La Capital | Información General | depresión

Depresión: alarmante aumento de las consultas ¿hay respuestas para todos?

El 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un problema de salud mental que afecta a millones de personas en el mundo

13 de enero 2026 · 18:00hs
Sentimientos de culpa

Sentimientos de culpa, ansiedad, trastornos del sueño, forman parte de los síntomas habituales 

La depresión es un problema de la salud mental se caracteriza por un descenso marcado en el estado de ánimo, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y reducción de la energía. Muchas personas con depresión también tienen síntomas como ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa constantes o frecuentes y baja autoestima. Las dificultades en la concentración e incluso síntomas físicos sin explicación médica son habituales. Los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves de acuerdo a su intensidad y el tiempo en el que se presentan. El abordaje de esta enfermedad, cada vez más frecuente, se realiza con psicoterapia y suele necesitar medicamentos, que pueden ser por un tiempo determinado o crónicos. En Rosario, al igual que ocurre en otras ciudades importantes del país, el número de consultas ha crecido en forma constante en los últimos años y no hay espacios terapéuticos suficientes para responder a esa demanda.

Leer Más: Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan los dispositivos de prevención

En el área de salud pública de la ciudad la atención relacionada con crisis subjetivas (desestabilización emocional y psíquica donde hay mucho sufrimiento personal, que puede incluir pánico, desesperación, compulsión o aislamiento) viene creciendo en forma sostenida. Muchos de estos pacientes tienen depresión, algunos contaban con tratamiento previo y otros no. En 2024, por ejemplo, según los registros oficiales más de 10.100 pacientes fueron atendidos en los distintos niveles de la red de salud mental, con un total de 50 mil consultas.

A nivel privado, distintos servicios que se dedican a la salud mental confirmaron que la demanda de profesionales para dar contención y seguimiento a personas con cuadros depresivos subió entre el 30 y el 40 por ciento a partir de la pandemia de Covid.

ley de salud mental

Desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Rosario, su presidenta, Natalia Palma, dijo este martes a La Capital que en el Servicio de Atención Psicológica a la Comunidad (destinado a personas sin cobertura social o prepaga o que no puedan acceder por algún motivo) aumentó la demanda, lo que plantea desafíos permanentes a los profesionales, quienes además siguen impulsando que "se cumpla de manera inmediata con la Ley de Salud mental", que fue promulgada en la Argentina en 2010.

¿Por qué es tan importante la Ley? "Seguimos insistiendo en que es fundamental su cumplimiento porque esta norma implica un abordaje comunitario, interdisciplinario, integral, respetuoso de la singularidad del paciente y porque obliga a que se destine el presupuesto necesario para dispositivos terapéuticos y atención profesional para todas las personas, algo que no ocurre en este momento donde hay listas de espera en el ámbito público de pacientes que requieren atención o las obras sociales o prepagas restringen el acceso a los terapeutas", dijo Palma.

En los más jóvenes

"La situación de la salud mental en adolescentes y jóvenes en Rosario se inscribe en un escenario de creciente demanda asistencial, complejización de los padecimientos subjetivos y profundización de desigualdades sociales", alertó en diálogo con La Capital el director del Observatorio de Salud Mental y Adicciones (Osma) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Ignacio Sáenz, doctor en Psicología y docente de la UNR y UAI.

El especialista confirmó que la red pública de salud de la Municipalidad de Rosario reporta en los últimos años "un incremento sostenido" de consultas por crisis subjetivas, intentos de suicidio, consumos problemáticos, señalando que adolescentes y jóvenes constituyen hoy el grupo etario "más crítico" en términos de sufrimiento psíquico, demanda asistencial e internaciones.

Depresión, señales de alarma

decisiones angustia ansiedad

En los casos más severos, las personas pueden experimentar pensamientos de muerte o suicidio. La depresión es una condición clínica que afecta la calidad de vida y el funcionamiento diario de una persona. Necesita ser diagnosticada y tratada por profesionales, y cuanto antes, mejor.

Las señales que obligan a la consulta a un profesional de la salud son: angustia o melancolía que perduran y pueden o no estar ligadas a un episodio puntual como una separación o la muerte de un ser querido. Pensamientos negativos recurrentes y trastornos del sueño. Falta de voluntad para realizar las actividades cotidianas o pérdida total del interés en cosas que antes entusiasmaban.

También son comunes la ansiedad generalizada, la irritabilidad, la agitación. No siempre la depresión es sinónimo de una persona tirada en la cama.

Es muy importante que las personas del entorno presten atención a estas señales ya que no siempre quien atraviesa una enfermedad como esta puede reconocer lo que le pasa como un verdadero problema. "Buscar ayuda en el espacio más cercano, público o privado, de acuerdo a las posibilidades, o en el servicio a la comunidad del Colegio de Psicólogos y Psicólogas es un primer paso importante; una consulta significa eso, ni más ni menos: sacarse dudas y que un profesional ponga en contexto la situación para indicar cómo seguir", señalaron desde la institución.

Noticias relacionadas
El accidente en Pergamino

Volcó de noche en una ruta de Pergamino, pasó nueve horas atrapado esperando ayuda y sobrevivió

El programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta en todo el país

Ansés: estos son los descuentos que tienen jubilados y pensionados en enero de 2026

A partir de la entrada en vigencia de este nuevo sistema, no se permitirá el traslado de equipaje sin identificación

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Se podrán solicitar créditos hipotecarios de forma 100 % online en el Banco Nación

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Lo último

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Depresión: alarmante aumento de las consultas ¿hay respuestas para todos?

Depresión: alarmante aumento de las consultas ¿hay respuestas para todos?

Tragedia en Brasil: una mujer, su pareja y su hijo de 4 años murieron electrocutados por un cable caído

Tragedia en Brasil: una mujer, su pareja y su hijo de 4 años murieron electrocutados por un cable caído

Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques

La adolescente atropelló a un trabajador, escapó y a los pocos metros chocó contra un contenedor y el frente de una vivienda en Ocampo y Constitución. La policía no pudo completar el test de alcoholemia, que fue considerado positivo por protocolo
Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques
La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8% en diciembre
Economía

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8% en diciembre

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero
La Ciudad

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares

Choque y alcohol: la influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

Choque y alcohol: la influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Un muerto y 35 heridos en la costa argentina tras una sorpresiva ola gigante

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Desidia en Ezeiza: dañan la silla de ruedas clave para la recuperación de Matías Bottoni

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante formado en Central y campeón con Racing

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga Profesional

Ovación
El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newells a otro equipo sin despedirse de los hinchas
OVACIÓN

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newell's a otro equipo sin despedirse de los hinchas

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newells a otro equipo sin despedirse de los hinchas

El llamativo silencio de Ever Banega, que se fue de Newell's a otro equipo sin despedirse de los hinchas

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cuánto salen y cómo conseguirlas

El hijo de Batistuta junto a Chamot y Boggio asumen un ambicioso proyecto en un equipo del interior

El hijo de Batistuta junto a Chamot y Boggio asumen un ambicioso proyecto en un equipo del interior

Policiales
Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan al empleado de una empresa por estafas con viviendas modulares

Prisión preventiva para el hombre que había acosado a una empleada de un almacén de Alberdi

Prisión preventiva para el hombre que había acosado a una empleada de un almacén de Alberdi

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Escruche en el Palacio de Los Leones: Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

La Ciudad
Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave que sigue acéfala

Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques

Tiene 15 años, no completó el test de alcoholemia y protagonizó una peligrosa secuencia de choques

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Avanzan las obras del Estadio Arena en el parque Independencia: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Avanzan las obras del Estadio Arena en el parque Independencia: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje
Información General

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Alerta entre nutricionistas: La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población
Salud

Alerta entre nutricionistas: "La nueva pirámide alimentaria de EEUU confunde a la población"

Revelan que el 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos
La Ciudad

Revelan que el 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene un martes 13 caluroso pero con algunas nubes

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción en la AFA
Ovación

Chiqui Tapia rompió el silencio y habló de las denuncias por corrupción en la AFA

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online
Información General

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio
La Ciudad

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok
Información General

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Por Alvaro Torriglia
Economía

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario
La Ciudad

Veredas: en 2025 se reconstruyeron más de 340 cuadras en Rosario

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración
Información General

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda
Policiales

Dos hombres imputados por el doble crimen en la zona de islas del río Coronda

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano
La Ciudad

Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Por Facundo Borrego
Economía

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta
La Región

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Newells renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum
Información General

Dos sicarios presos por el crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario
LA REGION

Por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe murió en choque un penitenciario

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario
Información General

Aseguran que Juliana Awada está de novia con un empresario