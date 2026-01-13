Reforma laboral: se postergó el encuentro entre Santilli y el gobernador de La Pampa

La reunión había sido estipulada para este martes pero por cuestiones climáticas se postergó para el próximo viernes

En el marco de las discusiones sobre la reforma laboral , el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, debió reprogramar la reunión prevista para este lunes con el ministro del Interior, Diego Santilli, por complicaciones climáticas.

A raíz de las fuertes lluvias que azotaron la provincia pampeana y la imposibilidad de volar hasta la ciudad de Buenos Aires, el encuentro se postergó para el próximo viernes a las 14, en la previa a la mesa política que convocó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El nuevo acercamiento se da en el marco de los contactos establecidos por el Poder Ejecutivo que tienen como objetivo reunir las voluntades necesarias para aprobar la reforma laboral.

Desde el Ministerio del Interior aseguran que la agenda de Santilli continuará con una visita el miércoles a la provincia de Chubut , donde recorrerá las zonas afectadas por el incendio forestal que azota al municipio de El Hoyo . Lo hará junto al gobernador Ignacio Torres , y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Para el jueves, viajará a Mendoza para reunirse con el gobernador aliado Alfredo Cornejo, uno de los que anticipó su respaldo al proyecto e incluso reclamó un mayor endurecimiento del mismo. “La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo en una entrevista con un medio local

La CGT también busca reunirse con los gobernadores

En paralelo y a contrarreloj, la CGT reactivará su estrategia para amortiguar el contenido del proyecto de reforma laboral que el gobierno busca aprobar el mes que viene en el Congreso.

De esta manera, en los próximos días, los dirigentes de la central obrera visitarán a gobernadores para convencerlos de no acompañar la iniciativa a través de sus legisladores o bien promover cambios en los artículos que más rechaza el sindicalismo.

Además, resolvieron enviar sólo a los abogados laboralistas de su equipo de asesores a las reuniones que se iniciarán el viernes próximo en el Senado para analizar algunos cambios a la iniciativa antes de que la Cámara alta comience a tratarla formalmente los primeros días de febrero.