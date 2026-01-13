Depresión: alarmante aumento de las consultas ¿hay respuestas para todos?
El 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un problema de salud mental que afecta a millones de personas en el mundo
13 de enero 2026·18:00hs
La depresión es un problema de la salud mental se caracteriza por un descenso marcado en el estado de ánimo, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y reducción de la energía. Muchas personas con depresión también tienen síntomas como ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa constantes o frecuentes y baja autoestima. Las dificultades en la concentración e incluso síntomas físicos sin explicación médica son habituales. Los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves de acuerdo a su intensidad y el tiempo en el que se presentan. El abordaje de esta enfermedad, cada vez más frecuente, se realiza con psicoterapia y suele necesitar medicamentos, que pueden ser por un tiempo determinado o crónicos. En Rosario, al igual que ocurre en otras ciudades importantes del país, el número de consultas ha crecido en forma constante en los últimos años y no hay espacios terapéuticos suficientes para responder a esa demanda.
En el área de salud pública de la ciudad la atención relacionada con crisis subjetivas (desestabilización emocional y psíquica donde hay mucho sufrimiento personal, que puede incluir pánico, desesperación, compulsión o aislamiento) viene creciendo en forma sostenida. Muchos de estos pacientes tienen depresión, algunos contaban con tratamiento previo y otros no. En 2024, por ejemplo, según los registros oficiales más de 10.100 pacientes fueron atendidos en los distintos niveles de la red de salud mental, con un total de 50 mil consultas.
A nivel privado, distintos servicios que se dedican a la salud mental confirmaron que la demanda de profesionales para dar contención y seguimiento a personas con cuadros depresivos subió entre el 30 y el 40 por ciento a partir de la pandemia de Covid.
Desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Rosario, su presidenta, Natalia Palma, dijo este martes a La Capital que en el Servicio de Atención Psicológica a la Comunidad (destinado a personas sin cobertura social o prepaga o que no puedan acceder por algún motivo) aumentó la demanda, lo que plantea desafíos permanentes a los profesionales, quienes además siguen impulsando que "se cumpla de manera inmediata con la Ley de Salud mental", que fue promulgada en la Argentina en 2010.
¿Por qué es tan importante la Ley? "Seguimos insistiendo en que es fundamental su cumplimiento porque esta norma implica un abordaje comunitario, interdisciplinario, integral, respetuoso de la singularidad del paciente y porque obliga a que se destine el presupuesto necesario para dispositivos terapéuticosy atención profesional para todas las personas, algo que no ocurre en este momento donde hay listas de espera en el ámbito público de pacientes que requieren atención o las obras sociales o prepagas restringen el acceso a los terapeutas", dijo Palma.
En los más jóvenes
"La situación de la salud mental en adolescentes y jóvenes en Rosario se inscribe en un escenario de creciente demanda asistencial, complejización de los padecimientos subjetivos y profundización de desigualdades sociales", alertó en diálogo con La Capital el director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Osma) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ignacio Sáenz, doctor en Psicología y docente de la UNR y UAI.
El especialista confirmó que la red pública de salud de la Municipalidad de Rosario reporta en los últimos años "un incremento sostenido" de consultas por crisis subjetivas, intentos de suicidio, consumos problemáticos, señalando que adolescentes y jóvenes constituyen hoy el grupo etario "más crítico" en términos de sufrimiento psíquico, demanda asistencial e internaciones.
Depresión, señales de alarma
En los casos más severos, las personas pueden experimentar pensamientos de muerte o suicidio. La depresión es una condición clínica que afecta la calidad de vida y el funcionamiento diario de una persona. Necesita ser diagnosticada y tratada por profesionales, y cuanto antes, mejor.
Las señales que obligan a la consulta a un profesional de la salud son: angustia o melancolía que perduran y pueden o no estar ligadas a un episodio puntual como una separación o la muerte de un ser querido. Pensamientos negativos recurrentes y trastornos del sueño. Falta de voluntad para realizar las actividades cotidianas o pérdida total del interés en cosas que antes entusiasmaban.
También son comunes la ansiedad generalizada, la irritabilidad, la agitación. No siempre la depresión es sinónimo de una persona tirada en la cama.
Es muy importante que las personas del entorno presten atención a estas señales ya que no siempre quien atraviesa una enfermedad como esta puede reconocer lo que le pasa como un verdadero problema. "Buscar ayuda en el espacio más cercano, público o privado, de acuerdo a las posibilidades, o en el servicio a la comunidad del Colegio de Psicólogos y Psicólogas es un primer paso importante; una consulta significa eso, ni más ni menos: sacarse dudas y que un profesional ponga en contexto la situación para indicar cómo seguir", señalaron desde la institución.
