Los menores de la Asociación Rosarina de Tenis culminaron el año con una gran fiesta en Jockey Club. Hubo encuentros deportivos y actividades recreativas

Jockey Club fue el escenario donde los menores del tenis rosarino vivieron un día especial.

El tenis de menores de la Asociación Rosarina de Tenis (ART) tuvo su broche de oro este domingo con una multitudinaria jornada en Jockey Club Rosario , que convocó a una gran cantidad de chicos a lo largo de un día repleto de torneos, encuentros deportivos y actividades recreativas. La propuesta, organizada por la profesora Micaela Nadalín, reunió a jugadores, entrenadores y coordinadores para celebrar el cierre de una nueva temporada.

Con más de 20 años de trayectoria, esta convocatoria se convirtió en una tradición dentro del calendario del tenis infantil de la ciudad y su zona de influencia. El encuentro representa el corolario de un año de esfuerzo, dedicación y trabajo compartido entre los más pequeños, sus profesores y sus familias, quienes acompañan el crecimiento deportivo de los chicos en cada una de las escuelas y clubes.

Uno de los grandes atractivos de la jornada fue el tradicional encuentro de minitenis, que contó con la participación de varias escuelitas de Rosario y localidades vecinas. Para la ocasión, las canchas de Jockey Club se transformaron en un enorme espacio de juego, con múltiples miniredes distribuidas para que los más pequeños pudieran disfrutar de la actividad, compartir con otros chicos y acercarse al deporte en un ambiente recreativo y de compañerismo.

En el espacio destinado al minitenis, todos los chicos recibieron su reconocimiento por su participación, como recuerdo de una jornada especialmente pensada para que pudieran disfrutar del deporte, compartir y divertirse junto a sus pares.

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La propuesta también incluyó la disputa del Campeonato de Interclubes de Menores, una competencia en la que representantes de las distintas instituciones participan en equipos y divididos por zonas para definir las posiciones del certamen.

Además, se realizó la entrega de premios correspondiente a los ganadores de las competencias anuales por equipos, reconociendo el desempeño y el compromiso de los clubes durante toda la temporada.

En el marco de las distintas actividades se entregaron 200 medallas y refrigerios para los participantes, como parte de una celebración que tuvo a los chicos como principales protagonistas y que permitió compartir una tarde de deporte, diversión y camaradería.

Provincial se consagró campeón de la Copa Challenger. Gimnasia t Esgrima obtuvo la Copa Average.

Los clubes destacados de la temporada

El Club Atlético Provincial se consagró ganador de la Copa Challenger, mientras que Gimnasia y Esgrima obtuvo la Copa Average, en una competencia que reunió a lo largo de la temporada a 260 equipos pertenecientes a 13 clubes de la ciudad y la región. El certamen se desarrolló en cuatro etapas, con una importante participación de equipos de distintas instituciones deportivas de la ciudad.

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El recorrido comenzó con la primera fecha, disputada en Provincial y Atlético del Rosario. La segunda jornada tuvo como sedes a Mitre y Fisherton, mientras que la tercera se desarrolló en el Jockey Club de Rosario. Finalmente, la cuarta y última etapa se llevó adelante en Náutico Avellaneda y Rosario Rowing.

El cierre de la competencia tuvo lugar en Jockey Club Rosario, donde se realizó la entrega de premios en el marco de la Fiesta del tenis y se reconoció a los equipos que se destacaron durante el año, poniendo el broche final a otra temporada de actividad.

Campeonato de interclubes de menores

Por su parte, el Campeonato de Interclubes de Menores tuvo como ganador a Remeros Alberdi, que alcanzó los 12 puntos y se quedó con el primer puesto. La clasificación general se completó de la siguiente manera: 2º puesto: Gimnasia y Esgrima de Rosario, 11 puntos; 3º puesto: Regatas y Provincial, 10 puntos; 4º puesto: Jockey Club, 7 puntos; 5º puesto: Rowing, 3 puntos; 6º puesto: Red Star y Mitre de Pérez, 2 puntos.

Los chicos de Remeros Alberdi fueron los campeones del Interclubes de Menores.

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue el primer título de Remeros Alberdi en el Interclubes de Menores, un logro que se sumó a las distinciones obtenidas por GER y Provincial en las competencias por equipos.

Jockey Club fue el punto de encuentro de una gran jornada de tenis infantil, donde el deporte, la recreación y el intercambio entre los distintos clubes ocuparon el centro de la escena. La celebración también fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes acompañan el crecimiento de los menores durante todo el año.

Así, la tradicional fiesta de la Asociación Rosarina de Tenis volvió a convocar a toda la comunidad del tenis local para despedir la temporada, compartir los logros obtenidos y disfrutar de un encuentro en el que cada chico pudo ser protagonista.