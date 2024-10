Reforma previsional: Amsafé se sumó al frente judicial para frenar la ley

El gremio docente pide declarar inconstitucional la normativa. Cuestionan el cálculo de los haberes y denuncian que cobrarán menos. "No se llega al 82% móvil", sostienen

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso , dio detalles de la presentación judicial. "Estamos objetando con el cálculo del haber . Un cálculo donde hay un vericueto que una vez que se fija el haber te sacan un porcentaje, te dan por otro lado, y ahora te sacan más de lo que te dan por lo cual está claro que al 82% no vas a llegar", precisó.

A diferencia de la acción judicial del bloque que encabeza Amalia Granata , e incluso, la del Sitram , no cuestiona ni toma de punto de partida lo ocurrido en el recinto con el procedimiento de la votación . La objeción del bloque legislativo y del sindicato de municipales enfoca puntualmente a la situación en la que el diputado socialista Pablo Farías (Unidos) propuso alterar el orden de la sesión, que terminó aprobando la nueva ley previsional, lo cual necesitaba dos tercios de los presentes y, según la bancada opositora, no se consiguió.

"No hacemos mención al procedimiento. Sí objetamos que fue exprés mientras el gobierno habla de diálogo y consenso. Pero nuestro reclamo es una parte por las formas, pero principalmente de fondo porque es una ley de ajuste. El tiempo nos va dando la razón", agregó Alonso.

image.png El debate de la reforma previsional detonó incidentes en la Legislatura provincial. UNO de Santa Fe.

Por su parte, el secretario gremial, Paulo Juncos sostuvo que el objetivo del amparo es que se detenga la aplicación previsional tanto para pasivos y activos. "La ley contiene aspectos inconstitucionales por lo cual creemos que tiene un carácter regresivo y confiscatorio, y hasta deja la ventana abierta a la discrecionalidad del Ejecutivo para modificar la edad jubilatoria", agregó.

"Esto es un recorte más a los salarios de los activos. Este mes cobraremos 2,45% de aumento y en muchos casos van a tener un 3% de descuentos", dijo en sintonía con Alonso.

Otros frentes

El juez de 1ª Instancia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, Iván Di Chiazza, aceptó el miércoles pasado un amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) de San Carlos, un planteo que objeta la votación que el 12 de septiembre pasado terminó convirtiendo en ley la reforma jubilatoria, herramienta con la que la Casa Gris pretende achicar un millonario déficit previsional.

La provincia contestó el planteo y sostuvo que si bien el Poder Judicial puede declarar una ley inconstitucional, no tiene la autoridad para cuestionar o resolver sobre el proceso mediante el cual esa ley fue aprobada por la Legislatura. "El Poder Judicial no puede interferir en este proceso interno del Legislativo, por lo cual el control de constitucionalidad se limita al contenido de la ley, no al procedimiento legislativo que llevó a su aprobación".