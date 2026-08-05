Repudio en redes a un conductor libertario que hizo propuestas nazis para el Conurbano

El integrante del streaming Carajo, Alejandro Sarubbi Benítez, dijo que en la General Paz debería levantarse un muro y dispararle al que quiera ingresar a la Ciudad de Buenos Aires

El militante libertario y conductor de Carajo, Alejandro Sarubbi Benítez , afirmó que “la provincia de Buenos Aires no tiene salvación ” y propuso iniciativas para ese territorio que fueron repudiadas en redes por su evidente contenido nazi.

Durante el programa "La Trinchera", del canal de streaming oficialista que tiene como figura al Gordo Dan , presentó tres medidas para el Conurbano “un problema que ni siquiera empezó con el kirchnerismo”.

Entre otras propuestas pidió esterilizar a la población y tirar napalm a los habitantes del Gran Buenos Aires. Además, levantar un muro con francotiradores y sugirió dejar pasar a las personas solo por su color de piel.

En medio de las risas y comentarios de aprobación por parte de sus compañeros , nombró tres ideas que "solucionarían la situación". “La primera sería la esterilización, es la más tranquila de las tres (...) cercaría todo el conurbano bonaerense con un muro de 15 metros con snipers (francotiradores) arriba para que nadie pueda cruzar”.

El criterio para dejar ingresar a Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería la “portación de cara”.

El streamer libertario Alejandro Sarubbi Benítez propuso "expulsar" a la provincia de Buenos Aires, "esterilizar" y "tirar napalm"https://t.co/0w2hgKinIC pic.twitter.com/hwlQNsBH2t — Noticias Solidarias - 5 Años (@notisolidaria) August 4, 2026

Como segunda opción, si no se realizara la primera, sugirió “directamente independizar a la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho expulsarla del territorio nacional”. “(Les diría) hacé tu propio país, con alcohol y mujerzuelas como te gusta a vos y listo”, acotó.

Después, desarrolló su tercera propuesta, a la que calificó como “un poco más cara”, pero menos costosa en proporción. Inmediatamente, planteó “tirar todos los días (bombas) napalm desde aviones”.

Sarubbi Benítez se presenta como abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y periodista. Es columnista en La Derecha Diario. Pertenece a la agrupación Las Fuerzas del Cielo, referenciadas en Santiago Caputo y Daniel Parisini (alias Gordo Dan).