyeron la renovación total de pisos, puertas y ventanas, la actualización de las instalaciones eléctricas y sanitarias, la reparación profunda de paredes y cielorrasos, y el acondicionamiento integral de los consultorios, la enfermería y el vacunatorio. Estas mejoras optimizan notablemente la funcionalidad, la iluminación y la ventilación de todo el edificio, garantizando a su vez mayor seguridad y más controles en el circuito de atención cotidiana.

"Con esta intervención, la gestión municipal reafirma su compromiso con la salud pública, consolidando una infraestructura edilicia a la altura de las necesidades de la región y jerarquizando tanto la labor del personal sanitario como el bienestar de cada vecino", expresó el intendente.