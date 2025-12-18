La Capital | Política | gremios

Gremios anticipan un "verano caliente" y profundizan las protestas contra la reforma laboral

En un acto realizado al mediodía en Plaza 25 de Mayo, referentes sindicales advirtieron que no abandonarán la calle y apuntaron contra el contenido del proyecto impulsado por el Ejecutivo

Patricia Martino

Por Patricia Martino

18 de diciembre 2025
“Vienen por todos nuestros derechos, este va a ser un verano en el que habrá que redoblar los esfuerzos y salir permanentemente a la calle. Arriba la lucha, nos esperan unos días muy movidos”, enfatizaron los referentes gremiales y sindicales durante el acto que se realizo al mediodía en Plaza 25 de Mayo contra de la reforma laboral del gobierno nacional, la antesala de la gran manifestación que se espera para este jueves.

La jornada de lucha y protesta contra la reforma laboral comenzó por la mañana en Rosario. Arrancó frente a la Iglesia San Cayetano, desde allí gremios y agrupaciones sociales se movilizaron hasta la plaza 25 de Mayo, en Córdoba y Buenos Aires. La CCC, Catt, Utep, Siconara, Movimiento Evita, Coad, ATE Rosario y Frente de Jubilados en Lucha, entre otros, fueron de la partida. La convocatoria estuvo liderada por quienes no se sumaron a la nueva CGT Rosario, que lidera la convocatoria para las 16 en la renovada plaza frente a la Municipalidad.

Edgardo Arrieta, titular de la Confederación Argentina De Trabajadores del Transporte (Catt) Rosario, subrayó: “Rosario va a mostrar en esta jornada de lucha en contra del dictador Milei que lo único que quiere hacer es sacarnos las conquistas que hemos conseguido con lucha, muertes y paro y no se lo vamos a permitir”.

En ese sentido, remarcó que el camino es no abandonar la calle. “Esto no es una modernización, esto es para jodernos a todos. Acá no buscan que nos vaya mejor, lo único que buscan es disciplinarnos, que no haya paro, que no tengamos vacaciones, que le pidamos por favor que nos aumenten el sueldo y no se lo vamos a permitir”.

A su turno, Federico Pachi Gayoso, secretario general del Sindicato Docentes e Investigadores de la UNR (Coad), remarcó que no sólo se está discutiendo la reforma laboral, también vienen por la reforma tributaria, previsional y educativa.

“Creímos que había consensos básicos para no volver a estas cosas pero no. En la ley de presupuesto quisieron meter un artículo que derogaba la ley de financiamiento educativo y de discapacidad que tanto trabajo nos dio conseguir. Por suerte, gracias a la lucha de todo el pueblo, esos artículos salieron pero nos quedan un montón de cosas contra las que tenemos que seguir luchando sí o sí”, reseñó.

>> Leer más: Reforma laboral: "Lo que está en juego es el lugar de los trabajadores en la sociedad"

El dirigente expreso el sentir de todos los rosarinos reunidos en la plaza: “Están apurando meter todo esto, nadie saca una ley que beneficia al pueblo entre diciembre y enero. Claramente si la meten en esta fecha es porque nos quieren cagar de acá hasta el horizonte. Esta reforma laboral no es nada nuevo, vienen a hacer lo mismo desde que asumieron pero lo quieren cristalizar en una ley. Vienen a garantizar la transferencia de recursos desde el pueblo trabajador a los sectores más concentrados de la economía”.

En los discursos se hizo especial referencia a los trabajadores de aplicaciones, de los que "tanto se habla" pero se hizo foco en que “no hay un sólo artículo en toda la ley de reforma laboral que mencionen a los trabajadores de las aplicaciones”.

Protesta en la calle

Nicolás Martínez, secretario General del Sindicato de Repartidores y Cadetes de Rosario, resaltó que “es una obligación estar en la calle hoy” frente a "un gobierno cipayo, vendepatria y explotador”.

“Si algún dirigente tiene alguna duda, no hay que discutir la reforma laboral, hay que enfrentarla con todas las herramientas que tenemos, en la calle, con la huelga. Esto no va a terminar hoy, si tenemos que estar todo el verano en la calle vamos a estar”, manifestó con aplausos de fondo.

La jornada de luchas continúa. Desde las 16, la CGT de Rosario encabeza a una concentración también en plaza 25 de Mayo y la movilización promete ser multitudinaria.

